Carolina Gaitán se contagió de covid-19: está aislada y lejos de su hijo Salomón; “Me ha dado superfuerte”

La actriz y cantante perdió el olfato a causa del covid-19 - crédito @lagaita/Instagram

La actriz y cantautora Carolina Gaitán lleva varios meses disfrutando de la maternidad. En agosto de 2024, tuvo a su primer hijo, Salomón. Con emoción, compartió la llegada del bebé a través de sus redes sociales, revelando algunas fotografías de sus pies y de sus huellas. “Les comparto que llegó Salo a nuestras vidas. Mis respetos a todas las mujeres, a todas las madres. WOW!!! Bienvenido al mundo mi amor!”, escribió la reconocida arista en Instagram.

Tras pasar mucho tiempo con su bebé, a quien ya llevó a conocer el mar, tuvo que separarse de él para protegerlo. Pues, Gaitán reveló que se contagió de covid-19, el virus que en 2020 conmocionó al mundo y que generó más de 14 millones de muertes. De acuerdo con la protagonista de la exitosa telenovela Sin senos sí hay paraíso, el contagio ha logrado afectar su salud de manera significativa.

No obstante, más allá de la sintomatología y el aislamiento, el reto más grande que ha tenido que asumir es el hecho de tener que estar lejos de su hijo. “Les cuento que me dio covid y que me ha dado superfuerte. Hoy estoy en mi quinto día. Lo más difícil ha sido la separación física de mi bebé, todas las precauciones que hay que tomar. Gracias a Dios, estoy muy asistida y mi bebé ha estado muy asistido también”, detalló la actriz en una historia que publicó en su cuenta de Instagram.

La actriz confesó que lo más duro de tener covid-19 ha sido el aislamiento, porque ha tenido que estar lejos de su hijo - crédito @lagaita/Instagram

Además, hizo una pequeña reflexión sobre los privilegios con los que buena parte de la población cuenta y que muchas veces no son valorados. Se refirió específicamente a los sentidos, que se ven afectados por el covid-19. Pues, algunas de las personas que adquieren el virus pierden temporalmente el gusto y el olfato; Gaitán perdió este último.

“Acaba de volver el olfato y solamente pensaba en eso, como las pequeñas cosas de la vida que a veces pasamos por alto. Por sobre todas las cosas, la salud”, expresó la cantautora.

En su tiempo de aislamiento no ha podido estar cerca de sus seres queridos, pero no ha estado completamente sola. Ha contado con la compañía y el respaldo de su gato Magnetoide, cuya salud no se ha visto impactada negativamente por el covid. Adicionalmente, contó que ha pasado su tiempo de enfermedad disfrutando de varias series.

Más de 14 millones de personas murieron en el mundo por el covid-19 - crédito Luis Eduardo Noriega A./EFE

“Tengo que recomendarles una fantástica protagonizada por Kate Blanchet, dirigida por Alfonso Cuarón, se llama Disclaimer en español, Desprecio. Espectacular, está en Apple, se la superrecomiendo”, afirmó la artista, oriunda de Villavicencio.

Danna García: otra actriz colombiana víctima del covid-19

Al igual que Gaitán, otros personajes del mundo del entretenimiento han sufrido las consecuencias del covid-19 e, incluso, han muerto. Una de las actrices que padeció el virus es Danna García, reconocida por su participación en Pasión de Gavilanes, que en 2020 dio positivo para covid en tres oportunidades. La reconocida actriz alcanzó a estar hospitalizada y, tras su recuperación, tuvo que pasar por varias terapias por las secuelas que le dejó la enfermedad.

La actriz de 'Pasión de Gavilanes' preocupó al aparecer con terapia de oxígeno en una clínica - crédito @rastreandofamosos/Instagram

En entrevista con el diario El Universal, García reveló los cambios que tuvo en su diario vivir, luego de haber visto su salud seriamente comprometida. Según detalló, ahora prioriza el tiempo de calidad, la salud y a su familia.

“Vivo con más intensidad la vida y además corro menos, antes era una carrera en contra del tiempo por todo lo que yo quería hacer, pero ahora mis prioridades han cambiado, trabajo menos para dedicarme más a mi familia y para estar presente para mi hijo Dante”, precisó la actriz para el medio citado.