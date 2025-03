Norma y Emiro no quisieron contestar la llamada del Jefe en ‘La casa de los famosos’: así reaccionaron las redes sociales

'La casa de los famosos' sigue encendiendo las redes y esta vez, Norma y Emiro son el blanco de las críticas por no responder el teléfono del Jefe - crédito cortesía del Canal RCN

La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia continúa captando la atención del público con su transmisión 24/7, de la producción de RCN. A medida que avanzan los días, los espectadores siguen con interés cada movimiento de los participantes, al generar debates en redes sociales; sin embargo, un reciente episodio en la dinámica del teléfono desató críticas y reacciones entre los seguidores, que no tardaron en catalogar a Norma Nivia y Emiro como “tibios” por su comportamiento dentro del reality.

La dinámica del teléfono es uno de los momentos más esperados del programa; cada vez que suena, los concursantes deben responder para recibir una instrucción del Jefe, que puede representar un beneficio, una sanción o la toma de una decisión crucial. En esta ocasión, el teléfono sonó nuevamente, y las reacciones de Emiro y Norma no pasaron desapercibidas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Al escucharse el timbre, Emiro fue el primero en acercarse, pero, visiblemente nervioso, expresó que no quería responder. Segundos después, Norma también se aproximó, pero tampoco tomó la llamada, argumentando que ya había sonado dos veces y que al no sonar más, no quería contestar. Ante la incertidumbre, decidió ceder la oportunidad a Leidy Tavares, que finalmente atendió la llamada.

Norma y Emiro decidieron no responder la llamada más esperada y la audiencia no se lo tomó bien - crédito @iamjoseperez/TikTok

La instrucción del Jefe era determinante: la persona que contestara el teléfono tendría el poder de sacar a uno de los nominados de la placa de eliminación. Actualmente, los participantes en riesgo eran Melissa, Yana, Karina, Yina, Sebastián, Leidy, La Abuela y Camilo, por lo que la decisión tenía un impacto directo en el juego.

Reacciones y críticas: “tibios” en el centro de la controversia

Los espectadores no tardaron en reaccionar a la actitud de Norma y Emiro, que evitaron contestar el teléfono. En redes sociales, la palabra “tibios” se volvió tendencia, con numerosos usuarios cuestionando su falta de determinación en un momento clave del programa.

En particular, Norma Nivia recibió una oleada de comentarios negativos, hasta el punto de que algunos usuarios comenzaron a llamarla “Norma Tibia”. Según la percepción de muchos seguidores, su postura en el reality ha sido ambigua, sin alinearse claramente con algún bando.

Norma es blanco de críticas por decir una cosa y luego otra a Melissa sobre su reacción con la llamada del Jefe al teléfono - crédito @lacasadelosfamosos428/TikTok

Mientras que en la casa surgieron grupos bien definidos, como Las chicas fuego, Los lavaplatos y Los actores, Norma, a pesar de pertenecer a este último, es vista interactuando con diferentes bandos dentro de la casa, lo que provocó desconcierto y molestia entre los espectadores.

Por su parte, Emiro también recibió críticas, aunque en menor medida. Para muchos, su temor a responder el teléfono evidenció una falta de liderazgo y estrategia en la competencia, pues los seguidores del programa consideran que, en una instancia donde cada acción cuenta, evitar tomar decisiones puede jugar en contra de la permanencia de los concursantes.

El conflicto con Melissa: otro punto negativo en contra para Norma

La imagen de Norma dentro del reality también se ha visto afectada por su actitud frente a la controversia entre Melissa Gate y Yina Calderón. La creadora de contenido —una de las favoritas por el público—, denunció en reiteradas ocasiones sentirse víctima de insultos por parte de la otra participante, esperaba apoyo por parte de sus aliados en la casa. Sin embargo, su “amiga”, en este caso Norma, optó por no intervenir en la discusión, lo que sorprendió a la audiencia.

Los bandos en 'La casa de los famosos Colombia' están claros, pero ¿dónde están Norma y Emiro? Cuestionan los seguidores del programa- crédito @meligate_oficial y @normaniviag/IG

En redes sociales, muchos seguidores expresaron su descontento con la falta de respaldo hacia Melissa, esta situación llevó a que varios usuarios reafirmaran su apoyo a la creadora de contenido y señalaran que su comunidad no respaldará a nadie más, debido a que se sintieron traicionados por la falta de solidaridad de los otros concursantes.

El hecho de que Norma no haya defendido a Melissa fue interpretado como una muestra más de su aparente indecisión en el juego, lo que sumó a la ola de críticas en su contra. Además, este episodio intensificó el descontento de los seguidores del reality, que consideran que la actriz evita comprometerse en los conflictos más relevantes de la casa.