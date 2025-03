La Liendra fue severamente castigado en ‘La Casa de los Famosos’ y en redes sociales lo celebraron

Los seguidores del 'reality show' celebraron el castigo que recibió el creador de contenido por saltarse las reglas - crédito Canal RCN

Mientras transcurre la séptima semana en La Casa de los Famosos Colombia y se acerca el momento de conocer al siguiente eliminado, la competencia sigue a flor de piel y todos quieren evitar a toda costa ser el siguiente eliminado.

Uno de los protagonistas en los acontecimientos de la casa estudio durante los últimos días es La Liendra, que viene protagonizando choques con otros participantes en su afán de consolidar su posición.

Sus roces con la Toxicosteña y Melissa Gate lo pusieron en la mira de los televidentes, sumado a que días atrás fue captado por las cámaras metiéndose a la cocina junto al resto de “Los Lavaplatos” para robar comida en la noche.

La Liendra fue cuestionado por los televidentes debido a sus comportamientos en la casa, que no eran castigado por el 'Jefe' - crédito Canal RCN

Aunque los televidentes pidieron que fuese castigado por estas acciones, esto no sucedió, lo que llevó a que hubiese comentarios pidiendo que “posicionen al Jefe” en la placa de nominación por esta postura.

Pero la misma cambió en las últimas horas, cuando el Jefe puso en marcha el juego con el que se determinaría quién se enfrentará al actor Fernando ‘Flaco’ Solórzano, el líder de la semana, para robarle el privilegio de salvar a un nominado que ostenta.

El reto consistió en que los participantes debían armar un rompecabezas y alinear fichas de cinco colores distintos (rojo, morado, naranja, azul y verde). Para esta prueba los finalistas fueron Emiro Navarro, Norma Nivia, José Rodríguez y La Liendra, al ser los primeros en terminar en cada una de las rondas.

Una de las reglas impuestas por el Jefe consistía en que no se podía hablar durante la prueba. Este se percató de que La Liendra cometió la infracción, y por ese motivo fue castigado.

Debido a que se saltó las reglas durante la última prueba, el Jefe tomó medidas contra el influenciador - crédito Canal RCN

“Esta prueba es individual y de concentración, y por eso les pedí silencio absoluto. Ustedes no pueden hablar ni ayudar a los participantes. Liendra, tú rompiste esta regla y diste indicaciones a tus compañeros, por esta razón he decido que se repite la cuarta ronda y tú Liendra, quedas descalificado y por tanto no participarás en la final del juego”, dijo la voz que manda en el programa de telerrealidad.

Inicialmente acató la decisión y la prueba continuó con normalidad, culminando con la victoria de José Rodríguez. Sin embargo, cuando se les ordenó abandonar la terraza, La Liendra expresó su descontento y hasta dio a entender que solo fue castigado porque el Jefe no quería que ganara la prueba.

“Ya sabían que me la iba a ganar, el jefe sabía. Que me la iba a ganar, obviamente mínimo dije algo, pero ¿para descalificar? Psss. Esto es pa’ poner el juego más bueno”, dijo mientras todos los famosos se dirigían de vuelta a la casa.

El momento se difundió en cuestión de minutos a través de redes sociales y los usuarios reaccionaron en un buen porcentaje a favor de la decisión del Jefe, especialmente por no ser castigado en ocasiones anteriores y por algunas de las conductas que asumió desde su ingreso al reality show.

Los nominados en ‘La casa de los famosos Colombia’

Sebastián Arias nominó a Karina García y Yana Karpova - crédito @iamjoseperez_/TikTok

Tras la eliminación de Coco y la salida de Mauricio Figueroa por recomendación médica, 17 participantes se mantienen en competencia, y de ellos ocho figuran en la placa.

Melissa Gate fue nominada por Coco tras su salida de la competencia, Yina Calderón fue nominada por Fernando Solorzano como parte de su beneficio de ser líder de la semana.

A ellas le siguieron Lady Tabares y Sebastián Arias, que fueron nominados por votación de los otros participantes, mientras que Camilo Trujillo y La Abuela fueron nominados por el voto del público.

Por último, Karina García y Yana Karpova fueron nominadas por Sebastián Arias, luego de que contestara el teléfono rojo y se le dijera que debía nominar a dos participantes.