Lady Tabares decepcionada de sus compañeros en ‘La casa de los famosos’, envió mensaje a sus hijos tras quedar por primera vez nominada

Lady Tabares enfrenta su primera nominación en la séptima semana de La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía del Canal RCN

Lady Tabares quedó nominada por primera vez en el reality La casa de los famosos Colombia, transmitido por el Canal RCN.

La nominación se llevó a cabo el miércoles 12 de marzo, en la séptima semana de competencia. Tabares obtuvo la segunda mayor cantidad de votos por parte de sus compañeros, lo que la colocó en la lista de nominados junto a otros participantes.

El actor Sebastián Arias lideró las votaciones con el mayor número de puntos, seguido por Tabares. Ambos se sumaron a la placa de nominación junto a otros concursantes, como Yina Calderón, Melissa Gate, Camilo Trujillo, La Abuela, Yana Karpova y Karina García.

Tras conocer que había acumulado 7 puntos y quedado nominada, Lady Tabares expresó sentirse "tristonga", pero aseguró estar tranquila y positiva, confiando en que lo que tenga que suceder ocurrirá en su momento - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Este proceso de nominación, que genera gran tensión entre los participantes, se realiza semanalmente y define quiénes corren el riesgo de ser eliminados del programa.

El proceso de nominación en esta edición del reality incluyó el uso de una ruleta, un elemento que añadió un componente de azar a la dinámica. Cada participante giró la ruleta para determinar la modalidad en la que debía nominar a sus compañeros.

Entre las nominaciones más destacadas, Norma Nivia otorgó cuatro puntos a La Abuela, mientras que Mateo Varela, conocido como “Peluche”, y Camilo Trujillo, asignaron dos puntos cada uno a La Toxicosteña. Por su parte, Sebastián Arias y Fernando Solórzano votaron en contra de Lady Tabares, otorgándole cuatro y tres3 puntos, respectivamente. Finalmente, tras el recuento de votos, Tabares acumuló un total de siete puntos.

Placa de nominación en la semana 7 de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Tras conocer los resultados, la actriz expresó sus sentimientos frente a las cámaras del programa. Lady admitió sentirse “tristonga” y algo desanimada, aunque destacó que se encuentra tranquila y con una actitud positiva. “Mediante Dios lo que tenga que pasar (...) yo he estado feliz, que me la he sollado, he sido quien soy, la persona que usted conoce. Que sea lo que Dios quiera”, afirmó.

Además, Tabares aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de tranquilidad a sus hijos, Fernando José Ortega Tabares, de 24 años, y Julián Esteban Castañeda Tabares, de 22 años, y a su familia, asegurándoles que está bien y que confía en que todo sucederá en el momento adecuado.

“Hijos míos, los amo mucho. Si lo están viendo, deben estar pegados del techo, pero no, las cosas de Dios son perfectas, lo que ha de ser será en su momento, ni antes ni después. Estoy bien, quiero que sepan eso, que estoy bien, que estoy tranquila, que hasta me desconozco en este momento, pero estoy bien (...) o sé que ustedes van a estar ahí dándola toda por mí y se los agradezco, obviamente, pero ya saben que arriba de Dios no hay nadie, lo que Dios quiera así será (...) estoy fuerte, estoy firme, agradecida, contenta y ya, la expectativa, obviamente. Así que pues nada, ya esta noche terminó, este día se acabó, ya tenemos resultados, ahora para adelante, los días que quedan, a pasarla bien, a disfrutarla, a ser la misma de siempre y pues nada, los amo mucho, los amo mucho, yo sé que van a estar ahí dándolo y les agradezco bacano. Los amo, hijos míos, padre, hijo, espíritu santo, Dios bendiga, los proteja y hágale, que con toda la actitud”, expresó.

Lady Tabares dedicó un emotivo mensaje a sus hijos - crédito Lady Tabares/Facebook

En medio este difícil momento, La Abuela se acercó a Lady Tabares para mostrarle su apoyo y animar a los televidentes a votar por ella para salvarla de la eliminación: “Ella es muy hermosa. Ella es mi niña porque es la más chiquitica (...) ella merece que se quede acá. O que la ayuden, ¿sí? Ayúdela. Claro que mañana hay prueba de salvación, de frente se salva”.

La actriz, conocida por su papel de Mónica Rodríguez en la película La vendedora de rosas dirigida por Víctor Gaviria, también ha recibido miles de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores en las redes sociales, quienes destacaron su autenticidad y fortaleza en el programa.