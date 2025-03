Andrés Pastrana está retenido en el aeropuerto de Luanda, Angola, junto a otros líderes políticos: el expresidente ya se pronunció

En un escenario inesperado, las autoridades angoleñas complican la participación de líderes globales en un encuentro clave - crédito Colprensa

El expresidente de Colombia Andrés Pastrana se encuentra retenido en el aeropuerto de Luanda, en Angola.

Pastrana, junto con otros exmandatarios y figuras políticas, viajaron al país africano para participar en una conferencia internacional centrada en la democracia, según lo informó Caracol Radio.

Hasta el momento, las autoridades locales no han definido su situación, lo que ha generado incertidumbre sobre los motivos de la retención.

“A esta hora me encuentro retenido en el aeropuerto de Luanda, por el gobierno de Angola, el cual bloquea la entrada de un grupo de políticos africanos invitados por la Fundación Brenthurst y la Internacional Demócrata de Centro (IDC-CDI), organización global que presido”, afirmó el expresidente colombiano por medio de su cuenta de X, antes Twitter.

De acuerdo con el medio mencionado, el propio Pastrana confirmó su situación desde el aeropuerto, donde permanece a la espera de una resolución. Aunque no se han ofrecido detalles específicos sobre las razones de la retención, el hecho ha llamado la atención debido a la relevancia de los asistentes al evento, quienes representan a diversos países y sectores políticos.

“Me tienen acá en un cuartico encerrado, pero no tengo ni idea por qué me tienen acá. Nadie me dice nada, ni me explican por qué no me dejan avanzar”, aseguró el exmandatario en conversaciones con Semana.

El incidente ocurrió este jueves 13 de marzo cuando Pastrana, quien también preside el Internacional Demócrata, intentaba tomar un vuelo hacia Benguela, otra ciudad del país. “Estuve todo el tiempo acá y cuando iba a tomar un vuelo a Benguela, otra ciudad de Angola, un territorio pegado, no me dejaron avanzar”, explicó en conversación con el medio colombiano.

Además, enfatizó que llegó a Angola con la intención de participar en una conferencia internacional sobre democracia organizada por el Partido Unite por la Libertad y Dignidad, un grupo opositor en el país.

En declaraciones brindadas a Semana, el exmandatario indicó que no ha recibido explicaciones oficiales sobre su retención. “Llevo una hora acá parado frente a Migración y no me dicen nada, voy a esperar a ver qué pasa”, dijo Pastrana. Esta falta de claridad ha generado preocupación, especialmente considerando el contenido político del evento al que asistía, en el cual participaron varios líderes de todo el continente africano con enfoque en los desafíos de la democracia global.

Por su parte, Caracol Radio también se hizo eco de la situación del expresidente y confirmó haber establecido contacto directo con él. La emisora destacó que Pastrana se encuentra “a la espera de que se defina su situación” y que su retención no ha sido acompañada de motivos oficiales por parte de las autoridades de Angola. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento formal por parte del gobierno angoleño.

En cuanto a la acción diplomática, se espera que la Cancillería de Colombia emita un comunicado en las próximas horas para informar al país sobre lo ocurrido. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado si el gobierno colombiano ha tomado medidas específicas para esclarecer la situación del exmandatario.

En sus palabras a Semana, enfatizó que su visita estaba enmarcada en una reunión con otros líderes internacionales. “Yo soy presidente del Internacional Demócrata, vine a una reunión que adelanta el Partido Unite por la Libertad y Dignidad que es de oposición”, destacó.