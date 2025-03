A Epa Colombia le cambiaron el nombre en la cárcel: la ‘influencer’ reveló el apodo que le tienen sus compañeras de prisión

Epa Colombia dio detalles de la relación que lleva que con las demás reclusas de El Buen Pastor donde paga su condena - crédito Más Allá del Silencio Podcast/Youtube

La creadora de contenido Daneidy Barrera, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, habló de la relación que tiene con las otras reclusas de El Buen Pastor, en Bogotá, lugar en el que purga su pena por los daños causados a una estación de Transmilenio en 2019.

Según sacó a la luz la también empresaria de keratinas, en el centro penitenciario en el que ya sus compañeras le tienen apodo, ha tenido que valerse de la fortaleza para sobrevivir, pues contó que aunque se lleva bien con unas, con otras le ha tocado mostrar valentía: “Acá toca pararse duro, si no, la lleva”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Me dicen ‘School Epa Colombia’, sí. ‘School Epa Colombia’, me dicen aquí adentro”, develó Epa en charla con el podcast Más allá del silencio, del periodista Rafael Poveda, que la entrevistó en el lugar en el que paga los cinco años y dos meses de condena que le dictaron por los hechos vandálicos al bien común en medio de las protestas sociales en el año 2019 en la estación de Trasmilenio Molinos en el sur de Bogotá. Este acto que la creadora de contenido publicó en sus redes sociales la llevaron a ser judicializada y condenada, razón por la se encuentra recluida en el centro penitenciario El Buen Pastor, ubicado en la capital colombiana.

Durante su tiempo en prisión, Epa Colombia reconoció que, a pesar de no merecer estar en la cárcel, está dispuesta a asumir la responsabilidad por sus actos - crédito Más allá del silencio con Rafael Poveda/YouTube

Allí, la influencer también dejó saber cómo es su día a día como reclusa e incluso afirmó que le gusta portar su uniforme, la razón por la que le cambiaron de nombre: “El uniforme bien, me parece lindo. Me gusta”, añadió Daneidy Barrera en referencia la sobre nombre con el que la llaman sus compañeras en la prisión a la que ingresó el 31 de enero del 2025.

Epa Colombia mencionó las cosas a las que más le ha costado adaptarse en este cambio de vida en el que pasó de ser popular en redes sociales, a estar privada de la libertad, ya que antes tenía una cotidianidad agitada, en la que se preocupaba por su hija Daphne Samanta, por su negocio de productos capilares y sus redes sociales. Sin embargo, todo cambió de un día para otro y ahora, según ella, el encierro le enseña la virtud de la paciencia.

“Todos los días me levanto a las 7 de la mañana porque la contada es a las 7:30, es cuando nos cuentan afuera de nuestra celda para ver que estemos bien […] Ya de resto no hago nada, sino sentada en un planchó. A veces me siento, leo la biblia, camino un poco por el pasillo porque uno no puede hacer mucho y mantengo por ahí caminando, esperando a que pasen las horas o los días. De pronto aquí vine para aprender sobre la paciencia”, relató.

Así son los días de Epa Colombia en El Buen Pastor

La influenciadora y empresaria Daneidy Barrera, es nuevamente tendencia a pesar de que tiene prohibido el uso de sus redes sociales, esto como parte del castigo que se dictó a parte de la medida de aseguramiento. La influencer atendió una segunda ronda de medios en la que permitió conocer cómo es su vida en el interior de la prisión. Desde su ingreso al centro penitenciario, la vida de la bogotana dio un giro inesperado y las historias sobre su adaptación a este nuevo entorno no paran de conocerse gracias a las diversas entrevistas que ha concedido.

Karol Samanta compartió cómo la reacción de Epa Colombia al ver de nuevo a su hija - crédito @karol_samanthaoficial/Instagram

Si bien ya se ha acoplado a ciertas rutinas, también debió arreglárselas para no ser centro de burla, pues contó que los primeros días la pasó mal por las maldades de algunos funcionarios y otras reclusas. Ya que, cuando recibió su celda, el colchón estaba mojado, entre otro episodios en los que ha tenido que responder.

A pesar de las dificultades, la creadora de contenido mantiene una actitud positiva y ha intentado integrarse con aquellas mujeres que compartirá los próximos años de su vida. En este contexto, Barrera reveló un detalle particular que captó la atención de sus seguidores: el nuevo apodo con el que la bautizaron algunas de sus compañeras

No poderse arreglar estéticamente, como lo hacía antes, también ha sido un cambio bastante fuerte de aceptar y sobrellevar; sin embargo, Epa Colombia mencionó que no le incomoda portar el uniforme que le entregaron en El Buen Pastor. Precisamente, fue allí cuando reveló el apodo que le pusieron algunas reclusas, teniendo en cuenta que parece una docente con estas prendas.

La influencer pidió al juez de ejecución de penas que considere su situación y le otorgue la oportunidad de realizar trabajo social y pasar tiempo con su hija - crédito Más allá del silencio con Rafael Poveda/YouTube