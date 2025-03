Petro habló de la “instrucción” que le dio a Luis Carlos Reyes: el exdirector de la Dian que encendió el “ventilador” al interior del Gobierno

Luis Carlos Reyes ha causado un fuerte remezón con sus revelaciones al interior del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

En una jornada en la que se ha mostrado activo en las redes sociales, defendiendo desde sus perfiles la conveniencia de la reforma laboral y otros aspectos a su juicio trascendentales de su Gobierno, el presidente de la República, Gustavo Petro, le dedicó un claro mensaje al que fue el encargado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y, acto seguido, ministro de Comercio y Turismo: Luis Carlos Reyes, que decidió prender el “ventilador” sobre la manera en la que miembros del proyecto político progresista le pidieron puestos.

Petro se pronunció en respuesta a una publicación periodística de uno de los medios de comunicación con los que más confrontación ha protagonizado, en el que se hizo énfasis de cómo Reyes ha revelado significativos detalles de los funcionarios del Gobierno nacional y miembros de las colectividades afines al Ejecutivo que acudieron a su despacho a pedir puestos: en un caso que involucra a personajes como el ministro del Interior, Armando Benedetti; el actual embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras; y ahora, a la canciller Laura Sarabia.

La canciller Laura Sarabia fue mencionada por el exministro Luis Carlos Reyes, como una de las que le habría sugerido nombramientos en la Dian - crédito Cancillería de Colombia

“El exministro Luis Carlos Reyes sabe, es la orden terminante que le dí, no entregar los cargos rojos de la Dian, de las Aduanas y de los puertos a nadie. Vamos a ver si se cumplió mi orden“, dijo el primer mandatario en su cuenta, desde la que conceptuó acerca de estas nuevas revelaciones que, por lo visto, traerían ruido a la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores; que no goza del aprecio de varios de los miembros del colectivo progresista, como quedó evidenciado con las reacciones en el accidentado Consejo de Ministros de la vicepresidenta Francia Márquez y el director del DPS, Gustavo Bolívar.

Este fue el mensaje con el que el presidente Gustavo Petro reaccionó a las más recientes revelaciones del exdirector de la Dian y exministro Luis Carlos Reyes - crédito @petrogustavo/X

¿Qué dijo Luis Carlos Reyes de Laura Sarabia?

A los conocidos rifirrafes del exministro de Comercio y exdirector de la Dian con personajes como Benedetti y Barreras, el protagonista de estos hechos habló de la forma en que, según él, la exdirectora del DPS, del Dapre y en la actualidad la encargada de la política internacional del Gobierno, le acercó algunos perfiles para puestos en la entidad. En su respuesta, indicó que, luego de comentarle el suceso al jefe de Estado, la mujer cambió la orientación de sus sugerencias.

“Al principio del Gobierno, Laura me mandó algunas hojas de vida. Yo se lo mencioné al presidente y poco después, en una reunión con el presidente, antes de entrar a esa reunión, Laura se acercó a hablar conmigo y rectificó diciéndome que quería aclarar que el presidente no había enviado esas hojas de vida”, dijo Reyes en entrevista concedida a El Colombiano. En este diálogo, el exjefe de cartera dejó en claro que tras comentarle a Petro de estas propuestas, él le aclaró a Sarabia "cuáles eran los estándares que se debían seguir”, por lo que los probables nombramientos no prosperaron.

Luis Carlos Reyes destacó las presiones que enfrentó por parte de políticos que buscaban influir en nombramientos clave dentro de la institución. Entre ellos, mencionó a Armando Benedetti - crédito Colprensa - Joel González/Presidencia

Sobre las características de las comunicaciones con Sarabia, los describió con un particular término. “Laura enviaba mensajes muy sucintos (breves). ‘Tal persona para tal cargo’. No me daba más contexto”. Y frente al interrogante de por qué no relacionó el nombre de la canciller en el listado entregado a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, acotó que le dio “contexto adicional” al que estaba en el conocido cuadro de Excel, en el que se refirió a este suceso.

“En el transcurso de las diligencias ante la Corte y a la Fiscalía aportaré la información”, puntualizó el exministro Reyes al citado medio, en el que respondió frente a los motivos por los que dejó de ser el encargado de la Dian, que era una determinación que correspondía al resorte del presidente Gustavo Petro. “Creo que es una pregunta que debe hacérsele a él. Mi salida del cargo era importante para varios miembros del Congreso”, enfatizó el exfuncionario, que teme por su vida.