Petro ‘regañó' al viceministro de Vivienda en el Consejo de Ministros y exigió más presencia en el cañón del Micay: “No me ha entendido”

El presidente Gustavo Petro y el viceministro de Vivienda, Edwar Steven Libreros, discutieron los avances del programa de mejoramiento de viviendas en el cañón del Micay - crédito montaje Infobae (Presidencia)

En una sesión que se extendió hasta la madrugada del martes 11 de marzo, el presidente Gustavo Petro expresó su descontento con los avances en el programa de mejoramiento de viviendas en el cañón del Micay, Cauca.

La discusión surgió durante el tercer Consejo de Ministros, que comenzó a las 9:30 p. m. del lunes 10 de marzo y finalizó a la 1:30 a. m. del día siguiente, cuando el mandatario interrumpió la intervención del viceministro de Vivienda, Edwar Steven Libreros, para hacerle un fuerte llamado de atención.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Libreros explicó que el programa había logrado la entrega de 120 mejoramientos de vivienda, de un total de 431 proyectados, realizados con cooperativas de beneficiarios de la reforma agraria, la Federación de Usuarios Campesinos del Cauca y una fundación de comunidades organizativas. Sin embargo, la respuesta de Petro fue contundente.

“Hermano, discúlpenme, no me ha entendido usted, preferiría que no leyera y se discutiera”, interrumpió Petro, exigiendo un diálogo más directo sobre los avances reales del proyecto.

Gustavo Petro regaña en medio del consejo de ministros al viceministro de Vivienda - crédito Presidencia de la República/Youtube

El presidente fue más allá y subrayó la magnitud del problema: “No necesitamos 150 viviendas mejoradas, necesitamos miles en el Micay, porque la población del Micay es mucho más grande que 150 viviendas. Hay que mirar en el Micay”.

Petro también cuestionó la desconexión del equipo de Vivienda con la realidad local: “Si uno no va al Micay, no sabe de qué está hablando. Entonces, hay que ir al Micay, primero que todo”.