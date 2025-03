Mauricio Figueroa, el mayor de ‘La casa de los famosos’ salió de la competencia por recomendación médica

Mauricio Figueroa salió de 'La casa de los famosos Colombia 2025' llevándose el cariño del público - crédito cortesía Canal RCN

Con 75 años de edad, de los cuales lleva más de 50 dedicados a la actuación, Mauricio Figueroa se le midió al reto de participar por primera vez en un reality e ingresó a La casa de los famosos Colombia 2025. Sin embargo el temperamento fuerte del actor paisa y la escasa ayuda que brindo a su equipo en las pruebas de rendimiento físico lo pusieron en la mira de los demás participantes.

El artista que dio vida al recordado Ezequiel en la serie juvenil Francisco el Matemático fue reconocido por ser el consejero de la casa y por sus conversaciones con Melissa Gate, que dejaron clips virales en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Mauricio Figueroa quedó fuera de 'La casa de los famosos Colombia 2025' tras quedar nominado por sus compañeros - crédito cortesía Canal RCN

Así nació su extensa trayectoria actoral.

Mauricio Figueroa marcó un hito en la industria de la moda y el entretenimiento en Colombia, pues fue pionero en el modelaje masculino y abrió el camino a los hombres en una escena dominada principalmente por las figuras femeninas. El eliminado del reality de convivencia entre famosos fue el primer modelo en pisar una pasarela, pero además, también fue el primer hombre en hacer un desnudo artístico en el país.

Sin embargo, más allá de los reflectores, el actor nacido en Medellín (Antioquia) quería dar a conocer sus habilidades histriónicas y buscó el salto a las tablas y las cámaras.

Inició en la pantalla chica en importantes seriados de los años setenta como Manuelita Sáenz y Recordarás mi nombre, pero en 1980 cuando tuvo su primer gran personaje llamado Mariano Montilla en Bolívar, el hombre de las dificultades donde actuó al lado de María Cecilia Botero y desde entonces se catalogó como uno de los galanes favoritos de la televisión nacional.

Mauricio Figueroa, exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia 2025' tuvo enfrentamientos con Yina Calderón y Carla Giraldo, presentadora del formato - crédito cortesía Canal RC

Figueroa se mantuvo vigente en pantalla chica y fue cuando llegaron los canales privados al país que Mauricio interpretó uno de los papeles más queridos por el público. En 1999 se puso en los zapatos de “Don” Ezequiel Cuervo Contreras en la primera versión de Francisco el matemático.

Diomedes, el cacique de la Junta, En los tacones de Eva y Tres Caínes son algunas de las tantas producciones en las que el exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia demostró su talento y se consolidó como uno de los grandes actores de todos los tiempos que tiene el país.

“Quiero saber qué aguante tengo de convivencia con estas personas, me parece una experiencia muy importante y por verme con compañeros seguramente encerrados como cuando viajábamos a grabar exteriores y nos tenían en un hotel por allá o grabando en onda o lo que sea un mes, dos meses, entonces es chévere esa posibilidad si comparto con esos compañeros”, mencionó al Canal RCN sobre su participación.

Mauricio Figueroa y su paso por ‘La casa de los famosos Colombia 2′

La nueva edición del reality de convivencia incluyó varias personalidades que aportarían experiencia y sabiduría a la competencia, entre ellos están la creadora de contenido conocida como La Abuela, el comediante Alerta y el actor cartagenero Fernando el “Flaco” Solórzano; no obstante, Mauricio Figueroa que fue el más adulto de esta temporada no logró acoplarse a ciertas dinámicas del juego, especialmente en las que se dependía del trabajo en equipo, pero conquistó al público con su particular personalidad.

Mauricio Figueroa, dejó ver su lado contestatario en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

El actor paisa no solo generó controversia con compañeras como Yina Calderón, con la que mantuvo un rifirrafe, incluso, desde antes de entrar en la casa, sino que también enfrentó a Carla Giraldo, conductora del programa.

Durante la transmisión en vivo por el Canal RCN, los famosos tuvieron la oportunidad de dialogar con los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, que les preguntaron por los motivos que los llevaron a tomar esta decisión. En medio de la discusión, el veterano actor Mauricio Figueroa se pronunció sobre lo que le pareció la exigente prueba de presupuesto, argumentando que era demasiado tiempo y su edad avanzada era un obstáculo para ejecutarla.

“Yo sé que estamos aquí para cumplir una serie de pruebas, pero una prueba de 24 horas seguidas con una carga de lo que se estaba haciendo es infrahumana”, expresó inicialmente el indignado actor. Aseguró que la dinámica para obtener el presupuesto de la comida “no era saludable, ni mental, ni físicamente”, por lo que junto a la influenciadora conocida como La Abuela, decidieron quedarse quietos.

La presentadora les reclamó por haberse rendido en la prueba de presupuesto - crédito @casadelosfamososco/IG

No obstante, en la prueba de salvación, Mauricio también puso en riesgo el juego de “Alerta” y Yina, ya que, aunque en esta oportunidad la recompensa era individual, cualquier mal movimiento de uno incidía en el desempeño del otro.

Yina pidió a Mauricio que evitara mover la mesa. “Si sumercé la mueve, nos jode a todos”, dijo la DJ, evidenciando que no era la primera vez que se lo pedía.

Ante esto, el actor y exmodelo de 75 años contestó: “Sí, yo sé. Tú también, con tu habladera, también nos tienes jodidos a todos”, agregando tensión a sus compañeros que estaban intentando concentrarse mientras que el reloj corría.