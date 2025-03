Tensión en ‘La casa de los famosos Colombia’: La abuela y Negro Salas protagonizaron fuerte enfrentamiento, casi hay golpes de por medio

Yina se llevó a La abuela al baño después del altercado - crédito redes sociales

Un altercado entre La abuela y Luis Fernando Salas, conocido como Negro Salas, desató un momento de tensión en el reality show La Casa de los Famosos Colombia, pues la discusión se originó en la cocina de la casa y, aparentemente, estuvo a punto de escalar a una agresión física, lo que generó un ambiente de preocupación entre los participantes y los televidentes.

Al parecer, Yina Calderón sostuvo a La abuela y decidió llevarla al baño, donde se encontraban sus amigas: Karina y La toxicosteña. Ellas expresaron su asombro por lo ocurrido, mientras intentaban calmar a La abuela. Más tarde, en una conversación con Melissa Gate, La abuela explicó que su intención no era agredir físicamente a Negro Salas, sino únicamente confrontarlo: “Yo iba a subir a decirle hipócrita. Yina venía y me cogió. ¿Qué tal yo pegarle a él? Tiene que ser que él me diga algo feo o me vaya a pegar y yo no me dejo”, afirmó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Después Camilo Trujillo, relató su versión del conflicto asegurando se originó cuando La Abuela cuestionó a La Liendra, otro de los concursantes, con la frase: “¿Se va a ir con ese hipócrita?”, refiriéndose a Negro Salas. El actor respondió: “No, abuela, la hipócrita se queda en la cocina”. Estas palabras habrían sido el detonante para que La Abuela reaccionara de manera airada, intentando confrontar a Negro Salas. Sin embargo, la intervención de Yina Calderón, que se interpuso entre ambos, evitó que la situación llegara a mayores.

Según el actor, el altercado ocurrió en la cocina - crédito redes sociales

Este hecho evidenció las tensiones acumuladas entre los participantes, pues en varias oportunidades han tenido problemas. La intervención de Yina Calderón fue clave para evitar que la situación se saliera de control, lo que demuestra su experiencia en este tipo de concursos.

Acusaciones de infidelidad

La abuela aprovechó la conversación con Melissa Gate para mencionar un tema que ha generado controversia en el programa: la supuesta infidelidad de Negro Salas a su pareja actual. Según lo que dijo la creadora de contenido Yina Calderón a La abuela, ella tiene unas capturas de pantalla que, presuntamente, muestran invitaciones de Negro Salas a una de sus amigas.

Estas acusaciones no son nuevas, lo que tiene atentos a los seguidores del programa, que tienen en cuenta cada detalle del programa.

Ella aseguró que no quería agredir al actor, pero Yina dice otra cosa - crédito redes sociales

El enfrentamiento entre La abuela y Negro Salas ocurrió en medio de la jornada de tensiones por la noche de posicionamiento y eliminación, en la que están nominados los dos protagonistas de la pelea.

Este tipo de situaciones no son inusuales en este tipo de concursos, donde los participantes están sometidos a un ambiente de constante observación y estrés. Sin embargo, el nivel del problema en este caso desató la conversación en redes sociales, donde los internautas no tardaron en comentar y analizar lo ocurrido.

Reacciones del público y posibles consecuencias

Los usuarios de redes sociales expresaron su sorpresa y preocupación por la intensidad del conflicto, mientras que otros debatieron sobre las actitudes de los involucrados. “La abuela se la tiene montada a Salas, y él tiene su derecho de defenderse. Esa señora se pasa”, “El Negro puede ser lambón y todo, pero tampoco me parece la actitud grosera de La abuela, si el Negro no le ha hecho nada y, además, meterse con temas de su pareja eso ya es bajo”.

Por otro lado, los televidentes estiman que el altercado podría tener consecuencias en la dinámica del programa, ya que las relaciones entre los participantes podrían verse afectadas, además de influir en la decisión del público sobre la persona que debe abandonar la casa.

Versión del actor sobre lo ocurrido. Él asegura que sí le dijo hipócrita, pero que jamás se igualaría a pelear con ella - crédito redes sociales

El incidente entre La abuela y Negro Salas representa uno de los momentos más tensos en lo que va de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, donde los televidentes continúan atentos al 24/7 y los clips que se publican en redes sociales esperando ver cómo este enfrentamiento impactará en la convivencia.