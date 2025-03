Milan y Sasha, hijos de Shakira, no soportan ver a Clara Chía, novia de su padre Gerard Piqué, aseguró el periodista Jordi Martín

Hijos de Shakira se niegan a tratar a Clara Chía, novia de Gerard Piqué - crédito @3gerardpique y @entre_lineasec/Instagram

Jordi Martín, reconocido paparazi y periodista español dedicado a seguir los pasos de los artistas entregó nuevos detalles de la actual relación que llevan Milan y Sasha, hijo de Shakira, con la nueva pareja sentimental de su padre Gerard Piqué, asegurando que los pequeños se niegan a pasar tiempo con la joven publicista.

De acuerdo con las declaraciones del fotógrafo que por años ha seguido la vida privada de “la Loba”, pese a que para la artista barranquillera al inicio de su separación resultó difícil el tema de que sus pequeños estén en un mismo espacio o hagan planes con la novia de su ex, jamás les ha prohibido verla, sin embargo, serían ellos los que voluntad habría pedido no establecer relación con ella.

“¿Es verdad que los niños no pueden estar con Clara Chía por condición de Shakira, esto estaría en la conciliación?”, fue la pregunta que le hicieron a Jordi mientras conducía su auto desde donde concedió la entrevista, pues el fotógrafo estaría en Miami pendiente del arribo de Piqué, pues se dice que se encargaría de Milan y Sasha el tiempo que le resta a Shakira con su gira mundial Las mujeres ya no lloran con la que llegará a México, país en el que tiene la mayoría de sus conciertos.

Jordi Martín aseguró que los hijos de Shakira, Milan y Sasha no quieren tener contacto con Clara Chía, novia de su padre Gerard Piqué - crédito @entre_lineasec/Instagram

De inmediato, Martín negó estás especulaciones y sorprendió con su respuesta: “No. no, no, que son los niños, son los niños, o sea, Shakira al principio lo llevaba mal, pero después Shakira ya no ha dicho nada”, fueron las palabras del periodista que contó que en ningún momento la cantante barranquillera ha tratado de interferir en la relación de padre e hijos, así como tampoco en la de ellos con la pareja sentimental de su padre que tendría la custodia compartida sobre los pequeños Milan y Sasha.

“O sea, son los niños los que no quieren escuchar hablar de ella, sobre sobre todo Milan, me dicen que Milan, el grande no quieren ni verla. Entendido. Entonces es, eh, son ellos, eh, son ellos”, agregó Jordi sobre el presunto rechazo en el video que circula en redes sociales y que está siendo compartido por los fansclub de Shakira.

Milan y Sasha, hijos de Shakira y Gerard Piqué rechazan a Clara Chía - crédito @shakira y @3gerardpique/Instagram

“Cómo la van a querer si le dañó el hogar a los papás”, “casi siempre el mayor es el más afectado porque entiende más lo que esta pasando”, “me parece excelente, que no quieran estar con la mujer que destruyo el hogar de Shakira”, “claro después del lavado de mente que hizo la mamá. Esto es lo que pasa en la mayoría de los matrimonios las mujeres manipulan a sus hijos”, “son inteligentes”, “ya son grandes y pueden decidir”, son algunos de los comentarios que han dejado los cibernautas en la publicación.

Shakira dedica en vivo ‘Antología’ a sus hijos Milan y Sasha

“La Loba” cerró con éxito sus dos presentaciones en Buenos Aires, Argentina, con lleno total y buenas reseñas en las redes sociales sobre el espectáculo que brindó en territorio bonaerense. Los seguidores de la barranquillera disfrutaron del espectáculo con el que ya se había presentado en Brasil, Perú y Colombia, siendo este el cuarto país que visita con su gira Las mujeres ya no lloran World Tour.

Los niños recibieron una dedicatoria de Shakira con el sencillo 'Antología' - crédito @shakira/IG

Como ha sido habitual en la mayoría de sus presentaciones, la acompañaron fielmente Milan y Sasha para ver a su mamá lucirse como la estrella pop más grande de Latinoamérica, disfrutando una a una las canciones que interpretó frente a los asistentes. En su cuenta de Instagram donde acumula más de 91 millones de fans, la intérprete de Moscas en la casa compartió el emotivo espacio que tuvo con sus hijos.

La publicación muestra a Shakira arriba del escenario mientras Milan y Sasha la miran detenidamente, entonan algunos de los acordes y ella se acurruca frente a ellos dedicándoles el verso: “Los que me enseñaron realmente lo que es amar”, generando emociones entre sus fanáticos.