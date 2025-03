Gianluca Vacchi puso a bailar a los españoles con clásico vallenato de Rafa Pérez: “Un set pensando solo en ustedes”

La música colombiana sorprendió en la capital española cuando Gianluca Vacchi incluyó un clásico vallenato en su set de música electrónica - crédito gianlucavacchi/Instagram

La música colombiana sigue abriéndose caminos en escenarios internacionales y, esta vez, lo hizo de manera inesperada en la capital de España.

Así quedó demostrado la noche del 8 de marzo de 2025, cuando el empresario y DJ italiano Gianluca Vacchi ofreció un recital en Madrid, España, donde incorporó al repertorio musical una canción que, si bien es muy popular en Colombia, pocos esperaban escuchar en un set de música electrónica: Si no me falla el corazón.

La inclusión de este tema, famoso en la tradición vallenata, sorprendió tanto a los presentes como a los aficionados del género, lo que provocó una ola de reacciones en redes sociales.

Un DJ italiano que apuesta por ritmos colombianos

Gianluca Vacchi, conocido mundialmente por su estilo extravagante, sus coreografías virales y su faceta empresarial, ha llevado su vida mediática a la música, consolidándose como DJ en varios festivales y discotecas de renombre internacional.

Sus sets suelen incluir una mezcla de house, dance y ritmos latinos, con los que en ocasiones rinde homenaje a artistas de habla hispana. En esta ocasión, quiso apostar por la fusión con el vallenato, un género propio de la costa Caribe colombiana.

El DJ italiano Gianluca Vacchi apostó por la fusión de ritmos colombianos en su presentación en Madrid, incorporando "Si no me falla el corazón" - crédito Prime Video

“Amigas y amigos, estoy preparando el set para esta noche en Fitz del Día de la Mujer, hice un set pensando solo en ustedes”, aseguró Vacchi en sus redes sociales a través de un estado.

El DJ decidió incluir el tema Si no me falla el corazón en su propuesta, generando asombro y entusiasmo al ver cómo un clásico del vallenato retumbaba en un recinto de música electrónica en el corazón de Madrid.

De Alex Manga a Rafa Pérez: la historia de “Si no me falla el corazón”

La canción Si no me falla el corazón fue compuesta por el acordeonero y compositor Omar Geles, un pilar del vallenato y artífice de un sinfín de éxitos; sin embargo, la fama de este tema creció inicialmente con la voz de Álex Manga cuando formaba parte de la agrupación Los Diablitos, a finales de la década de 1990, desde entonces, la pieza se convirtió en una de las emblemáticas de la discografía del vallenato.

En 2024, el cantante Rafa Pérez, exintegrante de Kvrass, decidió grabar su propia versión de este clásico como parte de su álbum Rafa Pérez Canta Vallenato Vol. 3.

El proyecto rindió homenaje a compositores legendarios del género, entre ellos Omar Geles, Iván Ovalle, Israel Romero y Wilfran Castillo, en ese DVD en vivo, Si no me falla el corazón revivió con una nueva fuerza: pasó de ser un “éxito dormido” a tendencia en plataformas digitales, capturando la atención de las nuevas generaciones, incluso su videoclip en YouTube ya acumula más de 17 millones de reproducciones.

El DJ italiano también tocó varias canciones de Carlos Vives y Beéle- crédito gianlucavacchi/Instagram

La polémica con Alex Manga y la respuesta de Rafa Pérez

La resurrección del tema no estuvo exenta de controversias. Rafa Pérez, en uno de sus conciertos, dedicó unas palabras a Álex Manga, al que agradeció por haber interpretado originalmente la canción, pero también le recordó que la versión actual cuenta con un renovado éxito:

“La canción está pegada hace 27 años, como dice él, pero es tendencia hace cuatro meses. Todos la amamos desde hace rato y eso no tiene dueño: los dueños son los seguidores”.

Por su parte, Álex Manga ha sido cauto en pronunciarse, pues había manifestado inconformidad ante regrabaciones de temas que él popularizó en su etapa con Los Diablitos, criticando a colegas por exponer “sus éxitos” con nuevos arreglos o versiones sin pedirle su opinión.

No obstante, esta vez, Manga compartió el video de las declaraciones de Rafa Pérez en sus redes sin mayores comentarios, sosteniendo una posición más discreta ante la polémica.

El legado de Omar Geles y su “predicción” musical

La canción Si no me falla el corazón surgió en medio de la prolífica carrera de Omar Geles, al que se considera una de las figuras más destacadas del vallenato.

Aunque Geles falleció en mayo de 2024, dejó un legado de más de mil composiciones que han marcado la historia musical colombiana, por lo que temas como Los caminos de la vida o Tarde lo conocí son parte esencial de la banda sonora del país.

La regrabación de Rafa Pérez generó polémica, pero también reconocimiento por parte de Álex Manga, que popularizó originalmente la canción - crédito Rafa Pérez/Instagram

Curiosamente, en los últimos meses se ha hablado de un presunto mensaje premonitorio en las letras de Geles, a raíz de su partida; no obstante, el auge de Si no me falla el corazón ratifica que el catálogo musical del compositor se mantiene vivo y sigue ganando adeptos.

Incluso, fanáticos han comentado en redes la ironía de que una canción dada a conocer hace casi tres décadas suene hoy, en pleno 2025, a ritmos electrónicos gracias a la creatividad de DJ como Gianluca Vacchi.