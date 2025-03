Isabella Ladera y Beéle son blanco de críticas tras las revelaciones de Cara Rodríguez de cómo fue la infidelidad del cantante: “Fuiste la moza”

Cara Rodríguez, expareja de Beéle, expuso lo que ocurrió con el cantante desde que se conocieron hasta que se enteró de su infidelidad - crédito redes sociales

En una historia de amor e infidelidad, siempre existirán dos versiones: la de quien realiza la acusación y aprovecha el momento para desahogarse, y la del acusado, que guarda silencio pacientemente.

Un ejemplo perfecto fue lo que ocurrió en 2022, cuando estalló el escándalo entre Shakira y Gerard Piqué, que involucró a una tercera persona llamada Clara Chía.

En Colombia, existe también una situación similar entre Beéle y Cara Rodríguez, pues la creadora de contenido se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre lo que ocurrió detrás de la infidelidad del cantante con Isabella Ladera.

Recientemente, la expareja del cantante estuvo como invitada en el pódcast Un tal Fredo, donde narró cómo se conoció con el padre de sus hijos, entre otros detalles de la relación.

La relación entre Rodríguez y Beéle comenzó cuando ella estudiaba comunicación social en la universidad y una amiga le pidió que la acompañara al estudio de grabación donde estaba el reguetonero.

“Ahí nos hicimos muy buenos amigos y de un momento a otro, pues ya estaba en la casa con nosotros … Yo lo recogía en el carro, lo llevaba al estudio, es una persona muy noble”, pero al darse cuenta de que necesitaba hacer algo por su vida, Cara recibe la oferta de trabajar junto a su expareja como corista y mánager.

Los años pasaron y con la llegada de su primer bebé toman la decisión de casarse “porque queríamos que nuestros hijos crecieran en un ambiente muy bonito”, agregó la influencer al programa en el que relató la historia de amor e infidelidad.

Otro de los aspectos que detalló la expareja de Beéle fue que después de convertirse en madre, se descuidó un poco en su apariencia física, incluso, no estuvo atenta al cuidado de su hijo mayor.

Al integrarse al equipo de Beéle, la expareja del artista por un largo tiempo colaboró con los coros de las canciones; sin embargo, la historia dio un giro cuando el cantante ordenó que ya no podía colaborar más con el trabajo vocal detrás de su éxito: “Yo hablé con él, le dije que ya estaba lista y me dijo ‘no’. Le pregunté que por qué, me dijo ‘no estás lista, necesitas estudiar más’ y yo ‘cómo me vas a decir esto, después de tantos años que he estado atrás de ti’”.

Su relato se hace mucho más dramático, cuando Rodríguez cuenta que el cantante le quitó el dinero que generaba por su empleo “me dejó sin nada, ni siquiera podía hacer de ama de casa porque hacían el mercado y ni siquiera eran capaces de echarme para un shampoo y un desodorante… y no les iba a pedir a mis papás, porque tienen con qué”, agregó a su relato.

Como este fueron varios episodios los que vivió la comunicadora, pues después del nacimiento de su segundo hijo se presentaron hechos que la marcaron para el resto de su vida, como el hecho de que durante su proceso de reposo el cantante organizó una fiesta en el estudio de grabación de su casa o, el día en el que debió ser ingresada de urgencia a una clínica por un fuerte dolor de cabeza y se negaba a pagar la cuenta porque, aparentemente, no tenía dinero.

Cómo se enteró de su infidelidad

Pasaba la semana 36 o 37 de embarazo, cuando al cantante le llegó un mensaje bastante comprometedor a su celular en el que una mujer decía que si se verían en su paso por Miami, donde cumpliría un compromiso. “Yo le estaba haciendo la maletita para que él se fuera a trabajar a Miami y le llega ese mensaje … Como yo era la rol manager yo tenía acceso a todo en su celular y yo grabo todo”.

Es en ese momento en el Cara decide confrontarlo, preguntándole por lo que decía ese mensaje que recibió -de Ladera, aunque no quiso mencionar su nombre-, indagando que porque iba a Medellín y no a Miami como le había dicho, a lo que de acuerdo con Rodríguez, Beéle negó todo y la llamó “loca”.

Y agregó: “Yo no iba a ver el mensaje, pero algo me dijo ‘míralo’ y le dije ‘entonces déjame ver el celular’”, recibiendo una negativa contundente y provocando que la creadora de contenido confirmara todas sus dudas.

Finalmente, la expareja de Beéle aseguró que no solamente fue un mensaje el que descubrió, sino que para ese momento al revisar las conversaciones se dio cuenta de que “eran muchas, yo le lía los mensajes y le preguntaba ‘¿qué es esto?’, y lo saqué de mi casa”.

En redes sociales, los seguidores de la expareja no dudaron en reaccionar, por lo que rápidamente el nombre de Isabella Ladera se volvió tendencia en X con mensajes en los que la defendían o la acusaban:

