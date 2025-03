Prometida del ‘Negro’ Salas se pronunció tras supuesta infidelidad del actor revelada en ‘La casa de los famosos’

Ana Maria Espinosa, la actual prometida del actor, se refirió a los rumores que La Toxi Costeña difundió en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @anaespinosara/Instagram

La sexta semana de competencia en La casa de los famosos Colombia presentó novedades significativas con el ingreso de un nuevo participante, el modelo y actor Sebastián Arias, y una placa de nominación que a la fecha tiene cinco amenazados a eliminación.

Mientras tanto, las estrategias y las intrigas para afectar el juego dentro y fuera del programa del Canal RCN se desarrollan, y una de las jugadas más notables se vio por parte de Yina Calderón y La Toxi Costeña.

Luego de una de las pruebas, la DJ amenazó al actor (que le dijo que jamás se involucraría con una mujer como ella), afirmando que sabía un secreto suyo que involucraba una amiga en común con la que, de acuerdo con sus palabras, estuvo coqueteando mientras tenía novia.

Esto al parecer tomó por sorpresa al actor y, en una conversación posterior, la Abuela le hizo saber a la Toxi Costeña que desde entonces el ‘Negro’ no volvió a ponerse en contra de Yina. Fue entonces cuando la Toxi le contó cuál era el secreto.

“Lo que pasa es que él invita a una amiga de Yina a tomar en su apartamento como a las 3 de la mañana, le dice que le gusta y todo eso, estando comprometido, y la amiga de Yina tiene los pantallazos. El hombre no es gente, Abuela”, le dijo.

El momento fue compartido en la cuenta oficial de La casa de los famosos en Instagram, lo que motivó reacciones de todo tipo. Pero, de lejos, la que más imapcto tuvo fue la de Ana María Espinosa, la actual pareja y prometida de Salas, que salió en defensa de su relación y negó lo dicho por la Toxi.

“Cómo se caen las mentiras, él no toma, ni tiene apartamento en Bogotá. Qué triste uno tener que caer tan bajo para poder ganarse un reality”, puntualizó.

Ana María Espinosa, prometida del Negro Salas, desmintió los comentarios de la Toxi Costeña y Yina Calderón - crédito @lacasadelosfamosocolombia1/Instagram

Pese a ello, las respuestas de los internautas fueron divididas. Por un lado, hubo quienes se pusieron del lado de Ana María y afirmaron que todo era un plan de ambas influenciadoras para afectar la popularidad del ‘Negro’ entre los televidentes.

Pero, por otro lado, hubo quienes manifestaron que el actor podría estar mintiendo. “Están tan dolidas y no les importan inventar situaciones”, “Existe el Airbnb y también existen los pantallazos y las mentiras”, fueron algunas de las respuestas más notorias a su comentario.

Cabe recordar que el ‘Negro’ expresó posteriormente que no se sentía intimidado por Yina ni por la advertencia, asegurando que se trató de una videollamada donde Yina y su amiga lo invitaron a una fiesta, y no pasó de ahí y ya.

“A mí no me preocupa eso, porque yo no he salido ni he tenido cuento con ella. El que nada debe nada teme, así que, a mí no me preocupan esa clase de amenazas sin sentido. Mi mujer sabe la clase de persona que soy y el compromiso que tengo con ella”, agregó.

Estos son los nominados a eliminación en ‘La casa de los famosos Colombia’

El 'Negro' Salas está entre los nominados a la placa de eliminación - crédito cortesía Canal RCN

En la placa de eliminación hay hasta ahora cinco nominados. La primera fue la Toxi Costeña, por la decisión de Yaya Muñoz tras su eliminación del reality show en la quinta semana.

Los participantes eligieron para la placa a La Abuela y Mauricio Figueroa, mientras que el público votó por el ‘Negro Salas y por Gonzalo Escobar ’Coco'. El próximo eliminado de la competencia se dará a conocer el domingo 9 de marzo.