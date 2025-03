Petro respondió a exmagistrado que pidió tumbar conmoción interior en Catatumbo: “No fue este Gobierno, Linares”

El presidente Gustavo Petro explicó por qué se justifica la conmoción interior en Catatumbo, contradiciendo al exmagistrado Alejandro Linares - crédito Andrea Puentes/Presidencia/Flickr y John Paz/Colprensa

El expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares mostró su rechazo a la declaratoria de estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar, establecida por el Gobierno de Gustavo Petro. El decreto (Decreto Legislativo 062 de 2025) fue expedido luego de que se desatara una grave crisis humanitaria en la región por cuenta del accionar violento del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que cometió varias masacres en diferentes municipios de Norte de Santander en enero de 2025.

Ahora, la Corte Constitucional evalúa la viabilidad del decreto. Pues, ha recibido varias solicitudes en las que se pide que se declare inconstitucional, debido a que no se considera que se requiera de medidas extraordinarias para resolver la problemática en el Catatumbo. Una de las peticiones corresponde al expresidente del alto tribunal Alejandro Linares Cantillo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con el concepto del exmagistrado, revelado por la revista Cambio, el Gobierno nacional no pudo sustentar de marea detallada las razones por las cuales las facultades ordinarias de las que goza no son suficientes para resolver la crisis, generada por una grave situación de orden público. En ese sentido, el estado de conmoción no tendría una base.

La Corte Constitucional ha recibido varias solicitudes para tumbar el estado de conmoción interior decretado en la región del Catatumbo, para atender la crisis humanitaria - crédito Luisa González/Reuters

“No se ha demostrado que las instituciones ordinarias del Estado sean insuficientes para atender la situación. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que los estados de excepción deben ser proporcionales, necesarios y estrictamente justificados, sin que puedan utilizarse como respuesta a problemas históricos que deben abordarse con políticas estructurales”, precisó el expresidente de la Corte

Asimismo, recalcó que la declaratoria no debería ser una herramienta para corregir los resultados de la negligencia en torno al manejo de la fuerza pública, de las políticas de paz o a la falta de atención a los problemas de la región. “La figura del estado de excepción no puede utilizarse, de ninguna manera, como un mecanismo para remediar la propia negligencia del Estado”, precisó.

La respuesta del presidente Gustavo Petro: “No somos los culpables”

Durante el lanzamiento del Pacto Social por el Catatumbo, llevando a cabo el Tibú (Norte de Santander) el 6 de marzo de 2025, el presidente Gustavo Petro se refirió al concepto emitido por el exmagistrado Linares, asegurando que sus afirmaciones sobre la “negligencia” estatal estaban dirigidas directamente al Gobierno actual, pese a que las problemáticas estructurales de la región han estado presentes desde hace décadas.

El presidente Gustavo Petro aseguró que el estado de conmoción interior se justifica por hechos que no estaban pasando cotidianamente en el Catatumbo y que desataron, de repente, una crisis humanitaria - crédito @GloriaFlorezSI/X

“No lo atribuía al Gobierno actual, muy perversamente, hay que decirlo, porque nosotros no somos los culpables de lo que ha pasado en el Catatumbo durante todas estas décadas, pero su intención es decir que, como es negligencia, el ELN entró a matar por negligencia del Estado, entonces no se necesita la conmoción interior”, aseveró el jefe de Estado en el evento.

El presidente recordó que no solo el exmagistrado aseguró que la declaratoria de conmoción no se requiere. También lo hizo la senadora Paloma Valencia, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master; y el representante del Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), Geiner García, que mostró su rechazo, justamente, en el lanzamiento del Pacto Social por el Catatumbo.

“El Pacto Social por el Catatumbo, señor presidente, no necesita y o requiere de un estado de conmoción interior para implementarse, y no necesita el estado de conmoción interior para desarrollarse y para implementarse, porque lo que requiere es que se comprometan vigencias futuras, para que pueda en ocho u once años, dar respuesta a las necesidades estructurales y al abandono estatal que ha vivido esta región”, precisó el representante del Cisca.

Miles de personas han tenido que desplazarse de manera forzada en el Catatumbo por la violencia ejercida por el ELN - crédito Fernando Vergara/AP

De acuerdo con el primer mandatario, ambos sectores, es decir, los de la “extrema derecha y su gran empresariado” y el Cisca, están “equivocados”, puesto que parte de los hechos que motivaron la conmoción interior no se estaban presentando cotidianamente, pero surgieron y desataron una crisis en la región, pese a que los actores armados han hecho presencia en el territorio durante décadas.

“Llenaron a Colombia de sangre. No fue este Gobierno, (exmagistrado) Linares, 300.000 muertos en la violencia liberal conversadora que hizo que una parte del campesinado tuviera que venir a tumbar selva huyendo de la violencia (...). Claro que negligencia del Estado, e histórica, porque el Estado colombiano ha sido dirigido por una oligarquía que no ha manejado ni mirado al pueblo”, añadió.