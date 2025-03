Gustavo Petro vivió momento de tensión en el Catatumbo entre los reclamos de líderes sociales: “Míreme que le estoy hablando”

Durante un evento de socialización del estado de conmoción interior decretado por el gobierno Petro, los líderes sociales cuestionaron la manera en que el mandatario aborda la crisis humanitaria en la región - crédito Presidencia De Colombia/EFE

Mientras continúan los combates entre el ELN y las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo (Norte de Santander), el presidente Gustavo Petro y su gabinete intentan controlar la crisis humanitaria que ya deja más de 50.000 personas desplazadas y decenas de civiles asesinados.

Pese a que el Gobierno nacional declaró el Estado de conmoción interior, los problemas en la región continúan y en su visita a la región para socializar dicho decreto con los habitantes de la zona, el mandatario recibió duros comentarios de los líderes sociales del Catatumbo.

El primero fue un líder social que, al darse cuenta de que no le daban la palabra, se saltó el protocolo y no dudó en reclamarle al jefe de Estado: “El Gobierno tiene que estar en el territorio, no sentado en una oficina. Señor presidente, nosotros hemos venido por respuestas. El pueblo del Catatumbo y el pueblo también tenemos que oírlo” (sic), declaró.

Varios líderes sociales se manfiestaron en contra de la gestión del mandatario sobre la crisis humanitaria en la región - crédito Presidencia de Colombia

Posteriormente, una mujer representante de la comunidad le gritó a Petro: “¿Por qué no confía en las madres líderes?, ¿Por qué no confía en las juntas de acción comunal? A nosotros no nos pagan, nosotros lo hacemos de corazón (...) Con mucho respeto a todas las asociaciones les voy a decir esto. Señor Presidente, míreme que le estoy hablando”.

Otro representante de la comunidad intervinó y le señaló a Petro que la resolución del conflicto no hacia necesario declarar la conmoción interior, como lo hizo el mandatario.

Petro se encuentra en el Catatumbo, coordinando las acciones para normalizar la situación de orden público en la región, valiéndose de las facultades que le confiere el estado de conmoción- crédito @Mindefensa/X

“El pacto social por el Catatumbo, señor presidente, no necesita y no requiere de un Estado de conmoción interior para implementarse, y no necesita, señor presidente, el Estado de conmoción interior para desarrollarse, para implementarse, porque lo que necesita y requiere el pacto, señor presidente, es que se comprometan vigencias futuras”.

Añadió: “Sus palabras, sus declaraciones, señor presidente, nos ponen inminentemente en la mira de los diversos actores sociales, señor presidente. Esos diversos actores sociales que son responsables de las amenazas de ese liderazgo social y comunitario que ya le enunciaba”.

Petro respondió a exmagistrado que pidió tumbar la conmoción interior en Catatumbo

Alejandro Linares, exmagistrado de la Corte Constitucional, envió una solicitud para evaluar la viabilidad del estado de conmoción interior declarado por Petro en el Catatumbo - crédito Colprensa

El expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares mostró su rechazo a la declaratoria de Estado de conmoción interior que se hace efectivo en el Catatumbo, en los municipios del área metropolitana de Cúcuta, y los municipios de Río de Oro y González, del departamento del Cesar.

El exmagistrado fue uno de los que elevó una petición a la Corte Constitucional con el fin de evaluar la viabilidad del decreto. El concepto de Linares, de acuerdo con la revista Cambio, es que el Gobierno nacional no pudo sustentar de marea detallada las razones por las cuales las facultades ordinarias de las que goza no son suficientes para resolver la crisis.

“No se ha demostrado que las instituciones ordinarias del Estado sean insuficientes para atender la situación. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que los estados de excepción deben ser proporcionales, necesarios y estrictamente justificados, sin que puedan utilizarse como respuesta a problemas históricos que deben abordarse con políticas estructurales”, precisó.

Petro respondió a esta declaración el pasado jueves 6 de marzo, asegurando que sus afirmaciones sobre la “negligencia” estatal estaban dirigidas directamente al Gobierno actual, pese a que las problemáticas estructurales de la región se presentan desde hace décadas.

“No lo atribuía al Gobierno actual, muy perversamente, hay que decirlo, porque nosotros no somos los culpables de lo que ha pasado en el Catatumbo durante todas estas décadas, pero su intención es decir que, como es negligencia, el ELN entró a matar por negligencia del Estado, entonces no se necesita la conmoción interior”, aseveró el jefe de Estado.