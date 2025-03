Superintendencia de Salud exigió a las EPS eliminar autorizaciones para la atención de enfermedades crónicas y de alto costo

La Supersalud advierte que las trabas en la autorización de servicios médicos siguen siendo una de las principales barreras de acceso a la salud en Colombia - crédito Universidad Nacional de Colombia

La Superintendencia Nacional de Salud, en cabeza de Giovanni Rubiano García, hizo llamado a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) para que eliminen los procedimientos de autorización de servicios médicos a pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo.

Según el funcionario, esta práctica se ha convertido en una barrera de acceso a la atención, afectando especialmente a aquellos que requieren tratamientos complejos y medicamentos de alto costo.

“Hoy quiero reiterar y hacer énfasis en algo que dijimos hace unos días y es que no debe haber dificultades ni procesos administrativos que generen una barrera de acceso a los usuarios ni a los pacientes. Hoy tenemos una normatividad que es limitada en su accionar y que muchas veces se omite o no se hace correctamente, como lo indica la norma”, afirmó Rubiano García.

“No debe haber autorizaciones”: Supersalud

El superintendente ordenó a todas las EPS, intervenidas y no intervenidas, presentar planes de acción para corregir la problemática - crédito Supersalud

El superintendente Rubiano García enfatizó que la exigencia de autorizaciones para tratamientos de enfermedades crónicas y de alto costo es una práctica que debe ser eliminada por todas las EPS, incluyendo aquellas que están bajo intervención y aquellas que no tienen medidas especiales de vigilancia.

“Hay una cantidad de enfermedades para las que siguen exigiéndose trámites de autorización, trámites de MIPRES y que obviamente se vencen, lo que genera una barrera de acceso para los usuarios. Por eso, hoy exijo nuevamente, no solamente a las EPS intervenidas, sino a todas las demás EPS y a las EAPB que administran sus planes de atención a la población, que no debe haber autorizaciones, no debe haber MIPRES que requieran renovaciones”, señaló el funcionario.

Además, el superintendente subrayó que en los encuentros con los usuarios se ha evidenciado que muchas EPS continúan solicitando autorizaciones para procedimientos y tecnologías en casos de enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), insuficiencia renal y enfermedades huérfanas. “Para ninguna enfermedad catalogada como de alto costo se deben solicitar autorizaciones”, insistió Rubiano García.

Planes de acción para corregir la problemática

Supersalud anunció que reforzará la vigilancia para garantizar que los pacientes reciban atención continua y humanizada sin trabas burocráticas - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Ante la situación, la Superintendencia ha ordenado que las EPS intervenidas presenten planes de acción para eliminar estas barreras administrativas. Asimismo, las 20 EPS que no se encuentran bajo intervención deben implementar medidas correctivas para cumplir con la directriz: “Velaremos desde la Supersalud para que todas las EPS, sin excepción, cumplan la indicación”, afirmó el superintendente.

La instrucción tiene como objetivo reducir las barreras de acceso y garantizar que los pacientes reciban atención oportuna, continua y humanizada sin tener que lidiar con trámites innecesarios. En ese sentido, la Supersalud mantendrá un seguimiento estricto sobre el cumplimiento de esta disposición y tomará medidas en caso de que las EPS incumplan.

Reclamos por barreras en la atención siguen en aumento

Los datos recopilados por la Superintendencia Nacional de Salud evidencian la magnitud del problema. En el último año, se han registrado 76.404 reclamaciones por problemas de autorización en la atención de pacientes con enfermedades crónicas. De estos casos, 26.445 corresponden a pacientes con cáncer, lo que representa el 34.61% de las quejas, mientras que 21.896 reclamaciones (28,67%) fueron presentadas por pacientes con enfermedades cardiovasculares.

El análisis de los datos también muestra que el volumen de reclamos ha fluctuado de enero de 2024 a enero de 2025, alcanzando picos importantes en abril (6.887 quejas), septiembre (6.655) y noviembre (6.007) de 2024. Si bien ha habido descensos en algunos meses, el problema persiste y afecta a miles de pacientes que requieren una atención continua y sin interrupciones.

EPS con mayor cantidad de reclamaciones

Nueva EPS, EPS Sura y Sanitas lideran la lista de entidades con más reclamos por barreras en la atención - crédito Supersalud

El informe de la Supersalud también revela cuáles son las EPS que han recibido el mayor número de quejas por barreras en autorizaciones. Entre las entidades con más reclamos se encuentran:

Nueva EPS: 14.416 reclamaciones.

EPS Sura: 11.671 reclamaciones.

Sanitas: 11.057 reclamaciones.

Salud Total: 6.837 reclamaciones.

Famisanar: 5.008 reclamaciones.

Cajacopi EPS: 4.736 reclamaciones.

Estas cifras evidencian que el problema no es exclusivo de una EPS en particular, sino que afecta a todo el sistema de salud.