Yaya Muñoz recordó amorío con el reguetonero Zion y respondió si en verdad James Rodríguez le coqueteó: “No puedo mentir”

Yaya Muñoz, quinta eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025 por decisión del público, aclaró varios temas de los que habló durante su participación en el concurso y que generaron controversia fuera del reality de convivencia entre los seguidores del formato.

Por un lado, la modelo y presentadora tolimense contó cómo se conoció con el cantante puertorriqueño Zion, del que fue novia, y contestó si es mito o realidad que el futbolista James Rodríguez la cortejó un tiempo: “Yo a ustedes no les puedo mentir, sí”.

Yaya Muñoz, exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia 2025' dio detalles de cómo se conoció con Zion y el noviazgo que tuvieron - crédito @elsolbogota/Instagram

Tras quedar fuera de la competencia de convivencia en la que le había declarado la guerra a Melissa Gate y Norma Nivia, Dahian Muñoz, conocida por sus seguidores como “Yaya”, visitó varios medios de comunicación en los que habló del futuro de su relación José Rodríguez, a quien conoció dentro del reality, así como también despejó dudas de su pasado amoroso con otros famosos.

Por un lado, la exreina tolimense recordó en la cabina de la estación radial El Sol Bogotá, cómo nació su noviazgo con el exintegrante del musical Zion & Lennox, con el que aseguró que sostuvo una larga relación que dejó como resultado una amistad que todavía conserva.

“Uy, yo no les voy a mentir a ustedes. Eh, sí. Fui novia y salí con con él hace ya más de 8 o 9 años. Cuando grabo un video con él, hace muchísimos años, ya hace rato, estuvimos saliendo un buen tiempo, por lo menos unos 3, 4 meses, sí, fuimos novios, lo quiero, hoy en día es un gran amigo”, contestó.

La presentadora participó como modelo en el videoclip de la canción ‘Bailar contigo’ de Zion y Lennox - crédito @dahianlorena/Instagram

El videoclip musical al que Yaya hace referencia es Bailar contigo, tema que el dúo puertorriqueño Zion & Lennox grabó en Colombia junto al artista Mackie en 2018, tiempo desde el cual la exparticipante de La casa de los famosos Colombia mantiene su amistad con el exvocalista.

“Eh, nos hemos visto varias veces, de hecho en un concierto grande que hubo el año pasado. Eh, eh, creo que en enero este año o a finales también nos volvimos a ver, lo quiero mucho. Es una gran persona importante para mí”, agregó Muñoz.

Yaya Muñoz y la verdad de su relación con James Rodríguez

Fue en medio de una conversación entre los habitantes de la La casa de los famosos Colombia 2 , que presentadora de 31 años, nacida en Ibagué, Tolima, fue cuestionada sobre un posible vínculo con el jugador del esquipo mexicano Club Léon, lo que generó especulaciones entre los seguidores del programa y en redes sociales. El diálogo entre los participantes reveló detalles que aumentaron los rumores, aunque Yaya negó cualquier relación romántica con el deportista.

Yaya Muñoz, exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia 2025' habló de los rumores que la relacionan con - crédito @rcnradiocolombia/Instagram

La charla tuvo lugar en el cuarto Agua, donde la modelo trans Sofía Avendaño mencionó que se rumorea que James Rodríguez suele interactuar con modelos. “Se dice que James le habla a muchas modelos… ¡A usted!”, cuestionó dirigiéndose a Yaya directamente si había salido con él.

Muñoz entre risas nerviosas, respondió que conoció al futbolista hace varios años, pero aseguró que “no pasó nada” entre ellos. “Yo conocí a James una vez hace muchos años, pero no pasó nada (…) Yo lo conocí de lejitos (...) solamente lo conocí”, afirmó, intentando restar importancia al tema.

No obstante, el influenciador Emiro Navarro, también participante del reality, puso en duda las palabras de Yaya. “No, tú lo conociste bastante profundito”, comentó, lo que provocó risas incómodas y una reacción nerviosa por parte de la periodista.

La presentadora confesó que conoció al jugador, pero no pasó más nada - crédito @neilpalacio_/X

Una vez afuera del concurso Yaya fue nuevamente interrogada sobre esta versión mientras que participaba de una dinámica de preguntas cortas para respuestas rápida para las redes sociales de RCN Radio en las que la modelo debía contestar verdadero, mito o falso.

“¿La realidad Yaya, es verdad que James Rodríguez te coqueteaba?”, preguntó el periodista. “Mmm, dejémoslo en mito”, respondió Muñoz con cada de risa.

"No le creo es nada", "Yaya tienes la realidad alterada", "con esa lengua no se le puede creer nada", "¿en dónde se vota para sacra a Yaya del país?", "esta señora es el hazme reír de Colombia", "ya no más con esa señora", "muy ridícula, no conecta ni media", son algunos de los comentarios que dejaron los internautas.