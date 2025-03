Joven murió por una bacteria tras recibir una inyección contra la gripa en una droguería

Alerta Amarilla en hospitales de Santander por gastroenteritis - crédito Freepik

Un procedimiento médico que parecía rutinario terminó en un desenlace fatal para Brayan Ojeda, un hombre de 33 años residente de Bucaramanga, en el departamento de Santander.

Según un informe de Medicina Legal, la causa de su muerte fue una “fascitis necrosante fulminante y síndrome de shock tóxico” que se desarrollaron tras la aplicación de una inyección intramuscular en el glúteo.

Este incidente, ocurrido en mayo de 2022, ha generado cuestionamientos sobre el uso de medicamentos en establecimientos no regulados.

De acuerdo información revelada por el programa Séptimo día, de Caracol Televisión, el caso comenzó cuando la madre de Brayan, Yamile Ferreira, buscó alivio para los síntomas de una gripa en una droguería cercana a su hogar.

Allí le administraron una combinación de medicamentos conocida popularmente como “matrimonio”, utilizada de manera informal para tratar afecciones respiratorias. Al notar mejoría en su estado, Yamile sugirió a su hijo que siguiera el mismo tratamiento.

El 22 de mayo de 2022, Brayan acudió a una farmacia distinta, pues el establecimiento donde su madre había recibido la inyección estaba cerrado.

Allí le aplicaron el mismo tratamiento. Sin embargo, dos días después, en lugar de experimentar mejoría, comenzó a sentir un dolor intenso en la pierna donde le habían administrado el medicamento.

Según el relato de su hermana, Karen Ojeda, el dolor se intensificó rápidamente. “El martes volvió a ir a trabajar y como a las 9 de la mañana llegaron con él alzado, que no podía, que le dolía la pierna terrible”, explicó a Séptimo Día.

Brayan señaló que el dolor se localizaba exactamente en el lugar donde había recibido la inyección, lo que llevó a su familia a trasladarlo a un centro médico en busca de ayuda.

En la Clínica Chicamocha, los médicos identificaron que Brayan había desarrollado una infección grave causada por una bacteria conocida como “come carne”. Este tipo de infección, denominada fascitis necrosante, destruye rápidamente los tejidos blandos del cuerpo y puede ser mortal si no se trata de inmediato.

Yamile Ferreira recordó al programa mencionado los momentos de angustia al enterarse de la gravedad del diagnóstico. “Me decía que era grave, ‘me van a abrir la pierna y me van a quitar un pedazo’, me dijo: ‘ma, es que lo que tengo es grave, me puedo morir’”, relató.

Los médicos informaron que la bacteria ya había destruido músculos, ligamentos y otros tejidos en la pierna afectada, lo que requería una intervención quirúrgica urgente.

El procedimiento inicial consistió en una limpieza profunda de la zona afectada para intentar detener el avance de la infección. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes, y los especialistas se vieron obligados a amputar toda la pierna de Brayan en un intento desesperado por salvar su vida.

A pesar de las intervenciones médicas, Brayan falleció en la madrugada del 24 de mayo de 2022, apenas cuatro días después de haber recibido la inyección. El informe de Medicina Legal confirmó que la causa de su muerte fue una combinación de fascitis necrosante fulminante y síndrome de shock tóxico, ambos desencadenados por la aplicación intramuscular del medicamento.

La familia de Brayan, devastada por la pérdida, ha compartido su historia con el objetivo de generar conciencia sobre los riesgos asociados con este tipo de prácticas. “Esto no debería pasarle a nadie más”, expresó su madre, quien lamenta haber sugerido a su hijo que siguiera el mismo tratamiento que ella había recibido.

Este caso ha puesto en el centro del debate la práctica de administrar medicamentos en droguerías sin supervisión médica adecuada. Aunque el “matrimonio” es una combinación de medicamentos ampliamente conocida en algunas regiones de Colombia, su uso no está regulado ni respaldado por protocolos médicos oficiales.