En imágenes: alerta por una babilla gigante que apareció en el patio de una vivienda, “No podíamos extraerla”

La biodiversidad que hay en Colombia también provoca que exista la posibilidad de que en algunas zonas residenciales exista la presencia de animales que podrían poner en riesgo la integridad de la ciudadanía.

Por ejemplo, en ambientes lénticos (cuerpos de agua cerrados que permanecen en un mismo lugar sin correr), en los que hay corrientes de agua lentas, hay posibilidad de que haya babillas, caimanes o cocodrilos fuscus (menor tamaño que la raza convencional).

En un caso de esta índole, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) informó que el 3 de marzo se realizó el rescate efectivo de una babilla de 38 kilogramos y 1.88 metros de envergadura, que se encontraba en el patio de una vivienda.

La situación se registró cerca al Parque de la Salud, en Cartago, Valle del Cauca, en donde la población había informado sobre el avistamiento de este animal en repetidas ocasiones.

Así fue el rescate de la babilla

Durante el primer fin de semana de marzo, los residentes de la zona publicaron fotografías del reptil, que fue visto por la vía del parque público, pero minutos más tarde se fue al humedal que queda cerca al barrio residencial.

“Desde aquel día permanecimos atentos. Al regresar por sí misma a su medio natural actual, debimos esperar. No podíamos extraerla”, indicó Deivy Johan Marín, funcionario de la regional Norte de la CVC.

Debido a las fuertes lluvias que se registraron el 3 de marzo, el animal ingresó al patio trasero de una residencia, alertando a los pobladores de la zona, que informaron inmediatamente a las autoridades, que rescataron al caimán y lo llevaron a un hábitat transitorio en el Centro de Atención y Valoración San Emigdio.

Desde la regional informaron que el animal no será devuelto al humedal debido al peligro que representa para la sociedad y que también se trata de una especie introducida a ese espacio.

“Lo más probable es que siendo una cría alguien la liberó en el humedal, pero esa no es su zona, ella pertenece a otro ecosistema. En el valle son endémicas del Pacífico colombiano. No se hizo el rescate antes porque en el humedal contaba con los medios para subsistir. Lo que hacemos en estos casos es esperar a que por algún motivo salga, sea en búsqueda de alimento o de sol, para no estresarla ni ponerla en peligro al momento de la captura. Ya al estar por fuera, nos da la oportunidad de retornarla a su medio natural”, explicó el funcionario.

Desde la CVC confirmaron que el estado de salud del caimán es óptimo y que se espera que, tras un proceso de adaptación, pueda ser llevado a Buenaventura.

“Allí fue valorada por nuestros biólogos y veterinarios, quienes identificaron que se trataba de una babilla macho. Estamos hablando de un animal adulto, con 38 kilos de peso y 1.88 metros de envergadura. Se le brindó desparasitación, ya que presentaba parásitos internos y externos, y se le hicieron algunas pruebas de sangre. En general, su estado de salud es favorable”.

De la misma forma, agradecieron por la llamada oportuna de la comunidad, que en ningún momento intentó capturar o agredir al animal.

“La CVC agradece a la comunidad por su colaboración y hace un llamado a seguir reportando cualquier presencia de fauna silvestre en zonas urbanas o en peligro. Puede hacerse a través de la línea verde #550, desde operadores Claro y Movistar. Se recuerda a la población que no se debe intentar capturar o manipular animales silvestres, ya que esto puede poner en riesgo tanto al animal como a las personas”, puntualiza el comunicado expuesto por la entidad.