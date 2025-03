“Cuca”, exnovia de Marlon Solórzano, habló sobre el agarrón de Yaya Muñoz con Melissa Gate en ‘La casa de los famosos’: “Un claro ejemplo de cómo no se debe actuar cuando tenemos rabia”

"Cuca" se refirió a la fuerte reacción que tuvo Yaya Muñoz en contra de Melissa Gate y esto fue lo que dijo - crédito @team_meligate @lacucacaicedo_ y @yayamuñz/IG

Lo que parecía una tregua entre Yaya Muñoz y Melissa Gate, pues durante las primeras semanas de competencia en La casa de los famosos Colombia decidieron limar asperezas y trataron de llevar una buena relación, terminó con un gran conflicto entre ambas.

Todo sucedió en el episodio del jueves 27 de febrero, después de que Melissa decidió intercambiar a Emiro Navarro (que estaba en la placa de nominados) por Yaya Muñoz, ya que fue la persona que contestó la llamada del teléfono rojo y esa fue la condición que le puso “el Jefe”.

La elección de Melissa Gate desató la furia de Yaya Muñoz, quien expresó su descontento de manera explosiva. Tan pronto escuchó su nombre, se levantó del sofá molesta y comenzó a lanzarle una serie de comentarios irónicos y desafiantes a su compañera de programa, mientras la encaraba y la retaba.

“¡Oh, qué sorpresa! ¡Qué difícil decisión, querida! Mira mi pinta de hoy, este outfit es porque ya lo sabía. Eres tan falsa, querida, que me dijiste en la terraza que era tu favorita y ahora mira tu cara. Eres tan falsa como una moneda de cuero, querida. Ya lo imaginaba, por eso me vestí así. (...) Acaba de llegar una enemiga que reviviste, querida. Acaba de llegar una enemiga que reviviste y no soy nueva, querida. ¡Soy vieja, Tía Pelucas!”, fueron las palabras que utilizó Muñoz para referirse a Gate.

La situación escaló, pues lo que comenzó con un tono desafiante en la sala de la ‘casa estudio’ llegó hasta la terraza, ya que los famosos debían subir a terminar la prueba de salvación y Yaya se le fue detrás a Melissa lanzándole palabras en su contra y asegurándole que ahora iba a ser su enemiga.

Ante la situación, las reacciones no tardaron en salir, tanto en La casa de los famosos Colombia como entre el público. El ambiente en la competencia se volvió tenso y varias celebridades tomaron partido, por ejemplo, Yina intervino por Yaya y Norma Nivia estuvo del lado de Melissa.

Sin embargo, estas determinaciones no solo se dieron dentro del reality porque los espectadores salieron a dejar mensajes al respecto, de los cuales la gran mayoría iban en contra de la manera en la que Yaya Muñoz explotó.

Pero también algunas celebridades del entretenimiento salieron a dejar su opinión, ya sea porque son seguidores del programa, porque conocen a las personas que están dentro de él o porque los internautas se los piden, como es el caso de Estefanía Caicedo, más conocida en las redes sociales como “Cuca”.

Luego del altercado entre las celebridades en La casa de los famosos Colombia 2, “Cuca” (exnovia de Marlon Solórzano y excompañera de competencia de Yaya) se refirió a la manera de reaccionar de Muñoz y envió unas contundentes palabras.

“Me pidieron que diera mi perspectiva de esta situación (muestra las imágenes de Yaya exasperada con Melissa) y volvemos a lo mismo. Señor, dame el cáliz y el poder de salvación. Miren, aquí hay un claro ejemplo de como no se debe actuar cuando tenemos rabia”, empezó diciendo la expresentadora de Guerreros.

“Cuca” escuchó las palabras de Yaya en contra de Melissa Gate e hizo varios gestos de sorpresa e inconformismo, sin embargo, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de reflexión para que los fanáticos pongan en práctica y no se comentan errores.

“Miren, en la vida nosotros tenemos cosas buenas, también tenemos nuestras cosas no tan buenas. Colombia es la que ve todo lo que pasa en el 24/7 y nuestros compañeros adentro también tiene una perspectiva de nosotros. Lo que debemos hacer en estas situaciones es asumir la responsabilidad de lo que nos toca, porque si actuamos desde la rabia va a ser muy difícil que nosotros podamos entender qué es lo que de pronto no está funcionando tan bien, qué podemos cambiar o qué podemos aprender. Ahí les queda de enseñanza, o actuamos desde la rabia y desde nuestra mente egoica o actuamos desde el corazón y la plena conciencia de lo que debemos aprender de cada situación”, expresó Caicedo.

Yaya Muñoz y “Cuca” Caicedo se conocen desde hace varios años, pues ambas participaron en el programa del Canal 1, Guerreros, allí, compitieron en grupos diferentes (Dahian en “Cobras” y Estefanía en “Leones”), no fueron las mejores amigas, pero tuvieron una relación sana y competitiva durante el programa.