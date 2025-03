Cintia Cossio se refirió a su posible participación en ‘La casa de los famosos’: “Supuestamente estoy confirmada”

Cintia Cossio aclaró que no planea sumarse al programa debido a compromisos laborales y de viaje - crédito @soycintiacossio/Instagram - prensa del Canal RCN

La noche del domingo 2 de marzo de 2025 se dio un inesperado anuncio en La casa de los famosos Colombia, cuando los presentadores del programa Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron la incorporación de un nuevo participante al reality.

Este anuncio, realizado después de la gala de eliminación, ha generado una ola de especulaciones entre los seguidores del programa, quienes intentan descifrar la identidad de la celebridad que se unirá a la competencia en los próximos días.

Carla Giraldo fue la encargada de dar la noticia al público, aunque no ofreció detalles sobre la identidad del próximo participante.

“No se despeguen de sus pantallas, porque un famoso entrará a La casa de los famosos Colombia”, expresó la presentadora, dejando abierta la posibilidad de que el ingreso se produzca en cualquiera de las galas de esta semana.

En las redes sociales, los seguidores del programa no tardaron en reaccionar, especulando sobre quién podría ser la nueva figura que se sumará al formato de convivencia.

En medio de las especulaciones, el nombre de Cintia Cossio, reconocida creadora de contenido con más de siete millones de seguidores en Instagram, comenzó a circular como una posible candidata para ingresar al programa. Sin embargo, la influencer desmintió los rumores a través de sus redes sociales.

Cossio respondió a las preguntas de sus seguidores en una dinámica de Instagram, asegurando que no tiene planes de participar en el reality.

“Amor, no, me han preguntado demasiado eso, de hecho me han enviado muchos videos de rumores, de que se confirmó: yo supuestamente estoy confirmada desde que se mostró que había convocatoria, pero no”, afirmó la creadora de contenido.

Además, explicó que sus compromisos laborales, tanto a nivel nacional como internacional, hacen imposible su participación en un formato de este tipo. “En estos momentos de mi vida ando súper, súper, superocupada. De hecho, en estos días les mostré un día normal mío (...) La verdad, no, soy una mujer que se mantiene muy ocupada con cosas que no soy capaz de delegar. A mí no se me da para estar en ningún tipo de reality, ningún tipo de show. Nada. En estos momentos de mi vida, cien por ciento descartado”, añadió.

La hermana del también influencer Yeferson Cossio también destacó que su agenda incluye frecuentes viajes al extranjero, lo que dificulta aún más su posible ingreso a un programa que requiere una dedicación completa. “Aparte, me toca salir demasiado y muy seguido del país, así que es muy poco probable, casi que nula la posibilidad de que yo llegue a estar en un reality. Cualquier cosa que vean por ahí es completamente falso”, destacó, dejando claro que los rumores sobre su participación carecen de fundamento.

Las declaraciones de Cossio generaron cientos de comentarios en las redes sociales: “Si es millonaria que se va a ir a meter a ese mierdero 🤷🏻‍♀️ los que se meten allá son los que necesitan dinero y seguidores y ella no los necesita”; “Y la verdad mucho mejor no te pierdes de nada bueno. Antes todo lo contrario, eso es una grosería de programación”; “Uy no, sería el peor error fue el pero mueble de la historia de casashore 😂”; “Que raro debería de ir ya que la mayoría son caninas 😂😂 como ella”.

La modelo e influenciadora no siempre disfrutó de las comodidades que hoy la rodean. Su camino hacia el éxito estuvo marcado por desafíos personales y laborales que moldearon su carácter y la llevaron a convertirse en una de las figuras más destacadas del mundo digital.

Cintia creció en la comuna 1 de Medellín, en este entorno, compartió su vida con sus hermanos, entre ellos Yeferson Cossio. Antes de alcanzar la fama, su vida transcurría de manera sencilla, lejos de los reflectores y las plataformas digitales que más tarde transformarían su destino.

Uno de los momentos más importantes en la vida de Cintia ocurrió cuando quedó embarazada de su hijo Thiago a los 18 años. Este momento marcó un antes y un después en su vida, ya que enfrentó el desafío de ser madre a una edad temprana.