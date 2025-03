Conductor denunció entre lágrimas que miembros del ELN quemaron su camión en vías de Chocó

El video sorprende en redes sociales donde los internautas piden que en la zona se desplieguen operativos de las Fuerzas Armadas - crédito Colombia Oscura / X

Un conductor de carga, visiblemente afectado, denunció a través de redes sociales que su camión fue incendiado en una carretera del departamento del Chocó, en Colombia, por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En las imágenes difundidas por Colombia Oscura se puede ver que el hombre lamenta entre lágrimas la pérdida de su vehículo, que describe como su herramienta de trabajo.

El ataque ocurrió en medio de la creciente inseguridad en el Chocó, donde las comunidades locales y los transportadores han denunciado en repetidas oportunidades hechos que afectan la movilidad y la seguridad en las vías. Las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer los detalles del caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En el video que circula en redes sociales, el conductor expresa su dolor y frustración por lo ocurrido, pues se le escucha decir: “Hagan lo que quieran, pero no me quemen el carrito”. El hombre, que depende de su camión para trabajar, cuestionó las acciones de los presuntos responsables y señaló que este tipo de ataques afectan directamente a personas humildes que intentan ganarse la vida.

En el video donde grabó su testimonio, también critica que se dirijan contra vehículos particulares utilizados para el trabajo y sustento de una familia: “Quemen lo que quieran, pero no los carros de trabajo. Así no es, así no es ELN”, expresó en su mensaje, en el que mostró su desconcierto ante lo sucedido.

Los criminales han quemado varios camiones en esta vía - crédito @anibalgaviria/Twitter

Escalada de violencia en el Chocó

El departamento del Chocó se ha convertido en el escenario de múltiples episodios de violencia en las últimas semanas, pues los actos de intimidación y ataques contra vehículos en las vías han incrementado, generando temor entre la ciudadanía y afectando la economía local, pues demuestran la compleja situación de seguridad que enfrenta esta zona del país.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), señalado como presunto responsable del ataque, es uno de los grupos armados que operan en la región y, pese a que aún no se ha confirmado oficialmente la autoría del hecho, este tipo de acciones surgen con el fin de los criminales que operan en la zona y que buscan mantener el control territorial en áreas estratégicas como el Chocó.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades locales iniciaron las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido y determinar quiénes son los responsables del ataque. Aunque no se han dado a conocer detalles específicos sobre el avance de estas averiguaciones, el caso desató indignación y preocupación entre los habitantes de la región, que exigen medidas para garantizar su seguridad.

Del mismo modo, se desató nuevamente la discusión por la vulnerabilidad de los transportadores y trabajadores que dependen de las vías del Chocó y otras regiones del país para llevar a cabo sus actividades diarias, pues la quema de vehículos no solo representa una pérdida económica significativa para las víctimas, sino que afecta la movilidad y el comercio en una región que ya enfrenta múltiples problemas sociales y económicos.

Estos hechos ocasionan problemas de movilidad en las vías de la región - crédito Carlos Eduardo Ramirez/REUTERS

El Chocó es una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia, pues es un territorio que ha sido disputado por diversos actores armados. Además, la limitada presencia estatal contribuye a la persistencia de la violencia y la inseguridad en la zona.

Los ataques contra vehículos y la intimidación a transportadores son tácticas utilizadas por grupos armados para ejercer control sobre las rutas y enviar mensajes de control, generando temor entre la población y dificultando el transporte de bienes y servicios esenciales.

Los ciudadanos reclaman mayor presencia de las autoridades - crédito Carlos Eduardo Ramirez / REUTERS

El video del conductor afectado desató una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron su apoyo y condenaron el ataque. Los internautas se refirieron a la necesidad de que las autoridades tomen medidas más efectivas para proteger a los trabajadores y garantizar la seguridad en las vías del Chocó y otras zonas del país.