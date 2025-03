Regalo de “Matador” a médico que atendió su infarto desató fuerte crítica por parte de Juan José Lafaurie: “Es enfermizo”

El caricaturista "Matador" sufrió un infarto de miocardio el 25 de febrero - crédito @gusgomez1701/X y @LafaurieCabal/X

El reconocido caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”, reveló que el pasado 25 de febrero sufrió un infarto de miocardio, una de las afecciones cardíacas más peligrosas. Gracias a la rápida intervención médica, logró salvarse y, con su característico humor, ilustró dos caricaturas mientras se recuperaba. Sin embargo, esto generó una fuerte reacción por parte de Juan José Lafaurie, hijo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

“Matador” contó a Caracol Radio que todo comenzó en la noche, cuando sintió una leve presión en el pecho y comenzó a sudar frío. Aunque en un principio no le prestó mayor atención, recordó que un amigo había sufrido síntomas similares antes de un infarto. Ante la sospecha, su esposa llamó al servicio de hospitalización en casa.

“Me dio el infarto el martes. Hubo un infarto al miocardio, que es de los más mortales, pero con la suerte de que corrimos a la clínica y me salvaron la vida”, contó el caricaturista. Fue trasladado de urgencia a la Clínica Comfamiliar en Pereira, donde le realizaron una trombólisis, un tratamiento con medicamentos que disuelven los coágulos de sangre que causan infartos de miocardio.

“Me dieron unos líquidos y unas inyecciones para que el trombo que estaba en el corazón se hiciera más pequeño y no obstaculizara el paso de sangre”, explicó al medio citado. Agregó que, si no hubiera recibido atención prioritaria, “una hora más de espera y me habría muerto de un infarto. No me hubiera podido ver el juicio de Uribe, que está de infarto también”.

Las caricaturas que desataron controversia

Pese a la gravedad del episodio, “Matador” no perdió su esencia crítica y humorística. Durante su hospitalización, realizó dos caricaturas, una de ellas dedicadas al médico que lo atendió, en la que aparece Álvaro Uribe montando un caballo y diciendo: “A Matador le dio un infarto al miocardio”. El caballo replica: “Y no murió”. Uribe remata: “Debe ser que no se quiso perder mi juicio, que está de infarto”.

En una de las ilustraciones, Uribe comenta que “Matador” no quiso perderse su juicio, en referencia al proceso penal que enfrenta el expresidente - crédito @gusgomez1701/X

Uribe enfrenta actualmente un proceso penal por presuntos delitos de fraude procesal y manipulación de testigos, un caso sin precedentes en Colombia, ya que es la primera vez que un expresidente comparece en una audiencia de este tipo. La investigación se centra en la supuesta presión ejercida sobre testigos para favorecer su defensa en otro proceso judicial. De ser hallado culpable, Uribe podría enfrentar una condena de hasta 12 años de prisión, lo que marcaría un hito en la historia política y judicial del país.

En la segunda ilustración que realizó “Matador” durante su hospitalización en la Clínica Comfamiliar de Pereira, también es protagonista Álvaro Uribe, que aparece acostado en una cama de hospital. En la imagen, Uribe levanta el pulgar y dice: “Matador ahora tiene mano firme y corazón grande”, en una aparente referencia al lema de su Gobierno.

"Matador" aprovechó la situación para alertar sobre los síntomas del infarto y la importancia de actuar rápidamente - crédito @gusgomez1701/X

Las imágenes, compartidas en redes sociales por el periodista Gustavo Gómez, generaron una fuerte reacción, especialmente de parte de Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal. “Qué tan insignificante puede ser la vida de este señor que, después de sufrir un infarto, sólo piensa en Uribe. Lo de Matador es enfermizo”, escribió en su cuenta de X.

El comentario de Lafaurie desató una oleada de reacciones, dividiendo opiniones entre quienes consideran que “Matador” simplemente ejerce su libertad de expresión y aquellos que lo acusan de tener una fijación excesiva con el exmandatario.

Juan José Lafaurie, hijo de María Fernanda Cabal, criticó duramente a "Matador", calificando su fijación con Uribe como "enfermiza" - crédito @LafaurieCabal/X

Más allá de la polémica, Matador aprovechó su experiencia para alertar sobre los síntomas del infarto, enfatizando que pueden variar en cada persona. “Uno siempre oye que debe doler la nuca y el brazo izquierdo, pero no siempre es así. A veces es solo una presión leve en el pecho y sudor frío. Hay gente que confunde esto con gastritis y toma Gaviscon, pero realmente están infartados”, advirtió a Caracol Radio.