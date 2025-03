Juan Duque reveló que será el cantante invitado en ‘La casa de los famosos Colombia’: llevará regalos

El cantante paisa estará en ‘La casa de los famosos Colombia’ como invitado - crédito cortesía de prensa del Canal RCN - @juanduque/Instagram

En la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, los sábados se han convertido en un día especial en el reality debido a que se realiza la dinámica de los “Sábados de Fiesta”. Estos eventos ofrecen a los participantes un respiro en medio de la competencia, permitiéndoles disfrutar de música, baile, comida y momentos de diversión.

Cada sábado presenta una temática distinta que transforma la casa y fomenta la creatividad y el compañerismo entre los concursantes. La primera fue de temática de angelitos y se presentó el Grupo Galé, que es una de las agrupaciones de salsa más reconocidas del país y tiene una trayectoria de más de 30 años.

La segunda celebración, que se llevó a cabo el sábado 8 de febrero, los famosos tuvieron noche de vaqueros y los participantes se vistieron con sombreros y botas, sumergiéndose en una ambientación del viejo oeste. Como invitada especial estuvo Shaira, conocida como “la nueva voz de la ranchera”.

Juan Duque será el invitado especial del sábado de fiesta de ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía - @canalrcn / Instagram

Después hicieron una fiesta para celebrar el Día de San Valentín, en donde se hicieron cartas expresando su cariño entre ellos, y la última rumba estuvo a cargo del cantante Lion Fiah, con temática de neón.

Para enriquecer estas veladas, se ha contado con la presencia de artistas y grupos musicales que animan las fiestas. Para el sábado 1 de marzo se presentará el artista paisa Juan Duque, que compartió en la red social X (antes Twitter) su emoción por estar en el programa del Canal RCN. “Mañana entro a la casa de los famosos”, escribió.

Además, afirmó que les llevará un regalo, incluso a la influenciadora y empresaria Yina Calderón, que lo ha criticado en redes sociales. “Quiero llevarle a cada uno su comida favorita (hasta a Yina). ¿Alguien sabe qué les gusta?”, preguntó el reguetonero para que sus seguidores en las redes sociales lo ayudaran.

El artista Juan Duque planea llevar un regalo especial para cada concursante del ‘reality’ - crédito @wawawanduque/X

Los comentarios en la publicación del cantante no se hicieron esperar. A algunos les gustó su gesto, pero otros opinaron que no le llevara nada a Calderón, debido a que tenido problemas con ella en el pasado. “A Yina no le lleves nada, a Melissa le encanta el brownie y Nutella”; “A Melissa algo vegano”; “A Coco un calmante, a La Abuela un Ensure, a Yaya una vacuna para el mal de rabia, a Yina un tamal y a Emiro una salchipapa”; “Me imagino la cara de Yina cuando lo vea, con todo lo mal que habló de él cuando terminó con Lina”; “Este mundo como está, la gente con tanto odio, trata a todos por igual, no somos nadie para señalar, todos tenemos defectos. Alegrarles la vida a todos”, son algunas reacciones en las redes.

Además, los internautas recordaron el beso de Yina Calderón con Maluma cuando ella participó en el programa Protagonistas de Nuestra Tele, donde se dieron un beso y pidieron a Duque que no hiciera lo mismo: “No te vayas a dejar dar un beso de Yina 🤣”; “Antes eso le da éxito asegurado, pregúntale a Maluma jajaja”; “Juan Duque no lo hagas 😭”; “RCN le hizo pasar el momento más humilde a Maluma”.

Aunque los sábados son días de esparcimiento, también son estratégicos. Durante estas fiestas, los concursantes tienen la oportunidad de fortalecer alianzas, redefinir estrategias y, en ocasiones, resolver conflictos al ser el día previo al “domingo de eliminación”.

Usuarios le pidieron a Juan Duque que no le dé un beso a Yina Calderón - crédito @wawawanduque/X

Por qué Juan Duque ya no responde a las críticas de Yina Calderón

El cantante y compositor Juan Duque decidió mantenerse alejado de las críticas que ha recibido por parte de la creadora de contenido y empresaria Yina Calderón, que en diversas ocasiones ha generado controversia con sus comentarios en redes sociales.

En una entrevista con Infobae Colombia, el artista explicó las razones detrás de su decisión. Duque afirmó que no presta atención a los comentarios negativos de Calderón, que en el pasado se refirió a su relación con la actriz Lina Tejeiro. El cantante dejó claro que no se siente afectado por las críticas y que, en lugar de responder, prefiere ignorarlas: “No me gusta ver esas cosas ni me interesan, pero ni siquiera me duele (...) No es como que me vaya a meter a pelear, no; es como que me da risa y es como que: ¿En serio?”.