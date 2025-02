Mientras el presidente de Millonarios lo critica por no hacer goles, Falcao se fue al concierto de Shakira en Bogotá

El jugador fue uno de los miles asistentes al concierto de la barranquillera en Bogotá - crédito Shakira/Instagram y redes sociales

Radamel Falcao García fue visto en la noche del jueves 27 de febrero de 2025 en las instalaciones del estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, y no precisamente para jugar un partido con Millonarios, sino asistiendo al segundo concierto en la capital de la barranquillera Shakira, como cierre de su World Tour en Colombia, Las Mujeres No Lloran.

Páramo, la empresa encargada de la organización del evento, publicó en sus historias de la cuenta oficial imágenes de el Tigre en el escenario deportivo previo al concierto, acompañadas de una frase justificando su presencia: “Adivinen quién vino a ver a la reina hoy”.

El jugador también aseguró que es un gran admirador del trabajo de la colombiana y recordó cuando la vio en su presentación en el estadio de River Plate, en Argentina.

En imágenes captadas por los asistentes se ve que el deportista, de 39 años, estuvo acompañado de su esposa, la cantante Lorelei Taron, junto a algunas personas de su círculo cercano y miembros de su esquema de seguridad, en uno de los palcos del estadio. Falcao aprovechó para tomarse unos segundos y saludar a sus seguidores.

El jugador estuvo acompañado de su esposa, unos amigos y su esquema de seguridad - crédito Páramo Presenta

Su más reciente aparición se dio luego de las acaloradas declaraciones de Gustavo Cerpa, máximo accionista de Millonarios FC, sobre el rendimiento de los jugadores.

Por medio de las redes sociales se divulgaron fragmentos de la Asamblea de Accionistas del cuadro bogotano, intervenciones que causaron polémica.

Una de las intervenciones que más generó controversia fue la mención sobre Falcao, en relación con el partido contra el Deportivo Pasto en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2024, donde perdió algunas oportunidades de gol y dejó escapar la chance de disputar una nueva final contra Atlético Nacional.

“¿O yo soy el responsable de que Falcao no la metiera en tres oportunidades que tuvo?”, comentó. “Nosotros no podemos responder por qué jugadores de alto calibre como Falcao, Leonardo Castro, Montero o Juan Pablo Vargas —grandísimas inversiones que ha hecho este club— no tengan el rendimiento adecuado en el último partido”, sentenció Serpa.

Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, dio unas declaraciones que señalaron directamente a Falcao García, máxima figura del equipo - crédito Millonarios FC

Aunque en el momento aclaró que no tenía nada en contra del capital de su equipo, los comentarios en redes no se hicieron esperar. En conversación con Caracol Radio, reaccionó a esta situación y aseguró que sus palabras se malinterpretaron, lo que generó las reacciones: “Cuando me di cuenta de que estaban tomando esto para generar animadversión y romper la unidad del club, y atacarme a mí, hablé con Falcao”.

Con respecto a la situación del goleador de la Selección Colombia, Serpa afirmó que todo fue en muy buenos términos y que esas palabras no generaron miedo en él, explicando con sinceridad lo ocurrido: “Le dije, ‘se presentó este escenario, hice un comentario al respecto, tú sabes cómo es esto’, y él me dijo ‘no te preocupes’. Le dije, ‘voy a salir a aclarar estas cosas mañana temprano, porque es lo que me corresponde’. Tanto él como nuestros jugadores saben el aprecio que yo tengo por ellos”, afirmó para el medio de comunicación.

Falcao García ha sido titular en los últimos juegos con el equipo en la Liga Betplay 2025 l- crédito Millonarios FC

