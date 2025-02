Así reaccionó Dani DuKe y La Jesuu a Yaya tras ser enviada a la placa de nominados: la presentadora se le fue encima a Melissa Gate

Dani Duke y La Jesuu reaccionan a ataque de Yaya Muñoz hacia Melissa Gate en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @daniduke @tuprimalajesuu/IG y captura de pantalla Canal RCN

La tensión en La casa de los famosos Colombia 2025 alcanzó un nuevo nivel tras la más reciente nominación de Melissa Gate a Yaya Muñoz.

Todo sucedió en el episodio del jueves 27 de febrero, cuando Melissa tuvo que tomar una decisión de sacar a una persona de la placa e intercambiarla por alguien que no estuviera nominado, debido a que fue quien contestó la llamada del teléfono rojo y esa era la condición que puso “el jefe”.

La creadora de contenido sorprendió a todos con la manera en la que manejó el beneficio especial, ya que sin dudarlo optó por salvar a Emiro Navarro y, en su lugar, colocó a Yaya Muñoz en la placa de nominados, lo que desató la furia de su compañera.

La jugada estratégica de Gate generó una fuerte reacción de la presentadora, la cual no tardó en expresar su descontento de manera explosiva. Apenas escuchó la decisión de su compañera de reality, se levantó del sofá visiblemente molesta y lanzó una serie de comentarios irónicos y desafiantes.

“¡Oh, qué sorpresa! ¡Qué difícil decisión, querida! Mira mi pinta de hoy, este outfit es porque ya lo sabía. Eres tan falsa, querida, que me dijiste en la terraza que era tu favorita y ahora mira tu cara. Eres tan falsa como una moneda de cuero, querida. Ya lo imaginaba, por eso me vestí así”, expresó con evidente enojo.

Ante esto, Melissa, de manera calmada, trató de explicarle a Yaya que había cambiado de opinión, “algo que puede pasar entre las personas”, porque había escuchado lo que dijo La Jesuu cuando salió del reality y los comentarios del público (los que han ido a gritar a fuera de las instalaciones del canal), esto hizo que su percepción hacia ella cambiara.

Pero lejos de calmarse, la presentadora siguió su ataque verbal y la siguió hasta la terraza de la casa estudio, mientras le decía diferentes frases y ataques, dejándole claro que esta nominación marcaba un antes y un después en su relación con Melissa.

“Acaba de llegar una enemiga que reviviste, querida. Acaba de llegar una enemiga que reviviste y no soy nueva, querida. ¡Soy vieja, Tía Pelucas!”, sentenció, con un tono desafiante.

Mientras Yaya Muñoz enfrentaba a Melissa, otra de las concursantes aprovechó la situación para echar más leña al fuego. Yina Calderón lanzó un comentario que hizo estallar aún más el ambiente.

“Es que a ella le gusta José y quiere que Yaya se vaya, ahí se la boto”, expresó Yina en medio del enfrentamiento.

La situación siguió subiendo de tono, en ese punto Melissa decidió no quedarse más callada y contestar, pero al estilo de su personaje, así que se refirió a un aspecto personal de Muñoz. Gate se burló de que a Yaya le transpiran las axilas, así que le recomendó calmarse para que no sudara ni le diera mal olor, comentario que salió inicialmente por Norma Nivia, que estaba a su lado.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en salir, el ambiente en la casa se volvió tenso y varias celebridades tomaron partido. Sin embargo, no solo se dieron dentro del reality, ya que los espectadores salieron a dejar mensajes en contra de la manera en la que Yaya Muñoz explotó y también algunas celebridades del entretenimiento.

Dentro de las respuestas que más llamaron la atención están las de la novia de La Liendra, Dani Duke y la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, La Jesuu, las cuales grabaron en tiempo real todo lo que sucedió y dejaron ver lo que sintieron y pensaron justo en el momento en el que Yaya Muñoz entró a la placa de nominados.

La caleña, Valentina Ruiz (nombre de pila de La Jesuu) no ocultó la felicidad y se puso a gritar sin parar, mientras tildaba a Yaya de “ridícula y payasa”.

“Soporta ¡Justicia divina! Ay, tan falsa como tú, mi amor, que las pariste a todas. Ay, me encanta. ¡Jefeeee! Parce, Yaya es lo que le sigue a lo pasada. (...) ¿Melissa es falsa por usar pelucas? ¿Yo por qué no vi esa mierda antes? Te lo juro por Dios, Yaya, yo de haber sabido esto antes (muteó el video y le puso censura para no dejar ver lo que indicaba)“, expresó La Jesuu entre gritos.

Por su parte, Dani Duke se mostró impresionada con la reacción de Yaya Muñoz y compartió lo que sintió ante la despachada de ella contra Melissa Gate. En sus palabras expresó su molestia por el descontrol de la presentadora y de manera irónica la aconsejó calmarse.

“¿Yaya, qué? Ya, cállenla. A nadie le interesa (Cuando dijo lo de sus razones para demostrar que Melissa era falsa). Ya, contrólate, cariño, contrólate. Tómate un vasito de agua, respira profundo, cuenta hasta diez. Ay, no, que alguien le diga que está haciendo el ridículo, por favor. Parce, Yaya, qué, a lo bien", expresó Dani Duke.

