Petro reveló por qué decidió no ir a Davos a hablar sobre la economía de Colombia: “Allá prefieren a Milei”

Petro reveló que no fue a Davos porque comparten la ideología económica de Javier Milei, presidente de Argentina - crédito Colprensa

El 26 de febrero de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, asistió a la Vitrina Turística - Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) 2025, en Bogotá. Durante su intervención, habló sobre la importancia del turismo para la economía nacional y cómo desde su Gobierno ha impulsado a este sector.

En su opinión, las medidas implementadas en sus tres años al mando del país han sido fundamentales para mejorar las cifras de este sector. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, aumentó en un 8,5% el número de visitantes al país en 2024.

Así mismo, Petro aseguró que es necesario seguir trabajando para mejorar la calidad del turismo con el propósito de atraer a más ciudadanos extranjeros a visitar suelo colombiano. En medio de las buenas noticias en materia turística, el primer mandatario habló sobre las razones por las que no asistirá al Foro Económico Mundial en Suiza.

Petro aseguró que no quiso ir a Davos - crédito Presidencia de la República

De hecho, confirmó que delegó al ministro de Hacienda, Diego Guevara, porque, según él, su visión de progreso no es compartida por las grandes naciones a nivel mundial, sino que prefieren la perspectiva neoliberal del presidente de Argentina, Javier Milei.

“Yo no quise ir a Davos, por allá prefieren a Milei, entonces ya no voy a Davos, pero como hay que llevar a Colombia, entonces, porque yo no vaya no significa que no va la casa”, explicó.

Siguiendo con la línea del sector turístico, el gobernante de los colombianos planteó la posibilidad de comenzar una campaña masiva en redes sociales, cuyo objetivo sea publicitar y posicionar el turismo en Colombia como una alternativa a nivel mundial.

“Yo creo que tenemos que empezar a realizar una campaña masiva por redes de publicidad de Colombia, país de la belleza, que se diversifique en Facebook o en Twitter, aunque ya me tenga que salir de ahí”, subrayó.

Petro hizo referencia a la crisis diplomática con Estados Unidos por las políticas migratorias del presidente Donald Trump - crédito Elizabeth Frantz /Reuters/ Colprensa)

Por otro lado, hizo referencia a la crisis diplomática con Estados Unidos por las políticas migratorias del presidente Donald Trump, en las que miles de colombianos resultaron deportados por permanecer de manera ilegal en territorio norteamericano.

De acuerdo con Petro, se avanza en alternativas para enfrentar de manera conjunta la problemática de turismo y explotación sexual en la que han estado vinculados varios ciudadanos estadounidenses.

“Menos mal Trump no quiso insultarme más porque yo ya iba a decir: yo ya sé qué hacer. Pero hay que hacerlo, puede ser también un tema de Policía: aquí no pueden venir depredadores sexuales ni se puede estimular la depredación sexual, eso no es turismo, eso es crimen”, afirmó.

Incluso, hizo referencia a la canción +57 de Karol G y otros reconocidos artistas, que generó indignación por su letra, en la que, según denunciaron, se sexualizaba a las adolescentes de 14 años. En sus consideraciones, este tipo de música no representa al país ni su arte.

El presidente cuestionó la influencia de canciones como '+57' en el turismo colombiano - crédito montaje @gustavopetrourrego @karolg / Instagram

“No es lo mismo traer turistas, me disculpan aquí lo que voy a decir aquí, a través de +57, que a través de la música real y el arte colombiano. No es lo mismo”, aseveró el primer mandatario.

A propósito, abordó la importancia que tuvo para el país la Conferencia de las Partes (COP16) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se llevó a cabo en Cali, Valle del Cauca. Sin embargo, aclaró que para garantizar un turismo fuerte y efectivo, se deben resolver problemáticas que aquejan a los territorios.

Como ejemplo, resaltó las consecuencias de la carencia de agua potable; esa situación podría agravarse con el incremento de visitantes. Una de las ciudades que enfrenta este problema es Santa Marta, por lo que, a su juicio, es necesario que el Gobierno nacional intervenga en la solución.