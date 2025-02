Centro Democrático puso en duda la falta de protección de Juan Guillermo Monsalve: “Realizaba fiestas, ingería licor”

Juan Guillermo Monsalve, testigo contra Álvaro Uribe Vélez, habría tenido lujos en el centro de reclusión - crédito Redes sociales

El juicio oral que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno presentó una barrera en el avance debido a las agresiones físicas que habría sufrido Juan Guillermo Monsalve, el exlíder paramilitar que oficia como testigo clave en el caso. El 25 de febrero de 2025, presuntamente habría sido golpeado por un guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), según detalló el abogado Miguel Ángel del Río, justo un día antes de que declarara en el juicio contra el exmandatario.

“El día de hoy, guardia del Inpec irrumpió de manera violenta en la celda del testigo Juan Monsalve golpeándolo, buscando documentos en su poder y llevándose medicamentos de su tratamiento médico un día antes de su declaración en el juicio contra Uribe. Eso se llama intimidación”, explicó el profesional en Derecho, que representa los intereses de las víctimas en el proceso penal. Cabe resaltar que el testigo clave sufrió un infarto en diciembre de 2024.

Sin embargo, de acuerdo con el Inpec, los guardias intentaron ingresar a la residencia fiscal donde permanece el exparamilitar, ubicada dentro del complejo de la cárcel La Picota, con el fin de hacer una requisa. Al parecer, el testigo se opuso a que se llevara a cabo el procedimiento y, en consecuencia, forcejeó con los uniformados. Los resultados de lo ocurrido fueron, justamente, algunas lesiones que sufrió Monsalve, las cuales, en su momento, constituyeron una alerta por el nivel de protección que tiene en prisión.

“Él trata de evitar, según me han dicho, la entrada de los guardianes para hacer la requisa de control. Cuando el guardián va a abrir, él trata de cerrar la puerta e, incluso, el guardián intenta abrir la puerta y, según él mismo declara, efectivamente se lesiona la mano porque la pone contra el borde de la puerta”, detalló la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, a Blu Radio.

Juan Guillermo Monsalve, ¿en riesgo?

Justamente, Monsalve está recluido en la residencia fiscal porque su vida puede estar en riesgo. No obstante, el partido político Centro Democrático puso en duda los peligros que presuntamente está corriendo, teniendo en cuenta que el exparamilitar estuvo rodeado de lujos en prisión y que, incluso, se divulgaron imágenes de fiestas y encuentros de todo tipo que tuvo estando privado de la libertad.

“Las preocupaciones por temas de seguridad de Juan Guillermo Monsalve era demasiado evidente, tanto así que realizaba fiestas, ingería licor e ingresa comida exclusiva”, indicó la colectividad en su cuenta de X.

En 2021, se conoció un video sustraído de un celular de Monsalve, decomisado en un operativo llevado a cabo en 2020. En la grabación se evidenció que llevó a cabo una celebración en su celda en La Picota, en compañía de una mujer; se le vio bebiendo vino, semidesnudo y con el rostro cubierto de espuma. Para entonces, las autoridades encontraron también 7 SIM Cards y descubrieron conversaciones telefónicas en las que solicitaba servicios de carácter sexual.

Ahora bien, la requisa que se llevó a cabo en febrero de 2025, que derivó en presuntas agresiones a Monsalve, los guardias hallaron varios cargadores de celular y cables USB. No obstante, según la ministra de Justicia, el hecho de que esté en una casa fiscal no implica que pueda tener acceso a lujos ni a elementos que naturalmente son prohibidos para todos los presos.

“La casa fiscal es parte de la cárcel. Significa que tiene las mismas reglas y las mismas obligaciones: no puede consumir alcohol, no puede ingresar elementos prohibidos, no puede generar fiestas, no puede trabajar como si fuera una casa particular”, detalló la funcionaria.