Carla Giraldo se escapó de ‘La casa de los famosos Colombia’ para ir al concierto de Shakira en Bogotá

Carla Giraldo no asistió a la gala del 26 de febrero de La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía de prensa del Canal RCN - Lina Gasca/Colprensa

La noche del miércoles 26 de febrero estuvo marcada por sorpresas en la gala número 31 de La casa de los famosos Colombia, donde se reveló una nueva lista de nominados que generó tensiones dentro del reality.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los televidentes del programa fue la ausencia de Carla Giraldo, una de las presentadoras principales, que no apareció junto a su compañero Marcelo Cezán en la conducción del evento. Giraldo no asistió debido a que asistió al esperado concierto de Shakira en el estadio El Campín de Bogotá.

La ausencia de Carla Giraldo no pasó desapercibida entre los seguidores del programa, quienes se preguntaron por qué no estaba presente en una noche tan importante.

Videos en redes mostraron a Carla Giraldo disfrutando del concierto de Shakira en Bogotá - crédito @Lcsadlsfmsoscl2_Temp/TikTok

Durante la transmisión, Marcelo Cezán aseguró que su compañera se encontraba bien, pero que no había podido asistir debido a motivos personales.

Sin embargo, la verdadera razón salió a la luz cuando se difundieron videos en redes sociales que mostraban a la presentadora disfrutando del espectáculo de la cantante barranquillera junto a varias figuras de la farándula colombiana.

El concierto de Shakira, considerado uno de los eventos más esperados del primer semestre de 2025, reunió a un gran número de celebridades colombianas.

Carla Giraldo asistió al evento acompañada de personalidades como Emmanuel Esparza y Essined Aponte - crédito @carlagiraldo/Instagram

Carla Giraldo asistió al evento acompañada de personalidades como Manuela González, Carlos Torres, Emmanuel Esparza, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W. Además, dentro del estadio se encontraron con otras figuras destacadas, como Laura Londoño, Laura Tobón, Taliana Vargas, Paola Turbay, Lina Tejeiro, Catalina Gómez, Carolina Soto e Iván Lalinde.

En redes sociales circularon videos y fotografías que mostraban a la actriz y sus acompañantes disfrutando del concierto desde un palco VIP.

Las imágenes fueron compartidas inicialmente por Manuela González, que grabó a Giraldo mientras se dirigían al evento. Después, se publicaron más videos que evidenciaban cómo las celebridades cantaban y disfrutaban del espectáculo de Shakira.

Marcelo Cezán condujo solo la gala donde se presentaron nuevas nominaciones en el ‘reality’ - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

La controversia en las redes sociales no tardó en surgir tras la difusión de los videos. Los fanáticos del programa hicieron comentarios negativos sobre su decisión de abandonar la gala de nominaciones del reality, mientras que otros la apoyaron por su decisión de disfrutar el concierto de la artista barranquillera.

“Usted no se manda sola Carla Giraldo, ¿dónde anda?”; “Carla Giraldo en el concierto de Shakira mientras todos en la casa nominándose así mismos”; “Carla Giraldo anda en #LmynlWorldTourBogotá La perdono porque nadie en su sano juicio se perdería un concierto en vivo de la mismísima Shakira”; “Nunca pensé decirlo, pero extrañé a Carla Giraldo”; “A mí se me hace que Carla Giraldo no está presentando hoy La casa de los famosos porque se fue para el concierto de Shakira”; “efectivamente, Carla se fue a ver a Shakira, no esperaba menos de ella sinceramente! Primero la reina del país después cualquier cosa muchachos”, fueron algunas reacciones en las plataformas digitales.

Mientras tanto, la gala del 26 de febrero continuó con normalidad bajo la conducción de Marcelo Cezán, que presentó la nueva lista de nominados. Los participantes nominados por la casa fueron La Toxi Costeña y Karina García, mientras que el público eligió a La Abuela y José Rodríguez.

Esta es la placa definitiva de nominados en la quinta semana de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @canalrcn/Instagram

Además, el líder de la semana, el actor Mauricio Figueroa, utilizó su poder para nominar a Emiro Navarro, uno de los favoritos del público, lo que generó especulaciones sobre una posible estrategia para eliminar a otro concursante.

A esta lista se sumaron Yina Calderón, que quedó nominada tras abrir un sobre especial, y Gonzalo ‘Coco’ Escobar, nominado por la última eliminada Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu. La combinación de nominados promete una semana llena de tensiones y estrategias dentro del reality.

Carla Giraldo retomará su rol como presentadora en la gala del jueves 27 de febrero, donde se llevará a cabo una nueva competencia entre los participantes por el poder de salvación de la semana. Su regreso será clave para reconectar con la audiencia y continuar con el desarrollo del programa, que ha llamado la atención de los usuarios en las redes.