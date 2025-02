El ministro de Educación se ‘rajó’ en la Universidad Nacional, no pasó la sustentación de su tesis de maestría

Informa la Universidad Nacional que el ministro de Educación, Daniel Rojas reprobó su tesis de maestría en Ciencias Económicas - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El ministro de Educación, Jose Daniel Rojas Medellín, presentó su tesis de maestría en Ciencias Económicas, en la Universidad Nacional, pero reprobó el examen, según la entidad pública.

La tesis titulada Pertinencia y efectos de un programa de trabajo garantizado en Colombia, fue presentada el martes 25 febrero por jefe de cartera como parte de sus estudios académicos a través de una sustentación virtual.

Durante la evaluación que se llevó a cabo por destacados académicos, incluyendo a los directores de tesis Iván Velázquez y Álvaro Marín Moreno, así como los profesores Juan Carlos Guataquí y Luis Edgar Basto.

Fuentes de la Universidad Nacional confirmaron a Blu Radio que la sustentación del ministro Rojas Medellín no cumplió con los requisitos académicos establecidos, ya que se detectaron deficiencias en el trabajo presentado.

Daniel Rojas Medellín presentó su tesis en la maestría en Ciencias Económicas, pero no aprobó la sustentación - crédito Heiner Gaitán/Facebook

Daniel Rojas debía explicar la importancia del Estado como empleador en Colombia, pero según los informes, el tribunal evaluador consideró que la tesis necesitaba modificaciones sustanciales para ajustarse a los estándares exigidos.

En particular, el ministro no pudo responder de manera satisfactoria a las preguntas planteadas por los jurados, lo que influyó en la decisión de no aprobar el trabajo.

Las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales. Uno de ellos fue el concejal de Bogotá, Daniel Briceño: “ayer el ministro de Educación, Daniel Rojas, sustentó sus tesis de maestría en donde pretendía establecer la importancia del Estado como empleador en Colombia. El ministro REPROBÓ. El trabajo tenía graves debilidades en el documento y la sustentación. Eso nos gobierna”.

Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, expresó en su cuenta de X: “El ministro de educación de Colombia reprobó su tesis de maestría. ¿En manos de qué inepto está la educación del país?“.

Daniel Rojas reprobó la sustentación de sus tesis de la Maestría que cursa en la Universidad Nacional - crédito @MantillaIgnacio/X

¿Quién es Daniel Rojas?

José Daniel Rojas Medellín, economista y político, fue designado como ministro de Educación en julio de 2024, en reemplazo de Aurora Vergara.

Nacido en Bogotá en 1987, es economista de la Universidad Santo Tomás y cuenta con estudios de maestría en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Colombia, donde también acumuló experiencia como docente durante seis meses.

Su trayectoria política comenzó en el Polo Democrático Alternativo (PDA), participando en foros de participación ciudadana. Fue en 2011 cuando conoció a Gustavo Petro, en medio de la ruptura de este último con el PDA, y desde entonces ha sido un aliado cercano del mandatario.

Rojas se unió a la campaña de Petro para la Alcaldía de Bogotá en 2011, enfocándose en actividades en la localidad de Puente Aranda y en la movilización de juventudes dentro del movimiento Progresistas. Durante la administración de Petro como alcalde, Rojas trabajó en la subdirección de juventud de la Secretaría de Integración Social, donde colaboró en proyectos como las Casas de Juventud y Jóvenes en Paz.

Daniel Rojas fue designado como ministro de Educación en julio de 2024- crédito Colprensa

En esa época se destacó como un activista comprometido con las políticas de la Bogotá Humana, incluso participando en actividades como pintar graffitis con el logo de la administración en espacios públicos.

Tras la alcaldía, Petro le encomendó a Rojas la organización de encuentros con juventudes universitarias para discutir temas como el cambio climático. Más adelante, Rojas desempeñó un papel clave en las campañas presidenciales de Petro en 2018 y 2022, integrándose en el equipo programático, especialmente en temas económicos.

Antes de asumir el Ministerio de Educación, Rojas dirigió la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante los dos primeros años del gobierno de Petro. Esta entidad es responsable de administrar bienes provenientes de actividades ilícitas, y bajo su liderazgo, Rojas priorizó la transferencia de estos activos a comunidades y entidades públicas.

Entre sus logros más destacados se encuentra el traspaso accionario de Drogas La Rebaja al Ministerio de Salud y la entrega de terrenos a universidades públicas en distintas regiones del país.

Sin embargo, su gestión en la SAE no estuvo exenta de controversias. En 2023, fue suspendido temporalmente por la Procuraduría debido a una presunta falta disciplinaria relacionada con el caso de Triple A, una empresa de servicios públicos en Barranquilla.

Rojas detuvo un acuerdo para ceder acciones de la empresa a la Alcaldía de Barranquilla hasta que se verificara la legalidad de su venta a la empresa Alumbrado Público de Barranquilla. La suspensión fue levantada tras un acuerdo entre la SAE y la empresa K-Yena.