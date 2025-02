Caso Álvaro Uribe: Deyanira Gómez no informó a la Corte Suprema sobre la existencia de relojes espía: “No me lo solicitaron”

La expareja de Juan Guillermo Monsalve aseguró que nunca le pidieron entregar los dispositivos con los que se grabaron las reuniones - crédito @CeDemocratico/X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta un juicio oral por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, en el que Deyanira Gómez, médico y exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve (testigo clave del caso), ha aportado información. El 26 de febrero de 2025, fue contra interrogada por el abogado Jaime Granados, que representa los intereses del exmandatario, que indagó sobre el uso de dos relojes espía que fueron utilizados por Monsalve para grabar conversaciones que tuvo con personas involucradas en el caso.

De acuerdo con la declaración de la mujer, el 21 de febrero de 2018, su expareja se puso en contacto con ella para informarle que estaba siendo requerido por un profesional en Derecho que representaba los intereses del expresidente Uribe. En consecuencia, le solicitó ayuda para grabar la reunión que llegara a tener con él en prisión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Él me dijo que estaba siendo solicitado por parte de un abogado que se presentó como el abogado del señor Álvaro Uribe Vélez, que debía hablar con él y que él necesitaba tener cómo soportar lo que se iba a hablar en esa reunión, tener como una grabación. Yo le dije que iba a buscar con qué podía hacer la grabación”, contó la mujer, al ser interrogada por la Fiscalía, previo a la intervención de Jaime Granados para el contrainterrogatorio.

Juan Guillermo Monsalve pidió a Deyanira Gómez comprar dispositivos de grabación para tener respaldo de una reunión con Diego Cadena y Jaime Lombana - crédito @CeDemocratico/X y @ElPensador75/X

Así las cosas, compró un reloj con una grabadora incorporada para que Monsalve pudiera grabar el encuentro y se lo entregó al abogado Héctor Romero para que este pudiera ingresarlo a la cárcel La Picota sin problema. Dicha entrega se llevó a cabo el 22 de febrero de 2018 y le pagó entre $500.000 y $1.000.000 por concepto de honorarios. Para entonces, Romero no ejercía como defensor del exparamilitar.

Ese mismo día y por casualidad, el abogado se encontró en la cárcel con otros abogados, como Diego Cadena y Jaime Lombana. Para ese momento, Cadena le habría comentado sobre una propuesta económica a cambio de que el exparamilitar cambiara su versión y negara que Álvaro Uribe había tenido nexos con los paramilitares. Dicha solicitud también se la habría hecho a Monsalve posteriormente, cuando se reunió con él.

El expresidente Álvaro Uribe está afrontando un juicio oral por tres delitos relacionados con el soborno a testigos - crédito Nathalia Angarita/Reuters

La entrega de la información a la Corte Suprema: no mencionó la existencia de relojes espía

El 25 febrero, Deyanira Gómez recogió el reloj en una visita conyugal, descargó la información y la allegó a la Corte Suprema de Justicia. Esto, a petición de Monsalve, que le indicó, incluso, el número de radicado con el que debía entregar la información. Así lo hizo:

“Respetado magistrado (José Luis Barceló), yo Deyanira Gómez Sarmiento, identificada con la cédula de ciudadanía número (…) de Bogotá, en calidad de esposa del señor Juan Guillermo Monsalve Pineda, me permito entregar a ustedes USB con el respectivo video y audio que se registró de la visita que se realizó a mi esposo en la cárcel La Picota el día 22 de febrero del corriente, por parte de los abogados Jaime Lombana Villalba, Diego Cadena, un tercer abogado (el cual no tengo el nombre) y la presencia del abogado de mi esposo Héctor Romero Agudelo”, se lee en el documento.

No obstante, en esa ocasión y en otra posterior en la que Monsalve también se hizo uso de un reloj espía para grabar una reunión, no indicó a la Corte Suprema de Justicia la manera como se habían recolectado los videos y los audios. En la audiencia que se realizó el 26 de febrero de 2025, luego de que el abogado Jaime Granados la cuestionara, la médico confirmó que no informó en ningún momento sobre la existencia de los dispositivos y que tampoco los puso a disposición del alto tribunal, porque nunca se le solicitó dar a conocer esos datos: “No me lo solicitaron”.

Deyanira Gómez envió la información obtenida en las grabaciones escondidas a la Corte Suprema de Justicia - crédito @CeDemocratico/X

El defensor Granados confrontó a la testigo para restar peso a sus argumentos: “Según su conocimiento, ¿alguien puede solicitar lo que no conoce?”. En respuesta, Deyanira Gómez contestó que no.

Más adelante, respondiendo a preguntas de la Fiscalía, ahondó en su argumentación: “En el contexto de las declaraciones que yo hice a la Corte Suprema de Justicia, que el abogado Granados me muestra, no existe una sola pregunta de la persona que me interrogó de cómo fue el ingreso de ese elemento o qué elemento se utilizó para hacer la grabación y cómo fue que ingresó a la parte carcelaria”, detalló.