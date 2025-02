Audios revelados por la Fiscalía comprometen a exagentes del CTI en encubrimiento de alias ‘Pacho Malo’

Alias 'Pacho Malo', un excoordinador del CTI, es señalado de usar su rol institucional para protegerse y facilitar actividades ilícitas - crédito Colprensa/Fiscalía General de la Nación

En el desarrollo de la audiencia de medida de aseguramiento contra los exagentes del CTI Víctor Alfonso Forero Cortés y Juan Camilo López Linares, la Fiscalía General de la Nación reveló una serie de pruebas que apuntan a un presunto encubrimiento para proteger a Francisco Javier Martínez Ardila, conocido como alias ‘Pacho Malo’, que habría utilizado su posición como funcionario del CTI para realizar actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

Entre las evidencias presentadas se encuentra un audio que, según las autoridades, refuerza la hipótesis de manipulación de informes judiciales para beneficiar a Martínez Ardila.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se remontan a abril de 2021, cuando el investigador del CTI Fabio González fue contactado por Juan Camilo López Linares, que le habría solicitado cambiar su versión sobre los hallazgos consignados en una entrevista realizada el 20 de abril de ese año.

Según González, esta solicitud se produjo tras una reunión en la que participaron López Linares, el fiscal Daniel Hernández y la entonces vicefiscal Martha Mancera. En dicha reunión, se habría discutido la necesidad de alterar información clave relacionada con la investigación contra alias ‘Pacho Malo’.

La Fiscalía presentó audios grabados que evidencian una presunta solicitud de alterar declaraciones judiciales en una investigación de narcotráfico - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El testimonio de Fabio González, presentado como parte de las pruebas de la Fiscalía, detalla cómo fue presionado para modificar su declaración.

Según González, Víctor Forero y Juan Camilo López le pidieron explícitamente que alterara su versión sobre los hallazgos obtenidos junto con sus compañeros Pablo Bolaños y Mario Herrera.

González afirmó que esta solicitud estaba directamente relacionada con proteger a Martínez Ardila, que en ese momento era coordinador de una unidad local del CTI.

“Nosotros ya sabíamos que ellos querían lo de Pacho, desde el 28 de marzo de 2021. Si nosotros no hubiéramos mostrado esa foto, a nosotros no nos pasa nada”, indicó Fabio González refiriéndose a dicha reunión.

Uno de los elementos más contundentes presentados por la Fiscalía fue un audio grabado el 21 de abril de 2021, en el que se escucha una conversación entre Fabio González, Víctor Forero y Juan Camilo López. En la grabación, los exagentes del CTI aparentemente le solicitan a González que elimine información relacionada con alias ‘Pacho Malo’ de su testimonio.

Los exagentes Víctor Forero y Juan Camilo López habrían pedido eliminar información clave en una entrevista sobre alias 'Pacho Malo' - crédito Fiscalía General de la Nación

Según el contenido del audio, los implicados argumentaron que dicha información no era relevante para la investigación y que su inclusión podría generar complicaciones.

En el audio, uno de los interlocutores expresó: “Revisando la entrevista que usted me dio acá. Pues yo considero, y quisiéramos contar con su autorización para modificarla, en el sentido de eliminar el pedazo que tiene que ver con ese muchacho, porque pues esa investigación nada tiene que ver con eso, no es bueno que eso ande rondando por ahí en los temas que no corresponde. Segundo, pues es delicado el tema. Yo conozco a la persona a la que se refieren ahí, no es que sea mi amigo ni mucho menos, sino que lo conozco porque yo he hecho trabajos en Buenaventura, y sé que él actualmente es el coordinador de la unidad local”.

La Fiscalía destacó que este audio es una pieza clave para demostrar la existencia de un posible encubrimiento dentro del CTI, dirigido a proteger a Martínez Ardila. Según las autoridades, el contenido de la grabación evidencia una intención deliberada de alterar el curso de la investigación para evitar que alias ‘Pacho Malo’ fuera vinculado con actividades ilícitas.

La Fiscalía investiga posibles vínculos de otros funcionarios del CTI en el esquema que habría favorecido a alias 'Pacho Malo' - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Alias ‘Pacho Malo’, identificado como Francisco Javier Martínez Ardila, es señalado por la Fiscalía como un funcionario del CTI con presuntos vínculos con el narcotráfico. Según las investigaciones, Martínez Ardila habría utilizado su posición dentro de la institución para facilitar actividades ilícitas y evitar ser investigado. La Fiscalía sostiene que las acciones de los exagentes Víctor Forero y Juan Camilo López formaban parte de un esquema más amplio de encubrimiento que buscaba proteger a Martínez Ardila de posibles consecuencias legales.

El caso ha generado preocupación dentro de la Fiscalía, ya que pone en evidencia posibles fallas estructurales dentro del CTI, una de las principales entidades encargadas de la investigación judicial en Colombia. Las autoridades han señalado que continuarán investigando para determinar si existen otros funcionarios implicados en este presunto esquema de encubrimiento.