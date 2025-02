Una oración y una corazonada: mujer en TikTok inspiró a miles con su historia, de vender postres en la calle a conseguir empleo

El poder de las redes sociales quedó demostrado con la historia de Wendy Castro, una mujer cuya determinación la llevó a cambiar su vida - crédito @wendy.castro336/TikTok

El poder de las redes sociales para compartir historias de superación quedó demostrado una vez más con el caso de Wendy Castro, una mujer que, en un emotivo video publicado en TikTok, relató la serie de acontecimientos que la llevaron de vender postres en la calle a encontrar un empleo. Su historia de resiliencia, fe y esfuerzo capturó la atención de millones de personas, convirtiéndose en un fenómeno viral que sigue generando reacciones en la plataforma.

La usuaria relató que salió un día a vender postres, una actividad que había emprendido para solventar sus necesidades económicas tras quedarse sin empleo. A pesar de un fuerte dolor en la pierna, decidió seguir adelante con su venta ambulante, confiando en que podría generar los ingresos necesarios para cubrir el arriendo y otras responsabilidades, durante su recorrido, tuvo un encuentro inesperado con una mujer mayor en una panadería, que, sin poder comprarle un postre, le ofreció algo que cambiaría su día: una oración.

“Desde el momento en que esa señora puso la mano en la hielera, sentí algo increíble”, relató Wendy en el video. La mujer oró por ella, pidiendo a Dios que la ayudara a vender todos sus productos o al menos que lograra conseguir la cantidad de dinero que necesitaba con urgencia. Este gesto de solidaridad y fe se convirtió en un punto de inflexión para la protagonista de la historia.

Una oración, una corazonada y una oportunidad inesperada llevaron a Wendy Castro a conseguir empleo cuando vendía sus postres en la calle - crédito Pixabay

Con la emoción del momento aún latente, Wendy continuó su camino y decidió cambiar su rumbo en un punto determinado por una corazonada, ella dice que: “Como tengo que cruzar la calle, lo que voy a hacer es voy a terminar tirando a vender toda la cuadra, cuando me devuelvo ya yo paso por ahí y si está abierto, paso. Así me la jugué. Y me fui”.

Llegó a una zona residencial donde, después de varios intentos sin éxito, logró vender un postre, pero lo más sorprendente ocurrió minutos después, cuando pasó por un portón que normalmente estaba cerrado y esa puerta abierta la llevó a ingresar a un lugar donde le compraron más postres y, lo más inesperado, le ofrecieron una oportunidad laboral.

En medio de la conversación con un hombre que trabajaba en el sitio, Wendy se animó a preguntar si necesitaban a alguien para apoyar en tareas administrativas. Su determinación y valentía fueron clave para que le dieran la oportunidad de explicar sus habilidades y experiencia en contabilidad.

Wendy Castro salió a vender postres sin saber que ese día cambiaría su vida. Su historia de valentía y fe se volvió viral en TikTok, inspirando a millones - crédito @wendy.castro336/TikTok

La mujer relató que todo empezó cuando ella le preguntó al hombre: “’Disculpe, es que yo veo como que ustedes están recién pasados acá. ¿De casualidad no ocupan a alguien que les ayude en la organización, papeleo, control, algo, lo que sea? Como usted ve, estoy sin trabajo’ Y me dijo: ‘¿Cuál es su fuerte?’ Yo le dije: ‘La verdad es que yo soy valiente. Quien me conoce sabe que soy valiente, que yo no me apendejo. Que lo que sea que tenga que aprender, yo lo aprendo, que yo lo hago’ (...) Entonces hablamos, hablamos y hablamos. Nos pasamos el contacto. Me dijo: ‘Vaya a casa, piénselo, analícelo, pásame un número’.

“Y hablamos, y el lunes comienzo. El lunes comienzo a trabajar y estoy tan feliz, tan feliz, porque Dios me hace todo tan perfecto, tan perfecto”, dijo la mujer en su red social.

Lo que empezó como un día difícil terminó en una oportunidad de trabajo - crédito @wendy.castro336/TikTok

El impacto del video fue inmediato. La publicación acumuló cerca de tres millones de reproducciones en TikTok, y Wendy recibió miles de comentarios de apoyo, felicitaciones y testimonios de personas que se sintieron identificadas con su historia. En un segundo video, expresó su sorpresa y agradecimiento por la viralización de su relato.

“Dios hizo viral esto porque él viene trabajando en esto desde hace mucho”, comentó emocionada.

Un pequeño gesto de fe marcó la diferencia en la vida de Wendy Castro - crédito @wendy.castro336/TikTok

Más allá de la emoción del momento, el testimonio de Wendy se convirtió en un mensaje de esperanza para muchas personas que atraviesan situaciones similares. Su historia no solo evidenció las dificultades que enfrentan quienes buscan salir adelante mediante el trabajo informal, sino que también resaltó la importancia de la perseverancia, la fe y el apoyo mutuo.

En los comentarios de su video, muchos usuarios compartieron sus propias experiencias de dificultades económicas y cómo pequeños gestos de ayuda pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. Además, su mensaje final enfatizó la importancia de confiar en que las oportunidades llegan en el momento adecuado y de no rendirse ante las adversidades.