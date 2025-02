Novia e hija de Epa Colombia continúan apoyándola pidiendo libertad para la empresaria: utilizaron unas camisetas con un emotivo mensaje

Novia e hija de Epa Colombia le enviaron un emotivo mensaje - crédito @famososhastalaz/Instagram - Inpec

Daneidy Barrera Rojas, conocida en las redes sociales como Epa Colombia, permanece privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, tras ser condenada a 63 meses y 15 días de prisión.

La sentencia, confirmada por la Corte Suprema de Justicia, se relaciona con los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

Los hechos que llevaron a su condena ocurrieron el 22 de noviembre de 2019, cuando Barrera, en medio de un paro nacional, causó daños en la estación Molinos del sistema Transmilenio, acciones que fueron grabadas y difundidas por ella misma en redes sociales.

Karol Samantha le dedicó un emotivo video a su pareja acompañando la canción y con un mensaje de fortaleza - crédito @rechismes/Instagram

El caso ha generado una amplia controversia en las plataformas digitales, dividiendo posturas entre quienes consideran justa la condena y quienes la califican como desproporcionada.

Mientras tanto, su abogado defensor Francisco Bernate trabaja en la búsqueda de recursos legales que permitan a la Corte Suprema reconsiderar la posibilidad de otorgarle prisión domiciliaria, argumentando que Barrera es madre cabeza de hogar. Sin embargo, hasta el momento, no se han registrado avances en el proceso, y la condena sigue firme.

En medio de la situación, la pareja sentimental de la empresaria Karol Samantha, y su hija, Daphne Samara, han mostrado su respaldo incondicional. Karol compartió recientemente en sus redes sociales una fotografía en la que aparece junto a su pequeña, ambas vistiendo camisetas con un mensaje de apoyo hacia la empresaria.

Karol Samantha y su hija, Daphne Samara, muestran su apoyo a la empresaria Epa Colombia con camisetas que incluyen el mensaje “Fuerza, resiliencia y fortaleza, Epa Colombia. Estamos contigo”, compartido en redes sociales - crédito @rechismes/Instagram

La prenda incluye una imagen de Epa Colombia y la frase: “Fuerza, resiliencia y fortaleza, Epa Colombia. Estamos contigo”, este gesto se robó la atención en redes.

Junto a la fotografía, la novia de la empresaria compartió la canción cristiana Espera el tiempo de Dios del cantante Isaac Valdez y escribió: “Dios por encima de todo, sus promesas se cumplirán, pero ¿cuánto anhelamos que este Gobierno no permita más esta injusticia?”

Además, Karol Samantha publicó un video en el que dedica la canción La tormenta, del grupo Aventura, a su pareja, con un mensaje que refleja esperanza y fortaleza frente a los momentos difíciles que enfrenan como familia.

La pareja sentimental de Epa Colombia compartió una fotografía junto a su hija, acompañada de un mensaje de esperanza y apoyo: “Dios por encima de todo, sus promesas se cumplirán” - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

En el video, se escucha un verso que dice: “No pierdo la esperanza que esta tormenta pasará, ¿y es que no ves que sigo viviendo? No, no es de gravedad, tú y yo no nos podemos separar”.

El gesto de Karol se robó la atención en las redes sociales. Fanáticos de la empresaria bogotana también se sumaron a la muestra de apoyo: “Libertad para Epa”; “Fuerzas para las dos, pronto saldrá en libertad para Epa”; “😍 Dios todo lo ve. Y no está excepto de salvar a una persona que le da la mano a tantas personas que lo necesitan. Ánimo que muy pronto saldrá del lugar en el que está para dar más productividad y dar más ayudas”.

Mientras que otros usuarios criticaron a la pareja de Epa Colombia y algunos la acusan de querer aprovecharse de la situación de la empresaria de productos capilares: “Esta no era la que no le gustaba las redes jajajaja”; “No lo se Rick 🤔”; “No le creo su amor 🤑”; “Tranquila que 5 años pasan rápido 🙌 y criando a la niña tiene bastante en que distraerse👍🏼”.

En redes sociales continúa el debate entre quienes consideran justa o excesiva la condena - crédito Cárceles Podcast/YouTube

En una entrevista con Noticias RCN, Barrera expresó que la vida en prisión ha sido extremadamente difícil, pero insistió en que merece una segunda oportunidad, argumentando que ha demostrado un cambio en su comportamiento desde los hechos de 2019.

“Muy difícil, muy duro. Iniciando es muy duro: acostumbrarse, acoplarse, a estar sin tu familia, no poder ir a trabajar, hacer cosas. Es muy difícil. Uno cae muchas veces en depresión (...) Mi caso debieron revisarlo muy bien antes de condenarme porque me hicieron un daño muy grande. Yo genero empleo, ayudo a muchas personas que lo necesitan. La Daneidy de hace 6 años no es la misma que hoy día. Cambié y soy otra persona porque me superé, porque he cambiado y creo que eso debieron tenerlo en cuenta”, dijo la influenciadora para el medio citado.