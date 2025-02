Video: creadora de contenido colombiana le enseñó los “pasos prohibidos” a Will Smith y lo invitó a la Feria de Cali

Valeria Sandoval le enseñó a bailar salsa a Will Smith - crédito Valeria Sandoval/Instagram

El actor y cantante estadounidense Will Smith, conocido por su carisma y trabajo en destacadas películas de Hollywood, se convirtió en la “víctima” de una destacada creadora de contenido caleña, que lo puso a bailar con la “punta del pie”.

Se trata de la también bailarina Valeria Sandoval, hija de la actriz Alejandra Sandoval, que aprovechó la promoción del más reciente proyecto del estadounidense, titulado First Love, para compartir un rato con él y hablarle de Colombia y su cultura.

Valeria Sandoval protagonizó divertido momento junto a Will Smith

En medio de la situación, la caleña de 28 años animó al estadounidense a aprender los pasos básicos de salsa, convirtiéndose en un gesto que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

El encuentro entre Smith y Sandoval se destacó por la espontaneidad y el buen humor del actor, quien no dudó en dejarse guiar por la joven caleña. En el video compartido por Sandoval, se observa cómo el intérprete sigue las indicaciones para ejecutar los movimientos característicos del popular ritmo.

Por último, la creadora de contenido no lo pensó dos veces e invitó al actor de 58 años a que asista a la tradicional Feria de Cali, que se realiza cada diciembre.

La bailarina invitó al actor a la Feria de Cali

Además de este momento con Valeria Sandoval, el actor también compartió tiempo con el influencer venezolano Marko, con quien grabó varios videos destinados a redes sociales. Estas colaboraciones forman parte de las estrategias promocionales de su canción, que lo regresa a la música tras años de ausencia en esta industria.

La interacción entre Smith y Sandoval generó todo tipo de comentarios a su publicación. “Najadaaaaaa. Ese negro lo que tiene es swing”; “No puedooo con tantoo😍 qué junte para la historiaa 🔥🔥“; “Tiró los pasos prohibidos”; ”Ay nooo esto es demasiado. Mi idolo de la infancia con una mis niñas caleñisimas que admiro.😍😍“; ”Wow que duro conocer a Will debe ser una persona encantadora que experiencia tan brutal te felicito por lo que haz logrado no solo por conocerlo sino por todo lo que haz tenido para mostrar un poco de ti en las redes brilla bonito y mucha luz para tu camino (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

Will Smith e India Martínez se presentaron en la apertura de los Premios Lo Nuestro

El jueves 20 de febrero, Will Smith e India Martínez se convirtieron en el centro de atención durante los Premios Lo Nuestro, donde presentaron por primera vez en vivo su canción conjunta, titulada First Love.

Este tema, que combina el rap característico del actor y cantante estadounidense con el flamenco de la artista española, generó un gran impacto en las redes sociales y entre los seguidores de ambos artistas.

La canción, que fue lanzada oficialmente el 14 de febrero, Día de San Valentín, marcó un momento significativo en la carrera de ambos músicos, al ser presentada en el reconocido evento; ahí, no solo se destacaron por la química evidente entre los intérpretes, sino también por un momento que dio mucho de qué hablar: un supuesto beso entre ellos durante la presentación.

Este detalle desató especulaciones y entusiasmo entre los fans, quienes no han dejado de comentar y compartir el tema en diversas plataformas digitales.

Will Smith volvió a la música con "First Love" junto a India Martínez

Cabe señalar que First Love representa una apuesta innovadora al unir dos géneros musicales que, hasta ahora, no habían sido combinados de esta manera. Por un lado, el rap de Will Smith, conocido por su estilo enérgico y su trayectoria en la música desde los años 90, y por otro, la inconfundible voz flamenca de India Martínez, que aporta una profundidad emocional característica del género español.

Además, esta colaboración cuenta con la participación del guitarrista polaco Marcin, quien añade un toque distintivo con su virtuosismo en la guitarra. Su contribución eleva la calidad del tema, integrando un elemento instrumental que complementa la fusión de estilos.