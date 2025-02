El ‘Negro’ Salas hizo revelación sobre su pasado en ‘La casa de los famosos’: “Sentía mucha culpa”

Según contó en la "Línea de la Vida", en sus primeros años en la televisión fue padre. Hoy ese hijo tiene 28 años - crédito Canal RCN

El actor y participante de La Casa de los Famosos, Luis Fernando Salas, conocido como el ‘Negro’ Salas, compartió detalles muy personales de su vida en la sección “Línea de la Vida”, donde habló sobre su infancia, su carrera y momentos difíciles que marcaron su vida.

Inicialmente, habló de sus padres, y recordó que durante su niñez era inquieto e indisciplinado. “Eran muy exigentes, sobre todo con el colegio. Mi mamá a veces se sentaba a tomarme la lección, correa en mano y si no decía las tablas, tome su juetazo”, recordó.

El 'Negro' Salas pasó por la "Línea de la Vida" y reveló hechos poco conocidos de su pasado, incluyendo un segundo hijo - crédito cortesía Canal RCN

El ‘Negro’ también recordó uno de sus primeros papeles en Eternamente Manuela. “Había una escena en la que tenía que coquetearle a Isabella Santodomingo. Pusieron a un pelao de Cali que no fue capaz, le dio miedo. Entonces, el director dijo ‘¿Nadie me va a ser capaz? ¿Me va a tocar a mi?' Entonces, yo le dije que si me dejaba yo lo hacía. Y ese fue el arranque”, reveló.

El actor habló de una tragedia que marcó profundamente su vida. “Mi papá fue asesinado el 31 de octubre de 1997. A las 7:30 de la mañana contesté el celular y me dijeron que mataron a mi papá en la puerta de la casa. Las cosas que pude compartir con él y vivir con él fueron muy especiales”, contó el ‘Negro’, que recordó el consejo que le dio su papá cuando decidió dejar sus estudios de medicina para dedicarse a la actuación.

“En su sabiduría me dijo ‘Mire, a mí no me importa si quiere ser médico, actor, cantante... lo que quieras ser, sé feliz y preocúpate por ser el mejor’”, fueron sus palabras.

Cuando la presentadora Carla Giraldo señaló que Salas tenía un hijo, este le replicó inmediatamente. “De hecho, yo no tengo un hijo, tengo dos hijos”, reveló.

El 'Negro' reveló que Nicolás, su hijo de 28 años, actualmente esta en una prisión de Estados Unidos - crédito cortesía Canal RCN

“Nicolás tiene 28 años”, reveló Salas, reconociendo que fue padre cuando iniciaba su carrera como actor, describiéndose como ‘irresponsable’, pues no mantuvo contacto con su primogénito. “Estaba comenzando a disfrutar de todas esas mieles, y durante mucho tiempo no tuve relación con él. Con ella sí mantenía contacto porque era la que más me decía que él estaba bien. Sentía mucha culpa, pero recuperar el tiempo es imposible”, expresó.

Aunque intentó retomar el contacto con Nicolás, el resultado no fue el esperado, dando a entender que fue rechazado. “Nunca sentí rabia o rencor, obviamente sabía que el único culpable era yo”, dijo.

Para complicar más la posibilidad de un reencuentro, el actor reveló que su hijo ahora está en una cárcel en los Estados Unidos, sin revelar el motivo. “Es un buen muchacho. Simplemente, se equivocó, como nos equivocamos todos”, expresó.

En cambio, el segundo hijo del ‘Negro’, Jerónimo, llegó en un momento más maduro de su vida, fruto de su relación con María Fernanda Patiño. Sin embargo, y pese a que Salas admitió que en esa época pedía a Dios por un cambio en su vida y deseaba ser padre, las cosas no resultaron como él esperaba.

En 2015, Salas se convirtió en padre de Jerónimo, su segundo hijo - crédito @luisfsalas74/Instagram

“Yo pensaba ‘estoy casado, nacio Jerónimo, pero no tengo que dejar de ser yo’. Fue un pensamiento egoísta (...) En mi inmadurez lo pedí, más no me preparé para recibirlo”, admitió Salas, que se describió como el principal responsable de que su matrimonio terminara y que ahora la relación con su exesposa sea “complicada”, a tal punto que reveló que lleva más de siete años sin ver a Jerónimo.

Por último, el ‘Negro’ habló sobre su actual relación con Ana, una mujer con la que mantiene una diferencia de 16 años. Ahora están comprometidos, luego de que el actor pidiera su mano un 28 de diciembre “para que si me decía que no, yo le decía que era una inocentada”.