Wilson Manyoma, así fueron los casi 55 años de carrera musical del fallecido salsero: “Quería un retiro no tan lastimero”

Wilson Manyoma dejó un legado de casi 55 años de carrera musical dedicado a la salsa - crédito @wilsonsaokomanyomaoficial/Instagram

La salsa en Colombia está de luto. Este 20 de febrero se confirmó el fallecimiento de uno de los más grandes exponentes de este género, Wilson Manyoma, también conocido como “Saoko”, murió a la edad de 73, dejando un legado de casi 55 años de carrera artística.

El músico caleño planeaba su retiro de los escenarios de forma paulatina, pues quería salir por la puerta grande y ser recordado por su alegría y energía tanto al cantar como al bailar.

“Pienso en un retiro que no sea tan lastimero”, aseguró en una de las entrevistas que concedió antes de su partida.

Hablar de Manyoma, como era llamado por sus colegas y allegados, es hacer referencia a los años dorados de la salsa en el país, un ritmo por el que él trabajó y luchó para que no muriera, pero también es recordar aquellos grupos que integró y aun mantienen su esencia.

Wilson Manyoma también destacó como bailarín de salsa - crédito @wilsonsaokomanyomaoficial/Instagram

Wilson pasó por grandes orquestas, como Fruko y sus Tesos, Sonora Juventud y The Latin Brothers, pero luego, como lo hizo su gran amigo y excompañero de banda Joe Arroyo, emprendió un camino en solitario.

Este artista precursor de salsa colombiana inmortalizó la frase “Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma y dice”... Con esta línea comienza una de las canciones más icónicas en su voz: El preso.

Nació y creció la capital salsera de Colombia, pero ganó popularidad en el sector de Juanchito, donde conquistó seguidores con su carisma y su forma de bailar, otra de sus virtudes como artista.

A comienzos de los años setenta viajó a Medellín, en la que sin recomendaciones más que su talento, conoció al bajista y productor Julio César Estrada, más conocido como “Fruko”, fundador de la reconocida orquesta Fruko y sus Tesos que todavía alegra las fiestas de los colombianos. Es allí, en la capital antioqueña donde “Saoko” comenzó a escribir su historia luego de firmar con Discos Fuentes.

El cantante Wilson Manyoma también dejó un vació entre los bailarines de salsa, ya que inició su vida artística como coreógrafo - crédito @wilsonsaokomanyomaoficial/Instagram

En esta misma ciudad de ‘La Eterna Primavera’ es donde conoce a sus dos grandes amigos Joe Arroyo y Piper Pimienta que al igual que él, también dejaron un también dejaron un legado tras su parida. Junto a ellos grabó los temas Tú sufrirás, Lamento del campesino, Fruko power y Mosaico santero, entre otros clásicos de la salsa colombiana.

Las drogas y los excesos opacan el brillo de Wilson Manyoma

El indiscutible éxito y la fama le juraron una mala pasada al cantante caleño en los años 80, justo en la década en la que alcanzó la cúspide de su triunfo con el arrollador efecto de la canción El Preso, además de Los charcos, Me tenían amarrado con P y Si yo encontrara un amor.

"Saoko" como era conocido Wilson Manyoma lanzó su último álbum musical en mayo del 2023 para celebrar 53 años de carrera- crédito @wilsonsaokomanyomaoficial/Instagram

Llegar a lo más alto significó para Mayonma el fin de su camino al lado de Fruko y sus Tesos, pues por su adicción a las drogas debió abandonar el proyecto musical que lo catapultó como una de las mejores voces de la salsa.

Tras superar esta oscura etapa de vida llena de excesos, a comienzos de los años 90, Wilson formó su propio grupo junto a su hermano Hermes llamado La Decisión, música que recorrió varias partes del mundo y que le valió gran reconocimiento, admiración y cariño, volviendo así a esos buenos tiempos que había experimentado en el pasado.

A mediados del 2023, Manyoma lanza su más reciente trabajo musical titulado La salsa del amor, proyecto con el que giró por algunas ciudades del país y concedió sus últimas entrevistas.

Wilson Manyoma, también conocido como "Saoko" murió a los 73 años de edad sin retirarse de los escenarios - crédito @wilsonsaokomanyomaoficial/Instagram

“Yo hablo del amor cuando una persona me dice ‘mirá, yo estoy cumpliendo 35 años con mi esposa, ya hice las bodas de plata, ahora vienen las de oro’, entonces este tipo de historias me llaman la atención, cuando hablan del amor así, que es duradero”, mencionó acerca de su estreno.

En esa oportunidad, el artista también miró hacía atrás y aseguró que ya no era el mismo, la religión lo salvó de seguir en el rumbo esquivado, pero también miró hacia adelante y habló del futuro que veía para la salsa en Colombia, pues el género ha despedido a parte de sus percusores.

“La salsa no ha muerto, no muere, los conciertos dan cuenta de ello, la gente responde masivamente a los eventos que hay. Sí es cierto que la salga ha tenido unos cambios porque los jóvenes la han tomado así, pero nosotros como vetenaros seguimos nuestras riendas, tocando a nuestra manera y cantando los clásicos que la gente no olvida”, compartió en entrevista con el diario El Universal.