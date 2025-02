Militares en retiro rechazaron la designación de Pedro Sánchez como ministro de Defensa: “No será fácil para él”

El ahora brigadier general en retiro Pedro Sánchez será el nuevo ministro de Defensa, según dijo el presidente Gustavo Petro - crédito Presidencia

En la Cumbre de Gobernadores, el presidente Gustavo Petro anunció que el ahora general en retiro de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Pedro Sánchez, será el nuevo ministro de Defensa, decisión que ha generado el rechazo entre los militares en retiro.

En entrevista con W Radio, el general en retiro Francisco Forero se opuso a la designación de Sánchez porque, según él, se rompió el respeto al escalafón, una tradición en los militares.

“Tenemos que pensar es en el problema de seguridad que tiene el país, no será fácil para él recomponer toda la institucionalidad. El general Sánchez es el 30 en el escalafón militar, hay 29 por encima de él, es un golpe a la jerarquía”, aseveró Forero.

El general en retiro Jorge Mora explicó al citado medio que el nombramiento de Sánchez generó sorpresa, razón por la cual preguntó las razones que llevaron al jefe de Estado a designarlo como jefe de la cartera de Defensa, haciendo énfasis en la posición del general de la Fuerza Aeroespacial en el escalafón, que es la número 30.

“Hay que preguntarse por qué el general Sánchez, cuando hay por encima de él 29 generales con mayor experiencia, conocimiento y antigüedad. ¿Con qué autoridad moral y honor estos generales van a seguir en fila? El presidente está dejando el mensaje de que ninguno de estos 29 tiene las condiciones para ejercer el cargo. Es una falta de respeto a la jerarquía y una humillación”, expresó Mora.

El coronel en retiro Carlos Soler también opinó al respecto, y afirmó que el tema despierta varias controversias, empezando por lo legal y terminando en lo piramidal.

“Para estar allí no debería tener menos jerarquía, el tema es sencillo, él tendría que retirarse porque un subalterno no puede tener el mando de un superior. Estamos hablando de la estructura de los militares, el comandante general que le lleva seis años de antigüedad no puede hacerle honores, es impresentable”, expresó Soler en entrevista con W Radio.