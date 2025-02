Karen Sevillano reaccionó a la polémica en la nominación de ‘La casa de los famosos’: “Qué pena me da, a él qué le importa si Karina muestra nalga o no”

El actor eligió a Karina García y la presentadora se pronunció sobre una teoría que surge en redes sociales - crédito @rechismes/IG

En la noche del 19 de febrero se vivieron momentos de tensión cuando finalizaba la noche de eliminación, cuando Coco, como líder de la semana, decidió sentenciar a Karina García, con quien comparte su habitación.

El actor fundamentó su decisión en los comportamientos que ha tenido la modelo paisa en la competencia, además, después de la extensa charla que ambos tuvieron sobre la manera de vestir de ella.

La explosión de emociones aumentó cuando Yina Calderón se despachó en contra del actor y exintegrante de Oki Doki, acusándolo de ser una persona “mentirosa y falsa”, respaldada por La Jesuu, que lo acusó de ser machista.

Después de finalizado el show, una de las primeras en pronunciarse fue Karen Sevillano, que no entendía que era lo que estaba pasando con el actor, pero se atrevió a lanzar una teoría.

Karina García en el ojo del huracán por la reciente nominación en "La casa de los famosos" - crédito canal RCN

La situación es confusa para la presentadora del After del Canal RCN, pues Coco se llevó a Karina para el cuarto del líder tratándola muy bien, incluso, llegando al punto de hacerle unos cuantos cumplidos.

Sin embargo, la situación cambió días más tarde cuando según la vallecaucana todo cambió, ya que el actor estaría enamorado de Karina García, teoría que comienza a rondar en la cabeza de Sevillano gracias a una publicación en X.

“Hoy, que ya tengo las cosas clara y ay Coco, vos la quería nominar a Karina desde ayer … Yo les voy a decir una cosa, en el X vi una persona que decía ‘yo creo que a Coco le gusta Karina, pero como Karina no le hizo caso, entonces le cogió rabia’. Yo estoy a esto de pensar lo mismo, esa persona que comentó eso en X de una me sembró la duda, porque yo no entiendo qué le hizo Karina a Coco para que él esté así con ella”, sentenció la vallecaucana.

Coco discutió con La Jesuu y Yina Calderón por la nominación de Karina García - crédito Canal RCN/IG

Finalmente, la ganadora de la primera temporada criticó el hecho de que Coco opinara sobre la manera en la que se viste la modelo paisa “a mí no me pasaban esas cosas, porque a mí viene un aparecido que ni yo conozco, un man que ni mu ni ma, que no es ni mi amigo ni mi nada a decirme que por qué te tapas la nalga … A vos qué te importa qué hago con mi nalga, si me pongo la toalla, si me pongo la tanga, a vos qué te importa lo que hago con mi nalga, vos no me la estás cuidando”.

Las reacciones por el pronunciamiento de la presentadora no tardaron en aparecer y varios de sus seguidores, agradecieron el acto de sororidad por la participante de La casa de los famosos Colombia, con mensajes como: “El único error de Karina es ser bonita”; “Coco gracias a ti nos dimos cuenta de Yina es firme con los de ella”; “Karina es la muestra de todo lo que padecen las bonitas por ser así”; “operada o no, cualquier mujer merece respeto por su cuerpo”, entre otros.

Karen Sevillano ya había defendido a Karina García

La presentadora aseguró que nada tiene que ver Karina con la dinámica del Jefe - crédito @teamkarensevillano7/TikTok

En vista de los constantes comentarios que hicieron los participantes en contra de Karina y Coco, la presentadora del After no dudó un instante en exponer su opinión frente a lo que estaba ocurriendo, estando en total desacuerdo con los famosos que criticaron a la antioqueña.

“Yo no entiendo por qué todos en la casa están bravos con Karina, porque Karina hizo las preguntas, y ¿qué querían que Karina hiciera? ¿Qué actividad querían si así eran las preguntas? ¡Ay no! Unas peleas que yo ni entiendo. ¿Cómo se van a enojar con Karina por esas preguntas que ni estaban fuertes, ni cizañosas, nada, cansonas?”, expresó la vallecaucana, generando opiniones encontradas entre los seguidores del formato.