Alcalde de Bogotá invitó al presidente Petro a que conozca las obras del Metro: “La ciudad, por fin, va a tener metro”

El alcalde de Bogotá respondió a señalamientos del Presidente por el Metro de Bogotá

En medio de un acto oficial, el presidente Gustavo Petro volvió a expresar su desacuerdo con el proyecto del metro elevado en Bogotá, afirmando que esta obra no responde a las necesidades de movilidad de la capital del país.

Durante su locución el martes 18 de febrero en la ceremonia de posesión de los nuevos ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y Transporte, María Fernanda Rojas. Petro aseguró que el diseño actual del metro no solucionará los problemas de transporte de la ciudad y podría incluso agravarlos.

Ante los señalamientos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió en sus redes sociales a las críticas del presidente con una invitación directa. A través de su cuenta de X, envió el siguiente mensaje: “Presidente, el metro que no le sirvió a Bogotá fue el que no existió por más de 80 años, el que se quedó en renders. La ciudad, por fin, va a tener metro”.

Entre líneas seguidas, Carlos Fernando Galán instó a Gustavo Petro a visitar las obras del metro para observar de primera mano los avances en su construcción: “Lo invito a que vaya a conocer la obra y a las más de 10 mil personas que trabajan todos los días para hacer este sueño realidad”.

Junto a su publicación, Galán dejó un video explicando a Petro: “Sus afirmaciones frente al metro de Bogotá, que dice soportar el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros tampoco tienen sustento. Se equivoca, Presidente. El metro que no le sirve a Bogotá es el que no existió por más de 80 años, un metro que no pasó de renders”.

“Este es el primer metro que la ciudad ve construyéndose, el primer metro que se está haciendo realidad y claro que la va a servir a Bogotá”, afirmó el alcalde de Bogotá.

En cuánto a los tiempos de movilización, Carlos Fernando Galán explicó al Presidente. “No es cierto, presidente. El propio estudio que usted cita en la tabla tres de la página 30, el documento ´Estado del Arte en Metodología de Estudios del Beneficio Costo', establece que tanto el metro subterráneo como el elevado, los tiempos de viaje se reducen”.

Fue así como continuó explicando “que no solamente vamos a lograr que el tiempo de desplazamiento de la estación uno, en el Parque Gibraltar, hasta la calle 72 con Caracas, pase de dos horas, como es hoy, a 27 minutos, sino que el tiempo de los desplazamientos generales en toda la ciudad va a disminuir”.

