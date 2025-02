Mónica Rodríguez reveló que le han cerrado puertas pese a su experiencia en medios de comunicación: “Ya son seis meses de desempleo”

Mónica Rodríguez apareció después de varios meses de haber salido de la televisión y habló del tema - crédito @monyrodriguezoficial/IG

La presentadora Mónica Rodríguez, recordada por su participación en Noticias Uno, Mujeres al Límite y Día a Día, abrió recientemente su corazón para una entrevista con La Corona Tv, en donde refirió a lo complicado que han sido estos meses desde que salió de la televisión.

En agosto del 2024, la periodista y presentadora se despidió del informativo de Noticias Uno, después de ser la presentadora principal por más de 4 años, noticia con la que en su momento se mostró bastante afectada.

Después de seis meses de haberse despedido de los televidentes, confesó al programa de chismes que han sido días complicados en los que aún no ha conseguido un empleo como presentadora o en medios.

“Esto es difícil, es que ya son seis meses de desempleo y es que así la gente diga que la plata no da la tranquilidad, pues sí la da... y, además, es complicado saber que llegas a un punto donde llegas a cuestionar si fue bueno ‘hablar en voz alta’, como yo lo he hecho, valió la pena, porque sí se cierran puertas”, dijo Mónica refiriéndose a sus opiniones políticas.

Además, la presentadora aprovechó para aclarar que los personajes públicos no tienen la vida arreglada solo por aparecer en televisión, por lo que considera importante que celebridades como ella hablen del tema abiertamente.

“La gente piensa que porque uno sale en televisión tiene la vida arreglada o tiene todo solucionado, y me parece que es súper válido salir a decir que no tengo la vida perfecta, sino que tengo necesidades como cualquier persona”, dijo la presentadora.

Además, en medio de la entrevista con La Corona Tv, confesó que no tuvo una buena experiencia cerrando el año, y aunque asegura estar acostumbrada a enfocarse en su presente, sí confesó que está preocupada por su futuro.

“Hoy es un momento en el que sí preocupa mucho mi presente y mi futuro, pero siempre estamos en pie de lucha”, dijo la Mónica, explicando que en realidad está en busca de un espacio informativo en donde pueda expresarse sin miedo por sus inclinaciones políticas.

“Un espacio donde uno pueda realmente manifestarse como uno es, y si hay algo que a uno no le gusta lo pueda decir sin problema, pero eso no es tan fácil… Además, ya tengo 51 años, y siempre viene empujando detrás. Y es que hay más oportunidades para personas mucho más jóvenes, entonces se junta una cosa con la otra… por eso ha sido complicado”, explicó Rodríguez.

Aceptó el final del ciclo como presentadora de Noticias Uno

Pese a que en varias ocasiones ha confesado que haber salido del informativo fue un momento complicado que le costó superar, también está segura que es una situación que debía pasar, por lo que aseguro haber completado el círculo ante las cámaras.

“Se cumplió un ciclo, y aunque si fue muy duro y triste, porque para mí Noticias Uno, significa y significo mucho, y muchas veces la gente me dice que por mi opinión es que no se me abren puertas”, dijo, además recordó que sus apreciaciones muchas veces no son bien recibidas por un sector político en el país.

Además, confesó que no piensa cambiar su manera de pensar o de dar sus discusiones en redes sociales para poder acomodarse a un medio y ser contratada, pues prefiere mantenerse fiel a lo que piensa.

“Yo por qué tendría que guardarme una opinión para acomodarme o para caer bien, para encontrar un espacio, sabiendo que uno debería tener un espacio en cualquier parte independiente de como uno opine o como piense, lo que uno sea o la religión que uno tenga”, dijo.

En la entrevista para La Corona, Mónica aseguró que muchas veces se siente señalada por todo sobre lo que opina en sus redes, pues asegura que muchas personas se molestan con su presencia dentro del debate, mientras que otros le exigen opinar aun cuando no tiene mucho por decir.