Director de la UNP se destapó tras escándalo de “Papá Pitufo” y dijo que su “pálpito” es que a Petro “lo pudieron engañar”

Decidido a contarle al país su versión, en relación con el escándalo que causó la revelación de que el contrabandista Diego Marín Buitrago, más conocido como Papá Pitufo, habría aportado $500 millones a la campaña del presidente de la República, Gustavo Petro, y las acusaciones sobre sus presuntos nexos con la red del hombre que se encuentra preso en Portugal, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, salió en su defensa. Y en extensas entrevistas dio luces de su papel en este caso, que movió las bases del proyecto progresista en Colombia.

En diálogo con Blu Radio, Rodríguez respondió a la polémica sobre presuntos vínculos entre la campaña del jefe de Estado y Marín Buitrago, y sostuvo, sin titubeos, que el primer mandatario pudo haber sido engañado en este proceso cuando ocurrieron los acercamientos con este personaje; justo cuando se conocen, cada vez más, detalles que darían cuenta de la manera en que la campaña Petro Presidente fue permeada por esta estructura al margen de la ley y de la intención de corromper entidades como la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera.

“Es que a mí me lo sugiere mi pálpito. Yo no lo puedo asegurar, pero mi pálpito es que al doctor Petro lo engañaron, lo pudieron engañar, por lo menos (Xavier) Vendrell lo engañó y no sé si en eso estuvo con Benedetti. Ahí está la foto, que no es una prueba, pero que muestra que tienen mucha familiaridad”, contó el director de la UNP.

Y señaló que en el encuentro del Sanandresito, en Bogotá, estuvo presente Daniel García Colorado: cofundador del partido Verde, y un hombre identificado en principio como Víctor Gutiérrez, pero que en realidad resultó siendo Víctor Hugo Sierra Gutiérrez, un empresario condenado por falsedad documental y fraude procesal.

Las confesiones de Augusto Rodríguez, director de la UNP, sobre la supuesta presencia de “Papá Pitufo” en la campaña presidencial

En su declaración, Rodríguez recordó cómo la primera mención a “Papá Pitufo” fue la suya, que ocurrió durante el Consejo de Ministros del martes 4 de febrero de 2025, en el que apuntó hacia los presuntos nexos del jefe de despacho, Armando Benedetti, con el contrabandista y lavador de dinero. Y reconoció que, aunque estaba preparado “exclusivamente” para discutir el decreto de protección a las personas y comunidades del Catatumbo, al final se cuestionaron otras situaciones.

En aquella reunión en Palacio, Rodríguez mencionó que ya se habían efectuado esfuerzos para lograr la extradición de Marín Buitrago, al que vinculan con un acercamiento previo a la campaña de Petro en un evento en Madrid (España). Según dijo al citado medio, este “cónclave” se llevó a cabo en presencia de Benedetti, entonces un destacado aliado de la campaña presidencial, pues oficiaba como jefe de debate de la aspiración del candidato del Pacto Histórico.

Y es que el supuesto vínculo de Benedetti con Marín Buitrago fue un aspecto crucial en esta entrevista, pues ante el interrogante de que por qué habría acusado al exembajador como integrante de la red del delincuente, o como un lobista del mismo, el titular de la UNP negó tener pruebas concluyentes sobre vínculos directos del funcionario. ”Yo no tengo cosas específicas, solo lo que me dijo Xavier Vendrell, quien aseguró haber recibido 500 millones de pesos relacionados con él, aunque sin considerar estos fondos como algo ilegal“, declaró.

En lo que respecta en lo que sería la participación del empresario y político catalán Xavier Vendrell en estos hechos, Rodríguez dijo que el controvertido personaje, que recibió nacionalidad exprés y que incluso ha estado vinculado como asesor del Ejecutivo, fue él supuestamente gestionó fondos vinculados a “Papá Pitufo”, lo que habría generado alarmas dentro del círculo cercano de Petro. “Le dije que alguien cercano a la campaña no podía estar recibiendo esa cantidad de dinero“, detalló el director de la UNP, que aseguró que los recursos fueron finalmente rechazados; aunque no exista evidencia de ello, pues el video no ha sido revelado.

“La plata no entró y él (Vendrell) la devolvió. Eso es lo que le puedo decir. No se cometió el delito. Se intentó recibir una plata. No sabemos si había pensado más adelante en legalizarla, en hablarle al gerente (Ricardo Roa), no sabemos para qué la quería. No la metió nunca a la campaña. De hecho, no la tenía completa“, reveló Rodríguez en su declaración, cuando le pidió que la devolviera “inmediatamente”.

Y agregó: “Le recriminé que una persona cercana a la campaña no podía estar haciendo eso. Lo que sé es lo que él me dijo en ese momento, un comportamiento que podía llegar a ser delincuencial“.

Y, pese a los supuestos vínculos a través de eventos como uno que se llevó en suelo europeo, Rodríguez insistió en que el presidente no tuvo contacto directo con Marín en esa ocasión.

¿Usó Gustavo Petro las avionetas de alias Papá Pitufo en la campaña presidencial del 2022? Director de la UNP do su versión

Otro de los asuntos a los que se refirió Rodríguez fue el uso de una avioneta presuntamente financiada por Marín Buitrago para el trayecto entre Cali y Buenaventura, en Valle del Cauca, durante la precampaña presidencial. Según las declaraciones ofrecidas por el funcionario a Blu Radio, el vuelo fue organizado por un empresario que se ofreció como colaborador. “Pero, más tarde, supimos de su relación con Papá Pitufo“, contó.

Tras esta relación, el titular de la Unidad Nacional de Protección señaló que el presidente decidió mantener un monitoreo sobre estas personas antes de romper cualquier tipo de contacto. Según reveló, ”Petro quería saber cuáles eran sus intenciones", que en su concepto, habrían quedado claras. Y frente a los cuestionamientos de no denunciar estas irregularidades a las respectivas autoridades desde el inicio, el funcionario indicó que, en ese instante, no se contaba con evidencia suficiente para procesar formalmente al confeso contrabandista.

“Nosotros buscamos al señor Diego Marín en las redes, buscamos que si tenía procesos nos dimos cuenta de que no tenía nada, absolutamente nada. Entonces no podíamos decir que era un delincuente. No estaba declarado como delincuente. No había ningún delito“, precisó.

Respecto a la publicación de una fotografía donde aparecía Armando Benedetti junto a Xavier Vendrell, el director de la UNP aclaró que no fue tomada con malas intenciones, sino como una acción espontánea. “La foto la tomé por casualidad mientras esperábamos al presidente; posteriormente, la compartí para alertar sobre posibles problemas de seguridad política“, detalló. Y agregó que, a diferencia suya, él (Petro) no le puso malicia. “De pronto la malicia se la puse yo”, confesó.

Sin embargo, este acto simbólico generó atención sobre el impacto de Benedetti en el entorno de la campaña y las fricciones internas que aparentemente existían entre ambos funcionarios.

Este caso no solo ha puesto en la mira la transparencia en las campañas políticas, sino también el panorama en que se manejan grandes sumas de dinero, lo que ha dado pie a los señalamientos por presunta violación de topes electorales, que cursa en el Consejo Nacional Electoral (CNE), y de financiación ilegal, en la Comisión de Acusaciones en la Cámara. Según Rodríguez, “no es normal que, en una campaña, se reciban cantidades de dinero en efectivo como los $500 millones que se devolvieron tras ser cuestionados por su origen“. Con ello, dejó abierto el interrogante sobre cómo se deben regular este tipo de aportes para evitar futuros escándalos.