Centro Democrático le pidió a ‘Mr. Taxes’ que se rectifique tras señalar a algunos de sus congresistas de pedir puestos en la Dian: “No le queda bien”

El martes 18 de febrero de 2025, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, quien antes se desempeñaba como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), hizo entrega de un listado de personas que, al parecer, acudieron al entonces directivo de la entidad tributaria para nombrar a nuevos funcionarios en puestos estratégicos de aduanas.

Entre el listado entregado por el hoy jefe de cartera, se encontraron congresistas de oposición como Enrique Cabrales y Óscar Darío Pérez, del partido Centro Democrático, quienes al conocer su vinculación en el documento entregado por Reyes ante la Fiscalía General de la Nación, han negado su participación en dichas recomendaciones.

Además de los congresistas, el partido Centro Democrático pidió al ministro que se rectifique de dicha información, al considerar que el alto funcionario no ha presentado las pruebas que confirmen la presencia de sus congresistas en las peticiones para nombrar funcionarios en las diferentes seccionales de la Dian en el país.

“El Centro Democrático le exige al Ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, que rectifique la información que señala al Partido de haber solicitado puestos o favores en la Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales (Dian)”, escribió la colectividad en su cuenta de X.

Así mismo, el partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez sostuvo que es un intento del ministro Reyes de atacar su posición política contra la gestión del presidente Gustavo Petro.

“El ministro Reyes debe presentar las pruebas que sustenten las informaciones difundidas en medios de comunicación que afectan el buen nombre y reputación de Partido. No le queda bien a un ministro atacar al Partido de la oposición con mentiras”, comentó.

El escándalo del ministro de Comercio se da en medio de la investigación por la infiltración de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”, señalado en Colombia como el ‘zar del contrabando’, a la campaña del entonces candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, en 2022.

Reacción de congresistas involucrados en listado de Reyes

Tras las revelaciones del exdirector de la Dian a la opinión pública, los congresistas mencionados salieron al paso de los cuestionamientos.

Por un lado, el senador Enrique Cabrales Baquero rechazó que se le vinculara con nombramientos en la Dian, y negó que haya exigido la llegada de funcionarios a diferentes dependencias de la entidad que lideraba Luis Carlos Reyes.

“Rechazo contundentemente cualquier intento de vincular mi nombre con el actual Gobierno y menos para pedir puestos o contratos. Es completamente falso que en este o en anteriores gobiernos yo haya presionado para que se nombrara algún funcionario en la DIAN”, dijo el congresista de oposición en un video publicado en las redes sociales.

Además, resaltó que no se ha reunido con el hoy ministro de Comercio, Industria y Turismo, por lo que pidió una aclaración, y en caso de que no lo realice, no descarta emprender acciones legales.

“Este gobierno lanza infamias para tratar de enlodar a la oposición y tapar los escándalos de corrupción. No permito que mi nombre sea cuestionado ni relacionado con este Gobierno. No nos vamos a dejar intimidar y mucho menos que se ensucie mi buen nombre”, mencionó.

Por su parte, el representante a la Cámara por Antioquia, Óscar Darío Pérez, afirmó en un comunicado lo siguiente: “Mi labor legislativa, como lo he expresado públicamente en diversos debates, se ha centrado en garantizar la mayor estabilidad posible a los funcionarios provisionales o temporales de la DIAN, muchos de los cuales llevan años prestando sus servicios a la entidad. Es muy diferente abogar por la estabilidad de los funcionarios administrativos y otra solicitar la aduana de algún puerto o un cargo directivo”.

Entre tanto, el expresidente Álvaro Uribe, líder natural de la colectividad de derecha, se mostró molesto por las revelaciones del ministro Reyes, por lo que instó a que cualquier persona que haya realizado este tipo de solicitudes lo admita públicamente.

“El Centro Democrático no autoriza pedir puestos ni contratos. Si alguien ha pedido puestos en este gobierno que lo diga. Medios registran que señora Fiscal Gral ha dicho que recomendar no es delito. Nuestro compañero Bernardo Moreno está preso por haber preguntado por tres nombramientos de concurso, en Sena, Etesa y Protección Social. Casos parecidos con otros funcionarios nuestros a quienes les acabaron la vida, sin robarse un peso. Tampoco fueron con senadores a pedir direcciones de aduanas”, señaló el expresidente en la red social X.

