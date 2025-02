Joven asesinada a tiros en Cartagena tras ser citada en una tienda: aún se desconoce su identidad

La joven fue atacada a tiros por dos hombres en moto mientras estaba en una tienda del sector - crédito Colprensa

Un nuevo episodio de violencia se registró en Cartagena durante la madrugada de este martes 18 de febrero, cuando una joven de 25 años fue asesinada a tiros en el barrio Villagrande de Indias I, ubicado entre Cartagena y Turbaco.

Este crimen, que ocurrió alrededor de las 12:30 a. m., se suma a otros dos homicidios reportados en la misma noche, elevando a 18 el número de asesinatos en la ciudad durante el mes de febrero, trece de ellos cometidos por sicarios. Según informó la Policía Metropolitana de Cartagena, las autoridades trabajan para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

De acuerdo con los reportes oficiales y testimonios recogidos en el lugar, la víctima se encontraba en una tienda del sector, aparentemente esperando a alguien, cuando dos hombres en motocicleta se acercaron.

Sin mediar palabra, el pasajero de la moto desenfundó un arma de fuego y disparó varias veces contra la joven, quien falleció en el lugar.

La joven de 25 años fue asesinada en el barrio Villagrande de Indias I, durante la madrugada del martes 18 de febrero. Su muerte se suma a la creciente ola de violencia en Cartagena - crédito redes sociales

Según detalló la Policía, la mujer estaba manipulando su teléfono celular en el momento del ataque, lo que habría facilitado que los agresores la emboscaran por la espalda.

El medio Mi Oriente informó que la víctima no portaba documentos de identidad, y los residentes del sector aseguraron no conocerla. Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde fue registrado como cuerpo no identificado.

Este hecho ha generado incertidumbre entre los habitantes de la zona, quienes se encuentran consternados por el nivel de violencia que afecta a la ciudad y sus alrededores.

Este asesinato no es un caso aislado. Según consignó la Policía, es el tercer homicidio registrado en menos de ocho horas en Cartagena y su área metropolitana.

Horas antes, en el barrio Olaya Herrera, sicarios asesinaron a Náfer Cuadro Muñoz, un hombre de 33 años. Posteriormente, en el sector de La Esperanza, fue ultimado Jairo Antonio Crespo de Arco.

Con los tres homicidios registrados en esta jornada, el mes de febrero ya acumula 18 asesinatos en Cartagena, de los cuales trece han sido cometidos por sicarios.

La Policía investiga los tres homicidios ocurridos en menos de ocho horas en Cartagena, entre ellos el de Náfer Cuadro Muñoz en Olaya Herrera y Jairo Antonio Crespo de Arco en La Esperanza - crédito Colprensa

Este alarmante incremento en los índices de violencia ha encendido las alarmas de las autoridades locales, que trabajan en estrategias para combatir la criminalidad en la región. La Policía Metropolitana de Cartagena ha señalado que se encuentran investigando los hechos y recopilando información que permita identificar a los responsables de estos crímenes.

Cartagena enfrenta un enero marcado por la violencia: 24 homicidios en el primer mes del año

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que en enero se registraron 24 homicidios en la ciudad. Uno de los casos más recientes ocurrió el domingo 26 de enero en el sector Los Lagos, del barrio El Pozón, donde un mototaxista identificado como Rafael Eduardo Díaz Barrios, de 36 años, fue asesinado.

Según el reporte oficial, el ataque se produjo alrededor de las 8:30 p. m., cuando un hombre armado se acercó y le disparó en cuatro ocasiones, impactándolo en la cabeza. La víctima falleció en el lugar, mientras que su hija, quien se encontraba cerca, no resultó herida.

En enero se registraron 24 homicidios en Cartagena. Uno de los casos más impactantes fue el de Angeline Landines Blanco, quien fue utilizada como escudo humano durante un ataque sicarial en el barrio Nueva Venecia - iStock

Las autoridades indicaron que este crimen hace parte de una serie de homicidios registrados en la ciudad en los últimos días. En menos de una semana, otros cuatro hombres —Javier Pérez Díaz, Juan David Hernández Iglesias, Leonardo Fernández Zambrano y Jhonatan Heredia Ortega— fueron asesinados en distintos barrios de Cartagena, todos bajo la modalidad de sicariato.

Uno de los casos más impactantes fue el de Angeline Landines Blanco, una joven de 23 años que perdió la vida en el barrio Nueva Venecia. Según las investigaciones, la víctima fue utilizada como escudo humano durante un ataque dirigido a otra persona. Este hecho ha generado una profunda conmoción en la comunidad, que exige justicia y medidas efectivas para frenar la ola de violencia.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, los habitantes de Cartagena claman por soluciones que permitan recuperar la tranquilidad en sus barrios.