Vicky Dávila, Gustavo Bolívar y Sergio Fajardo se pelearían por la Presidencia en el 2026, según encuesta Guarumo

El voto en blanco surge entre las opciones destacadas, configurando un inicio interesante para 2026 - crédito Colprensa

En horas de la mañana del 14 de febrero del 2025, fue publicada y difundida la más reciente encuesta Guarumo y Ecoanalìtica sobre la intención de voto de los colombianos en las próximas elecciones presidenciales del 2026.

De forma sorpresiva, el 7.1% de los colombianos encuestados afirmó que votaría en blanco en las elecciones presidenciales de 2026, según los resultados de esta encuesta, publicada por El Tiempo.

Este dato posiciona al voto en blanco como la cuarta opción más elegida, detrás de los tres principales nombres que lideran la intención de voto: Vicky Dávila, Gustavo Bolívar y Sergio Fajardo.

De acuerdo con los resultados publicados, la periodista Vicky Dávila encabeza la lista con un 15.1% de intención de voto, consolidándose como la favorita en este escenario electoral.

En segundo lugar, se encuentra el actual director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, con un 11.9%, seguido muy de cerca por el exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien registra un 11.5%.

La ex directora de Semana, Vicky Dávila, se posiciona como la candidata a las elecciones presidenciales del 2026 con mayor intensidad de Voto - crédito @VickyDavilaH/X

La encuesta, realizada entre el 10 y el 13 de febrero de 2025, exploró las preferencias de los colombianos frente a un hipotético listado de posibles candidatos para las elecciones presidenciales de 2026. Según detalló Guarumo y Ecoanalítica, además de los tres principales nombres, otros políticos y figuras públicas también fueron evaluados, aunque con porcentajes significativamente menores.

Entre los nombres destacados que figuran en la encuesta se encuentran el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, con un 5.2%, y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien obtuvo un 4.6%. La actual senadora María José Pizarro y el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, también aparecen en la lista con un 4.1% y un 4.0%, respectivamente.

En un rango más bajo de intención de voto se encuentran figuras como la senadora María Fernanda Cabal 3.5%, el senador Jota Pe Hernández 3.3% y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero 3.1%.

Otros nombres relevantes incluyen al senador Miguel Uribe 3.0% y la exministra de Salud Carolina Corcho 2.2%.

Con los datos a la vista, la carrera por la presidencia se perfila con nuevos liderazgos. Los resultados dejan abierta la puerta a sorpresas - crédito Colprensa

La encuesta también incluyó a una serie de figuras políticas que obtuvieron porcentajes inferiores al 2%. Entre ellos se encuentran el senador Iván Cepeda 2.1%, el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo 1.4% y el exministro David Luna 1.3%.

Otros nombres como Paloma Valencia, Susana Muhammad, Francisco Barbosa y Luis Gilberto Murillo registraron porcentajes que oscilan entre el 1,2 por ciento y el 0,8 por ciento.

En la parte más baja de la lista se encuentran figuras como el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo 0.7%, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas 0.5% y el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón 0.4%. Otros nombres, como el exrector de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria y el senador Roy Barreras, apenas alcanzaron el 0.2%.

Además de los candidatos específicos, la encuesta reflejó que un 4.7% de los encuestados afirmó que no votaría por ninguno de los nombres presentados, mientras que un 2.7% indicó que no sabe o no responde.

Roy Barreras finaliza la lista de la intención de voto para las elecciones del 2026 - crédito Congreso de la República

Un 0.9% de los participantes señaló que votaría por un candidato distinto a los mencionados en la lista.

La encuesta de Guarumo y Ecoanalítica ofrece un panorama preliminar sobre las preferencias de los colombianos de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Aunque aún falta más de un año para los comicios, los resultados reflejan una competencia cerrada entre los principales candidatos, con Vicky Dávila liderando la intención de voto, seguida de cerca por Gustavo Bolívar y Sergio Fajardo.

El hecho de que el voto en blanco ocupe el cuarto lugar en las preferencias también es un indicador relevante, ya que podría reflejar un nivel de insatisfacción o indecisión entre los votantes frente a las opciones actuales.

Asimismo, la dispersión de los porcentajes entre los demás candidatos sugiere que el panorama electoral podría cambiar significativamente en los próximos meses, a medida que las campañas se consoliden y los candidatos definan sus propuestas.

Este estudio, realizado en un periodo de tres días, se convierte en una herramienta clave para analizar las tendencias políticas en Colombia y anticipar posibles escenarios para las elecciones presidenciales de 2026.