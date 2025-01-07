Colombia

Alias Kevin fue capturado y confesó que se escondía de las autoridades con santería: “Es el duende diabólico que me protegía”

Autoridades del Huila hallaron elementos relacionados con rituales en poder del detenido, que aseguró que cayó porque justo ese día “no le rezó” al muñeco de trapo

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
En el momento de la captura, alias Kevin aseguró a los uniformados: "Me caí porque esta mañana no le recé" a un muñeco de trapo - crédito suministrado a Infobae

Un operativo policial en el departamento de Huila culminó con la captura de Kevin Orlando Arias Forero, conocido como alias Kevin, un hombre de 23 años señalado como presunto responsable de un doble homicidio ocurrido en el municipio de Pitalito en abril de 2024. Según informó el Departamento de Policía Huila, el detenido intentó evadir a las autoridades atropellando a un uniformado y chocando contra un vehículo durante su huida, lo que finalmente permitió su aprehensión.

De acuerdo con las autoridades, alias Kevin es acusado de haber perpetrado el asesinato de Jeison Fernando Díaz Fierro, un fotógrafo que perdió la vida en un atentado, y de haber causado heridas graves a Leonardo Santos Jiménez, que falleció posteriormente en un centro asistencial. Ambos hechos ocurrieron en el desarrollo de un ataque con arma de fuego que conmocionó a la comunidad de Pitalito.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Durande el operativo judicial, al presunto homicida de 23 años se le incauto un arma, un celular y una motocicleta - crédito Policía Huila

La Policía del Huila confirmó a Infobae Colombia que la captura de alias Kevin fue el resultado de una investigación que se extendió por cerca de ocho meses. Durante este tiempo, agentes de investigación criminal del Departamento de Policía Huila, en colaboración con Grupos Operativos Especiales de Seguridad (Goes), unidades de inteligencia policial y uniformados del nuevo servicio de Policía orientado a las personas y los territorios, trabajaron para dar con el paradero del sospechoso.

Crimen y santería

Es preciso mencionar que, en el momento de su detención, alias Kevin portaba varios objetos relacionados con prácticas de santería. Con base en lo revelado por el coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante del Departamento de Policía Huila, el detenido afirmó que estos elementos, entre ellos un muñeco de trapo, eran utilizados para protegerse de las autoridades. En una declaración que llamó la atención de los uniformados, el hombre aseguró: “Es el duende diabólico que me protegía, me caí porque esta mañana no le recé”.

Además de la captura del sospechoso, las autoridades lograron la incautación de un arma de fuego con cinco cartuchos, una motocicleta y un teléfono celular, elementos que podrían estar relacionados con los delitos investigados.

El detenido aseguró que realizaba
El detenido aseguró que realizaba prácticas rituales para protegerse y atribuyó su caída a no haber rezado - crédito suministrado a Infobae Colombia

De otro lado, Alias Kevin cuenta con un extenso historial delictivo, según informó se lee en el informe policial. En el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), figura con 11 anotaciones como indiciado por delitos que incluyen homicidio, porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y fuga de presos. Este prontuario refuerza la gravedad de las acusaciones en su contra y subraya la importancia de su captura para la seguridad de la región.

El operativo que culminó con la detención de Kevin Orlando Arias Forero también puso en evidencia el compromiso de las autoridades locales con la seguridad ciudadana. De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Policía Huila, el apoyo de la comunidad fue fundamental para el éxito de la operación, ya que la información proporcionada por los ciudadanos permitió avanzar en la investigación.

Kevin Orlando Arias Forero es
Kevin Orlando Arias Forero es acusado de un doble homicidio ocurrido en Pitalito en abril pasado - crédito Policía de Huila

De igual manera, las autoridades reiteraron su llamado a la población para que continúe denunciando cualquier actividad delictiva a través de las líneas de emergencia, subrayando que la colaboración ciudadana es clave para combatir el crimen en el departamento.

Finalmente, el caso de alias Kevin no solo resalta la efectividad de las estrategias policiales en Huila, sino que también pone de manifiesto la complejidad de los desafíos que enfrentan las autoridades en su lucha contra el crimen organizado y los delitos violentos. La captura de este presunto homicida representa un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, así como en el fortalecimiento de la seguridad en la región.

Temas Relacionados

Homicidio en HuilaAlias KevinCapturados en HuilaSanteríaKevin Orlando Arias ForeroDepartamento de Policía HuilaColombia-Noticias

Más Noticias

Efraín Cepeda advirtió de las consecuencias que traería el aumento del 20% a la tarifa de energía: “Estos costos terminarán en el incremento del precio de los alimentos”

El senador del Partido Conservador alzó la voz frente a las decisiones tarifarias del Gobierno Nacional, porque “con este decreto terminarán agravando la vida de todos los colombianos”

Efraín Cepeda advirtió de las

Miguel Uribe Londoño lanzará en el patio del Congreso su precandidatura presidencial tras el asesinato de su hijo: seguridad su principal bandera

El equipo de campaña mantuvo la estructura original y reforzó las medidas de protección ante la preocupación por nuevos ataques

Miguel Uribe Londoño lanzará en

Resultados Sinuano Día y Noche 26 de agosto de 2025; números ganadores

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana divulgó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados Sinuano Día y Noche

Temblor de magnitud 4.2 sacudió a Cauca hoy 27 de agosto

El terremoto del Eje Cafetero de 1999 es considerado el más fuerte en la historia reciente del país

Temblor de magnitud 4.2 sacudió

Lluvias y tormentas eléctricas marcan el clima en Colombia este 27 de agosto

Varias regiones del país experimentan precipitaciones intensas y descargas eléctricas, mientras el Ideam mantiene alertas activas y recomienda precaución

Lluvias y tormentas eléctricas marcan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados están desaparecidos tras

Dos soldados están desaparecidos tras enfrentamientos entre Ejército y disidencias en Nariño

Dron explosivo fue inhibido por el Ejército y terminó incrustado en el techo de una vivienda en Santander de Quilichao, Cauca

Fue liberada la médica Daniela Hernández Montoya, secuestrada el 14 de agosto tras recoger a sus hijos en el colegio

Ejército reportó hostigamiento del Clan del Golfo en medio de labores de inspección de un cadáver: se requirió apoyo aéreo

Revelan polémicos videos de guerrilleros de las disidencias de fiesta después de los ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Laura G volvió a ser

Laura G volvió a ser polémica: esta vez por vender un producto en redes sociales que no está aprobado por la FDA

Famoso influenciador compartió trucos para hacer contenido para las redes sociales y no fallar en el intento

Nuevo rifirrafe entre Juliana Calderón y Sofía Avendaño, esto dijo la modelo trans: “Se inspiraron en mí para sus nuevos bodys”

Patricia Grisales sufrió ataque de pánico en la última eliminación de ‘Masterchef Celebrity 2025’: “Quedé loca”

Desde Adentro, el podcast de nutrición que conquista Spotify Colombia

Deportes

Etapa 5 de la Vuelta

Etapa 5 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO: Egan Bernal y los colombianos competirán en la contrarreloj

Deportistas colombianos protestarán por la reducción del presupuesto: habrá intervención en la plenaria de la Cámara

Hernán Torres habló tras su debut con Millonarios y se refirió a la unión con la hinchada: “Hay que dejar la soberbia”

“Chechi” Baena se refirió al homenaje que se le hizo a su padre, Eugenio Baena, en el juego del Real Cartagena en Copa BetPlay

Michael Rangel recordó su época de maltrato en el Junior de Barranquilla: “Los directivos decían que no me pusieran a jugar”