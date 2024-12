Diego Trujillo habló de la “exótica” personalidad de su hijo en los últimos años: “Espero que encuentre la medida entre lo gomelo y la nea”

El actor confesó que espera que en algún momento su hijo encuentre el punto medio de su personalidad - crédito @sai_______/ Instagram

El hijo del actor Diego Trujillo, Simón Trujillo ha sido viral en los últimos meses después de haber debutado en la música urbana bajo el nombre artístico de Sai, con el que se ha convertido en una de las nuevas promesas de la capital.

Pese al éxito que ha obtenido el joven en tan poco tiempo, tuvo que pasar por duras críticas en las que internautas aseguraban que Simón es un gomelo que pretendía basar su personalidad en un estilo urbano para vender su música.

Teniendo en cuenta esas críticas, en una reciente entrevista para The Juanpis Live Show en la que estuvo Diego Trujillo junto a su hijo, el actor habló del cambio de personalidad que tuvo su hijo, y confesó que espera que su hijo pueda encontrar un punto medio.

Diego Trujillo habló la personalidad de su hijo - crédito @diegotrujillo/Instagram

“Aquí lo que hay es un proceso normal de adolescencia... Prácticamente, busca su identidad y todavía está en proceso y yo todavía tengo esperanzas de que eche para atrás un poquito y que encuentre la justa medida entre el gomelo que nunca fue y esta nea postmoderna... Yo le tengo mucha fe al muchacho”, dijo el actor.

Cómo fue el cambio de para Simón

En la entrevista, el joven artista reveló que incursionar en la música urbana y codearse con nuevas amistades fue como romper una burbuja de privilegios en la que vivía por las comodidades que conoció desde niño.

“Eso fue un golpe drástico, porque ahí uno estaba como dentro de una burbuja, antes de eso uno no se siente preparado para la vida real, todo es como muy... no sé, como que le entregan a uno las cosas en las manos”, explicó Sai.

Además, aprovechó el espacio para responder a las críticas que le hacen sus detractores, que aseguran que buscó una personalidad para demostrar que merecía hacer música urbana.

El cantante confesó por qué le interesa hacer música rap - crédito @simontrujillor / Instagram

“Por ejemplo, yo no estoy buscando lucha por demostrar que soy calle, y no puedo serlo porque dicen que soy hijo de Diego Trujillo, pero he podido hacerlo porque mis padres han sido de mente abierta, me han enseñado a ser humilde... Soy una persona muy diferente con los que me críe”, dijo el cantante.

Incluso, confesó que si interés en otras realidades sociales han sido también la clave para poder escoger el rap como un espacio para poder hacer su arte y poder escuchar las luchas que otras personas tienen por contar.

“A mí me llama mucho la atención el Rap porque es una realidad que aunque no sea la mía, me interesa pillarla”, añadió el cantante.

Por otro lado, Diego Trujillo confesó que, aunque ha apoyado a su hijo en cada decisión de su vida, incluyendo su proceso artístico, prefiere no ver cómo va a terminar el camino de su hijo en la música. “Yo afortunadamente ya voy de salida, porque no quiero ver el desenlace... Yo lo ayudo en la formación y después me retiro”, añadió el actor.

Diego reaccionó a la cantidad de mujeres con las que ha estado su hijo

En una entrevista para Desnudate con Eva, el actor y su hijo también compartieron el micrófono para revelar algunos detalles privados de su vida, en la que incluso revelaron la cantidad de encuentros sexuales que han tenido cada uno.

En medio de la entrevista, Eva les pidió a ambos que apostaran por cuál de ellos había tenido más experiencias íntimas, a lo que el actor confesó que por su edad le llevaba mucha ventaja a su hijo. “No podría decir un número... Tengo 64 años, Eva, pero más de 100 sí, yo creo que 150, por ahí”, dijo el actor.

Diego Trujillo y Simón Trujillo reaccionan a la cantidad de encuentros sexuales que han tenido - crédito @simontrujillor/Instagram

Ante la cifra Diego, Eva no dudó en revelar que su hijo estaba a punto de alcanzarlo con varios encuentros. “Han sido 30″, le confesó Simón a su padre. “Simón, pero si recién entraste a la pubertad, o sea eso fue hace como dos o tres años, no te creo”, respondió el actor.