Bogotá está lista para el Día de las Velitas, casos de quemados con pólvora se disparan: “Siempre hay un adulto irresponsable que la compra”

En el Día de las Velitas, se disparan los casos de quemados con pólvora en el país - crédito Colprensa

Colombia es uno de los países latinoaméricanos que celebra el Día de las Velitas, el 7 de diciembre, una tradición que marca el inicio de la temporada navideña y cuyo origen está relacionado con la Inmaculada Concepción, una festividad católica que honra la creencia de que la Virgen María fue concebida sin pecado original.

Precisamente, es este el día en que, en vez de reinar la paz, armonía y reflexión, se convierte en una jornada trágica para familias que tienen la mala costumbre de manipular pólvora; además de excederse en el consumo de bebidas embriagantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con cifras del INS, Bogotá reporta tres casos de quemados con pólvora - crédito Colprensa

Es por ello que, en Bogotá, ya están preparados para este tipo de contingencias, debido a que desde mediados de noviembre de 2024, implementaron la campaña de concientización y prevención “Prender la fiesta, no la pólvora”.

Al respecto, el secretario de Salud de la capital colombiana, Gerson Orlando Bermont, habló con Infobae Colombia, y expuso las acciones adelantadas desde la dependencia de la Administración distrital para que se proteja, especialmente a los niños, del uso indiscriminado de la pólvora.

“Es el centro de la campaña que estamos desarrollando durante este año para proteger la seguridad de nuestros niños, que está en el marco de la responsabilidad que tenemos que tener los adultos, y es la no utilización de pólvora en la ciudad”, indicó el funcionario.

Los adultos son los mayores responsables de las víctimas menores de edad quemadas con pólvora - crédito iStock

Bermont aseguró que casi siempre “hay un adulto irresponsable” que se encarga de comprar la pólvora, representando una falla que debe ser erradicada de la sociedad, pues son los adultos los que deben velar por la protección de los menores de edad.

“Insisto, siempre hay un irresponsable adulto que la compra, un irresponsable adulto que la prende, y hay un niño curioso que corre detrás de un volcán que no aprendió, de un tote que no prendió, y hay un niño curioso que termina afectado”, agregó.

Del mismo modo, el secretario afirmó que Ciudad Bolívar, Suba y Kennedy, son las localidades donde, históricamente, se han reportado más casos de quemados por el uso de pólvora; por ello, estas zonas de la capital tuvieron una campaña mucho más rigurosa.

Secretario de Salud de Bogotá, Gerson Orlando Bermont, aseguró que Ciudad Bolívar, Suba y Kennedy son las localidades donde se reportan más casos por el uso de pólvora - crédito Secretaría de Salud de Bogotá

“Desde el 15 de noviembre, con el conocimiento que nosotros tenemos de los sitios donde normalmente se manipula pólvora, que son algunos barrios en específico, mayoritariamente en Ciudad Bolívar, Suba, Kennedy, nuestros equipos territoriales han estado de la mano de las Juntas de Acción Local, de la mano de las comunidades, ayudando a incentivar el no uso de la pólvora, advirtiendo efectivamente este ejercicio”, expuso a este medio.

Agregó que, incluso, se realizó una intensa campaña y operativo de control durante el clásico Millonarios vs. Santa Fe: “Estamos advirtiendo a todas las comunidades y en todos los eventos del distrito, como en el caso del clásico Millonarios y Santa Fe, donde tuvimos un alto control del uso de la pólvora para evitar, precisamente, estas situaciones. Estamos todo el distrito, enfocados en la campaña de anuncios, de avisos, y de trabajo con la comunidad, para llegar con el mensaje del no uso de la pólvora, prendamos la fiesta con cultura con arte, que es el centro de las fiestas navideñas del distrito de Bogotá, pero no aprendiendo pólvora”.

En esta temportada aumenta la producción y expendio de licor adulterado - crédito Secretaría de Seguridad

De otro lado, el funcionario destacó que por estas fechas aumenta la producción y expendio de licor adulterado, una situación que puede traer graves consecuencias en el ser humano. En este sentido, afirmó que se han dispuesto 260 equipos en toda la ciudad, realizando inspección y vigilancia en lugares donde se venden bebidas embriagantes.

“Al día de hoy, hemos decomisado 336 litros de licores, que hemos considerado de riesgo entre cervezas, vinos, vodka y aguardientes, y no ha empezado todavía la temporada fuerte, así que sí, hay inescrupulosos, hay personas criminales que desarrollan estas actividades para ganarse tres pesos que pueden afectar la vida de los bogotanos”, puntualizó