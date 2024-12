Renuncia de Ricardo Bonilla generó pelea en pleno programa radial: analista se quejó porque no lo dejaron hablar

El analista Álvaro Forero aseguró que los cupos indicativos que pudo haber movido Ricardo Bonilla no son nuevos; otros funcionarios han incurrido en la misma práctica - crédito Luisa González/Reuters, @NestorMoralesC/X, @alvaroforero/X

La salida de Ricardo Bonilla del Ministerio de Hacienda en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha dado de qué hablar en las esferas de la política colombiana y en los medios de comunicación. Pues, el exfuncionario ha sido cuestionado por su presunta participación en el entramado y por aplicar una práctica inconstitucional.

Se trata de los cupos indicativos o auxilios parlamentarios, que son recursos públicos que la Rama Ejecutiva distribuye a las regiones del país por medio de los congresistas. La práctica ha sido un punto de debate debido a la existencia de actos de corrupción, lo que llevó a que la Corte Constitucional declarara la práctica como inconstitucional. No obstante, sigue presentándose.

Ricardo Bonilla renunció a la dirección del Ministerio de Hacienda para enfocarse en su defensa - crédito Luisa González/Reuters

Este tema fue punto de discusión en el programa Mañanas Blu, de Blu Radio, dirigido por el periodista Néstor Morales. En el espacio de debate, el analista político y columnista Álvaro Forero Tascón quiso dar a conocer su punto de vista sobre la conducta del exministro de Hacienda, pero no fue posible porque en todo momento fue interrumpido y cuestionado por Morales.

Así lo aseguró el contratista del Sistema de Medios Públicos Rtvc David Rozo: “Néstor Morales y Ricardo Calderón intentan callar a Álvaro Forero por decir que es muy común que los ministros hagan gestión por presión de los congresistas para los cupos indicativos. El exprimer cuñado de La Nación se le olvidó que esto ha sucedido desde el gobierno de Iván Duque y ellos no se escandalizaban. ¡Hipócritas mentirosos!”, aseveró.

El contratista de Rtvc David Rozo criticó al periodista Néstor Morales por impedir que el panelista Álvaro Forero se expresara - crédito @DonIzquierdo_/X

La acalorada discusión por los cupos indicativos

En medio del análisis sobre la renuncia de Ricardo Bonilla, que será reemplazado por Diego Guevara, el columnista Álvaro Forero explicó que los cupos indicativos no son algo nuevo del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Es muy común que los ministros hagan gestión por presión de los congresistas y permitan unos cupos indicativos, todos lo sabemos, ahora no nos hagamos los tontos”, aclaró el analista en el programa radial.

Néstor Morales aseguró que Ricardo Bonilla aprobó una adición presupuestal de $700.000 millones para que se los robaran - crédito Luisa González/Reuters

Según detalló en su cuenta de X, para que el exministro de Hacienda no sea un “falso positivo”, sería necesario hacer una auditoría forense sobre el lavado de inversiones presupuestales. Sin embargo, esta información no pudo revelarla en el espacio de conversación porque fue interrumpido por Néstor Morales, que aprovechó para poner en duda la transparencia de Ricardo Bonilla:

Álvaro Forero: Pero déjeme terminar la idea.

Néstor Morales: Pero es que usted tiene razón en una cosa, es posible que el ministro de Hacienda no se haya robado un peso, pero el ministro de Hacienda hizo una adición presupuestal de $700.000 millones para que se las robaran.

Álvaro Forero: Sí, todos los ministros hacen. Usted no sabe. No, Néstor, usted no puede acusar al ministro, porque usted no tiene pruebas de que era para que se los robaran.

Néstor Morales: La línea delgadita de que el ministro giró una plata para dar contratos, quiere decir…

Álvaro Forero: Eso lo hacen todos los ministros y la prensa tiene que ser responsable.

Nuevamente, el analista fue interrumpido y desistió de continuar con su explicación: “Entonces sigan ustedes, pues, porque no pude desarrollar la idea”, dijo.

Congresistas presionarían a ministros para la ejecución de cupos indicativos - crédito @JaimeRaulSt/X

El director del programa calificó su respuesta como una “pataleta” basada en una falta de argumentos; sin embargo, Forero negó esa calificación, insistiendo en que no le permitieron explicar su punto.

El presidente Gustavo Petro también se unió al debate de los cupos indicativos, explicando que es una práctica que se ha mantenido por años. Además, aseguró que todos los ministros de Hacienda han sido extorsionados y chantajeados por congresistas.

“La práctica de los cupos indicativos o auxilios parlamentarios se ha repetido por años, desde que la denuncie en el año 2001, y aunque declarados inconstitucionales por la Corte mucho tiempo después de mi debate, siguieron haciéndose”, precisó.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, aseguró que todo ministro de Hacienda es chantajeado con los cupos indicativos - crédito @PetroGustavo/X